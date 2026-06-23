USA Today Baseball Coaches Poll

Dropped out: No. 21 Oklahoma St. (39-22); No. 22 Arizona St. (39-21); No. 23 Jacksonville St. (48-15); No. 24 Cincinnati (38-22); No. 25 Tennessee (38-22).
Others receiving votes: Arizona St. (39-21) 66; Oklahoma St. (39-22) 53; Jacksonville St. (48-15) 37; UC Santa Barbara (40-20) 20; Kentucky (33-23) 10; Cincinnati (38-22) 9; Liberty (43-21) 9; Tennessee (38-22) 8; Miami (39-20) 6; Wake Forest (39-21) 6; Mercer (44-15) 5; Coastal Carolina (37-23) 4; East Carolina (38-24) 4; Louisiana-Lafayette (41-25) 3; NC State (32-24) 1.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.