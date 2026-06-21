US Open Champions

2026_Wyndham Clark, United States
2025_J.J. Spaun, United States
2024_Bryson DeChambeau, United States
2023_Wyndham Clark, United States
2022_Matt Fitzpatrick, England
2021_Jon Rahm, Spain
2020_Bryson DeChambeau, United States
2019_Gary Woodland, United States
2018_Brooks Koepka, United States
2017_Brooks Koepka, United States
2016_Dustin Johnson, United States
2015_Jordan Spieth, United States
2014_Martin Kaymer, Germany
2013_Justin Rose, England
2012_Webb Simpson, United States
2011_Rory McIlroy, Northern Ireland
2010_Graeme McDowell, Northern Ireland
2009_Lucas Glover, United States
2008_z-Tiger Woods, United States
2007_Angel Cabrera, Argentina
2006_Geoff Ogilvy, Australia
2005_Michael Campbell, New Zealand
2004_Retief Goosen, South Africa
2003_Jim Furyk, United States
2002_Tiger Woods, United States
2001_y-Retief Goosen, South Africa
2000_Tiger Woods, United States
1999_Payne Stewart, United States
1998_Lee Janzen, United States
1997_Ernie Els, South Africa
1996_Steve Jones, United States
1995_Corey Pavin, United States
1994_y-Ernie Els, South Africa
1993_Lee Janzen, United States
1992_Tom Kite, United States
1991_x-Payne Stewart, United States
1990_z-Hale Irwin, United States
1989_Curtis Strange, United States
1988_x-Curtis Strange, United States
1987_Scott Simpson, United States
1986_Ray Floyd, United States
1985_Andy North, United States
1984_x-Fuzzy Zoeller, United States
1983_Larry Nelson, United States
1982_Tom Watson, United States
1981_David Graham, Australia
1980_Jack Nicklaus, United States
1979_Hale Irwin, United States
1978_Andy North, United States
1977_Hubert Green, United States
1976_Jerry Pate, United States
1975_x-Lou Graham, United States
1974_Hale Irwin, United States
1973_Johnny Miller, United States
1972_Jack Nicklaus, United States
1971_x-Lee Trevino, United States
1970_Tony Jacklin, England
1969_Orville Moody, United States
1968_Lee Trevino, United States
1967_Jack Nicklaus, United States
1966_x-Billy Casper, United States
1965_x-Gary Player, South Africa
1964_Ken Venturi, United States
1963_x-Julius Boros, United States
1962_x-Jack Nicklaus, United States
1961_Gene Littler, United States
1960_Arnold Palmer, United States
1959_Billy Casper, United States
1958_Tommy Bolt, United States
1957_x-Dick Mayer, United States
1956_Cary Middlecoff, United States
1955_x-Jack Fleck, United States
1954_Ed Furgol, United States
1953_x-Ben Hogan, United States
1952_Julius Boros, United States
1951_Ben Hogan, United States
1950_Ben Hogan, United States
1949_Cary Middlecoff, United States
1948_Ben Hogan, United States
1947_x-Lew Worsham, United States
1946_x-Lloyd Mangrum, United States
1941_Craig Wood, United States
1940_x-Lawson Little, United States
1939_x-Byron Nelson, United States
1938_Ralph Guldahl, United States
1937_Ralph Guldahl, United States
1936_Tony Manero, United States
1935_Sam Parks Jr., United States
1934_Olin Dutra, United States
1933_Johnny Goodman, United States
1932_Gene Sarazen, United States
1931_x-Billy Burke, United States
1930_Bobby Jones, United States
1929_x-Bobby Jones, United States
1928_x-Johnny Farrell, United States
1927_x-Tommy Armour, Scotland/United States
1926_Bobby Jones, United States
1925_x-Willie MacFarlane, Scotland
1924_Cyril Walker, England
1923_x-Bobby Jones, United States
1922_Gene Sarazen, United States
1921_James Barnes, England
1920_Ted Ray, Jersey
1919_x-Walter Hagen, United States
1916_Charles Evans Jr., United States
1915_Jerome Travers, United States
1914_Walter Hagen, United States
1913_Francis Ouimet, United States
1912_John McDermott, United States
1911_John McDermott, United States
1910_Alex Smith, Scotland
1909_George Sargent, England
1908_Fred McLeod, Scotland
1907_Alec Ross, Scotland
1906_Alex Smith, Scotland
1905_Willie Anderson, Scotland
1904_Willie Anderson, Scotland
1903_Willie Anderson, Scotland
1902_Laurie Auchterlonie, Scotland
1901_Willie Anderson, Scotland
1900_Harry Vardon, Jersey
1899_Willie Smith, Scotland
1898_Fred Herd, Scotland
1897_Joe Lloyd, England
1896_James Foulis, Scotland
1895_Horace Rawlins, England
x-won playoff
y-won on second hole of sudden death after playoff
z-won on first hole of sudden death after playoff
Note: No event from 1917-18, 1942-45 because of war.
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