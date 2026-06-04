U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

Thursday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
First Round
|Jennifer Kupcho
|32-34—66
|Sei Young Kim
|33-34—67
|MinJi Kang
|34-34—68
|Gaby Lopez
|37-31—68
|Hinako Shibuno
|34-34—68
|Hyunjo Yoo
|33-35—68
|Ina Yoon
|32-36—68
|Karis Davidson
|32-37—69
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|Minjee Lee
|33-36—69
|Jiyai Shin
|35-34—69
|Patty Tavatanakit
|34-35—69
|Ruoning Yin
|32-37—69
|Casandra Alexander
|34-36—70
|Ana Belac
|35-35—70
|Hye Jin Choi
|34-36—70
|Aphrodite Deng
|37-33—70
|Paula Francisco
|36-34—70
|Ayaka Furue
|36-34—70
|Hannah Green
|35-35—70
|Shiho Kuwaki
|34-36—70
|Stephanie Kyriacou
|34-36—70
|Alison Lee
|34-36—70
|Maria Marin
|34-36—70
|Bianca Pagdanganan
|34-36—70
|Yuri Yoshida
|34-36—70
|Rose Zhang
|36-34—70
|Yue Zhang
|35-35—70
|In Gee Chun
|34-37—71
|Allisen Corpuz
|35-36—71
|Lindy Duncan
|37-34—71
|A Lim Kim
|38-33—71
|Da Yeon Lee
|34-37—71
|Somi Lee
|37-34—71
|Lucy Li
|33-38—71
|Kaleiya Romero
|35-36—71
|Shuri Sakuma
|34-37—71
|Maja Stark
|32-39—71
|Sayaka Takahashi
|35-36—71
|Asterisk Talley
|36-35—71
|Chiara Tamburlini
|35-36—71
|Yuna Araki
|36-36—72
|Lauren Coughlin
|36-36—72
|Melanie Green
|35-37—72
|Nataliya Guseva
|35-37—72
|Akie Iwai
|34-38—72
|Sora Kamiya
|34-38—72
|Gurleen Kaur
|36-36—72
|Grace Kim
|36-36—72
|Andrea Lee
|34-38—72
|Jeongeun Lee6
|34-38—72
|Julia Lopez Ramirez
|38-34—72
|Yealimi Noh
|37-35—72
|Chia Yen Wu
|36-36—72
|Miyu Yamashita
|33-39—72
|Pajaree Anannarukarn
|35-38—73
|Carla Bernat Escuder
|36-37—73
|Ally Ewing
|33-40—73
|Laney Frye
|35-38—73
|Brooke Henderson
|35-38—73
|Esther Henseleit
|34-39—73
|Charley Hull
|34-39—73
|Ariya Jutanugarn
|37-36—73
|Minsol Kim
|37-36—73
|Nanna Koerstz Madsen
|36-37—73
|Nelly Korda
|36-37—73
|Chloe Kovelesky
|37-36—73
|Bronte Law
|36-37—73
|Napat Lertsadwattana
|37-36—73
|Xiyu Lin
|37-36—73
|Ingrid Lindblad
|35-38—73
|Yan Liu
|36-37—73
|Nellie Ong
|35-38—73
|Meja Ortengren
|35-38—73
|Mimi Rhodes
|36-37—73
|Kiara Romero
|36-37—73
|Jasmine Suwannapura
|35-38—73
|Jeeno Thitikul
|38-35—73
|Yani Tseng
|35-38—73
|Lottie Woad
|35-38—73
|Siuue Wu
|34-39—73
|Amy Yang
|35-38—73
|Angel Yin
|36-37—73
|Liqi Zeng
|37-36—73
|Celine Boutier
|37-37—74
|Peiyun Chien
|35-39—74
|Zoe Cusack
|35-39—74
|Brianna Do
|37-37—74
|Megha Ganne
|37-37—74
|Miyu Goto
|34-40—74
|You Min Hwang
|37-37—74
|Jin Hee Im
|35-39—74
|Hyo Joo Kim
|37-37—74
|Auston Kim
|38-36—74
|Lydia Ko
|35-39—74
|Sakura Koiwai
|35-39—74
|Anita Lumpongpoung
|36-38—74
|Paula Martin Sampedro
|35-39—74
|Anna Nordqvist
|35-39—74
|Farah O’Keefe
|36-38—74
|Soomin Oh
|36-38—74
|Amiyu Ozeki
|36-38—74
|Catherine Park
|36-38—74
|Anna Huang
|37-38—75
|Yui Kawamoto
|38-37—75
|Megan Khang
|37-38—75
|Gina Kim
|36-39—75
|Jin Young Ko
|37-38—75
|Brittany Lang
|38-37—75
|Olivia Mehaffey
|38-37—75
|Sung Hyun Park
|38-37—75
|Sofia Rivera
|34-41—75
|Fuka Suga
|37-38—75
|Lilia Vu
|41-34—75
|Chanettee Wannasaen
|36-39—75
|Dewi Weber
|38-37—75
|Michelle Wie West
|37-38—75
|Carlota Ciganda
|38-38—76
|Hailee Cooper
|38-38—76
|Muni He
|39-37—76
|Minami Katsu
|39-37—76
|Lauren Kim
|35-41—76
|Mi Hyang Lee
|36-40—76
|Leona Maguire
|38-38—76
|Mao Saigo
|39-37—76
|Rio Takeda
|40-36—76
|Jenny Bae
|38-39—77
|Jaravee Boonchant
|39-38—77
|Ashleigh Buhai
|41-36—77
|Addie Dobson
|38-39—77
|Linn Grant
|40-37—77
|Natsumi Hayakawa
|38-39—77
|Chisato Iwai
|39-38—77
|Veronika Kedronova
|38-39—77
|Jiwon Ko
|36-41—77
|Jie-En Lin
|39-38—77
|Paula Reto
|37-40—77
|Madelene Sagstrom
|37-40—77
|Yuka Saso
|38-39—77
|Ina Kim-Schaad
|39-39—78
|Katelyn Kong
|41-37—78
|Thanana Kotchasanmanee
|39-39—78
|Amy Seung Hyun Lee
|39-39—78
|Athena Singh
|38-40—78
|Johanna Sjursen
|39-39—78
|Weiwei Zhang
|38-40—78
|Pauline del Rosario
|39-39—78
|Kaylyn Noh
|38-41—79
|Ai Suzuki
|40-39—79
|Sarah Hammett
|40-40—80
|Jung Min Hong
|40-40—80
|Danielle Kang
|41-39—80
|Lois Lau
|40-41—81
|Becky Morgan
|41-40—81
|Miranda Wang
|39-42—81
|Katherine Muzi
|39-44—83
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.