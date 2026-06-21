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US Open Champions

The Associated Press

June 21, 2026, 9:47 PM

2026_Wyndham Clark, United States

2025_J.J. Spaun, United States

2024_Bryson DeChambeau, United States

2023_Wyndham Clark, United States

2022_Matt Fitzpatrick, England

2021_Jon Rahm, Spain

2020_Bryson DeChambeau, United States

2019_Gary Woodland, United States

2018_Brooks Koepka, United States

2017_Brooks Koepka, United States

2016_Dustin Johnson, United States

2015_Jordan Spieth, United States

2014_Martin Kaymer, Germany

2013_Justin Rose, England

2012_Webb Simpson, United States

2011_Rory McIlroy, Northern Ireland

2010_Graeme McDowell, Northern Ireland

2009_Lucas Glover, United States

2008_z-Tiger Woods, United States

2007_Angel Cabrera, Argentina

2006_Geoff Ogilvy, Australia

2005_Michael Campbell, New Zealand

2004_Retief Goosen, South Africa

2003_Jim Furyk, United States

2002_Tiger Woods, United States

2001_y-Retief Goosen, South Africa

2000_Tiger Woods, United States

1999_Payne Stewart, United States

1998_Lee Janzen, United States

1997_Ernie Els, South Africa

1996_Steve Jones, United States

1995_Corey Pavin, United States

1994_y-Ernie Els, South Africa

1993_Lee Janzen, United States

1992_Tom Kite, United States

1991_x-Payne Stewart, United States

1990_z-Hale Irwin, United States

1989_Curtis Strange, United States

1988_x-Curtis Strange, United States

1987_Scott Simpson, United States

1986_Ray Floyd, United States

1985_Andy North, United States

1984_x-Fuzzy Zoeller, United States

1983_Larry Nelson, United States

1982_Tom Watson, United States

1981_David Graham, Australia

1980_Jack Nicklaus, United States

1979_Hale Irwin, United States

1978_Andy North, United States

1977_Hubert Green, United States

1976_Jerry Pate, United States

1975_x-Lou Graham, United States

1974_Hale Irwin, United States

1973_Johnny Miller, United States

1972_Jack Nicklaus, United States

1971_x-Lee Trevino, United States

1970_Tony Jacklin, England

1969_Orville Moody, United States

1968_Lee Trevino, United States

1967_Jack Nicklaus, United States

1966_x-Billy Casper, United States

1965_x-Gary Player, South Africa

1964_Ken Venturi, United States

1963_x-Julius Boros, United States

1962_x-Jack Nicklaus, United States

1961_Gene Littler, United States

1960_Arnold Palmer, United States

1959_Billy Casper, United States

1958_Tommy Bolt, United States

1957_x-Dick Mayer, United States

1956_Cary Middlecoff, United States

1955_x-Jack Fleck, United States

1954_Ed Furgol, United States

1953_x-Ben Hogan, United States

1952_Julius Boros, United States

1951_Ben Hogan, United States

1950_Ben Hogan, United States

1949_Cary Middlecoff, United States

1948_Ben Hogan, United States

1947_x-Lew Worsham, United States

1946_x-Lloyd Mangrum, United States

1941_Craig Wood, United States

1940_x-Lawson Little, United States

1939_x-Byron Nelson, United States

1938_Ralph Guldahl, United States

1937_Ralph Guldahl, United States

1936_Tony Manero, United States

1935_Sam Parks Jr., United States

1934_Olin Dutra, United States

1933_Johnny Goodman, United States

1932_Gene Sarazen, United States

1931_x-Billy Burke, United States

1930_Bobby Jones, United States

1929_x-Bobby Jones, United States

1928_x-Johnny Farrell, United States

1927_x-Tommy Armour, Scotland/United States

1926_Bobby Jones, United States

1925_x-Willie MacFarlane, Scotland

1924_Cyril Walker, England

1923_x-Bobby Jones, United States

1922_Gene Sarazen, United States

1921_James Barnes, England

1920_Ted Ray, Jersey

1919_x-Walter Hagen, United States

1916_Charles Evans Jr., United States

1915_Jerome Travers, United States

1914_Walter Hagen, United States

1913_Francis Ouimet, United States

1912_John McDermott, United States

1911_John McDermott, United States

1910_Alex Smith, Scotland

1909_George Sargent, England

1908_Fred McLeod, Scotland

1907_Alec Ross, Scotland

1906_Alex Smith, Scotland

1905_Willie Anderson, Scotland

1904_Willie Anderson, Scotland

1903_Willie Anderson, Scotland

1902_Laurie Auchterlonie, Scotland

1901_Willie Anderson, Scotland

1900_Harry Vardon, Jersey

1899_Willie Smith, Scotland

1898_Fred Herd, Scotland

1897_Joe Lloyd, England

1896_James Foulis, Scotland

1895_Horace Rawlins, England

x-won playoff

y-won on second hole of sudden death after playoff

z-won on first hole of sudden death after playoff

Note: No event from 1917-18, 1942-45 because of war.

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