US Open starting times at Shinnecock Hills

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — Starting times for the third round of the 126th U.S. Open on Saturday at Shinnecock Hills. All times EDT (a-amateur):
9 a.m. — Dylan Wu, Jacob Bridgeman
9:11 a.m. — Chris Gotterup, a-Eric Lee
9:22 a.m. — Peter Uihlein, Caleb Surratt
9:33 a.m. — a-Marek Fleming, Robert MacIntyre
9:44 a.m. — Nico Echavarria, Hideki Matsuyama
9:55 a.m. — Bud Cauley, Neal Shipley
10:06 a.m. — Laurie Canter, Michael Kim
10:17 a.m. — a-Jackson Koivun, a-Miles Russell
10:33 a.m. — Patrick Rodgers, Emiliano Grillo
10:44 a.m. — James Nicholas, Angel Hidalgo
10:55 a.m. — Jordan Spieth, Joaquin Niemann
11:06 a.m. — Russell Henley, Dustin Johnson
11:17 a.m. — Ryan Fox, Michael Brennan
11:28 a.m. — Pierceson Coody, Max Greyserman
11:39 a.m. — Kurt Kitayama, Tyrrell Hatton
11:50 a.m. — Cameron Young, Sungjae Im
12:06 p.m. — Adrien Dumont de Chassart, Spencer Tibbets.
12:17 p.m. — J.T. Poston, Ben Griffin.
12:28 p.m. — Andrew Putnam, John Parry.
12:39 p.m. — Jackson Van Paris, Ben James
12:50 p.m. — Tommy Fleetwood, Ludvig Aberg.
1:01 p.m. — Keegan Bradley, Johnny Keefer.
1:12 p.m. — Ben Kohles, Justin Rose.
1:28 p.m. — Corey Conners, Aaron Rai.
1:39 p.m. — Zac Blair, Max McGreevy
1:50 p.m. — Niklas Norgaard, Alex Fitzpatrick.
2:01 p.m. — Scottie Scheffler, Brian Harman.
2:12 p.m. — Maverick McNealy, Rory McIlroy.
2:23 p.m. — Kevin Mitchell, Akshay Bhatia.
2:34 p.m. — Gary Woodland, Ryo Hisatsune.
2:50 p.m. — a-Ryder Cowan, William Mouw
3:01 p.m. — Sahith Theegala, Sam Burns.
3:12 p.m. — Harry Higgs, Justin Thomas.
3:23 p.m. — Collin Morikawa, Tom Kim.
3:34 p.m. — Sam Stevens, Xander Schauffele.
3:45 p.m. — Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark
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