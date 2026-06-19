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US Open starting times at Shinnecock Hills

The Associated Press

June 19, 2026, 9:43 PM

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — Starting times for the third round of the 126th U.S. Open on Saturday at Shinnecock Hills. All times EDT (a-amateur):

9 a.m. — Dylan Wu, Jacob Bridgeman

9:11 a.m. — Chris Gotterup, a-Eric Lee

9:22 a.m. — Peter Uihlein, Caleb Surratt

9:33 a.m. — a-Marek Fleming, Robert MacIntyre

9:44 a.m. — Nico Echavarria, Hideki Matsuyama

9:55 a.m. — Bud Cauley, Neal Shipley

10:06 a.m. — Laurie Canter, Michael Kim

10:17 a.m. — a-Jackson Koivun, a-Miles Russell

10:33 a.m. — Patrick Rodgers, Emiliano Grillo

10:44 a.m. — James Nicholas, Angel Hidalgo

10:55 a.m. — Jordan Spieth, Joaquin Niemann

11:06 a.m. — Russell Henley, Dustin Johnson

11:17 a.m. — Ryan Fox, Michael Brennan

11:28 a.m. — Pierceson Coody, Max Greyserman

11:39 a.m. — Kurt Kitayama, Tyrrell Hatton

11:50 a.m. — Cameron Young, Sungjae Im

12:06 p.m. — Adrien Dumont de Chassart, Spencer Tibbets.

12:17 p.m. — J.T. Poston, Ben Griffin.

12:28 p.m. — Andrew Putnam, John Parry.

12:39 p.m. — Jackson Van Paris, Ben James

12:50 p.m. — Tommy Fleetwood, Ludvig Aberg.

1:01 p.m. — Keegan Bradley, Johnny Keefer.

1:12 p.m. — Ben Kohles, Justin Rose.

1:28 p.m. — Corey Conners, Aaron Rai.

1:39 p.m. — Zac Blair, Max McGreevy

1:50 p.m. — Niklas Norgaard, Alex Fitzpatrick.

2:01 p.m. — Scottie Scheffler, Brian Harman.

2:12 p.m. — Maverick McNealy, Rory McIlroy.

2:23 p.m. — Kevin Mitchell, Akshay Bhatia.

2:34 p.m. — Gary Woodland, Ryo Hisatsune.

2:50 p.m. — a-Ryder Cowan, William Mouw

3:01 p.m. — Sahith Theegala, Sam Burns.

3:12 p.m. — Harry Higgs, Justin Thomas.

3:23 p.m. — Collin Morikawa, Tom Kim.

3:34 p.m. — Sam Stevens, Xander Schauffele.

3:45 p.m. — Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark

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AP golf: https://apnews.com/hub/golf

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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