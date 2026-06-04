Live Radio
Home » Sports » U.S. Women's Open presented…

U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 11:32 PM

Thursday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

First Round

Jennifer Kupcho 32-34—66
Sei Young Kim 33-34—67
MinJi Kang 34-34—68
Gaby Lopez 37-31—68
Hinako Shibuno 34-34—68
Hyunjo Yoo 33-35—68
Ina Yoon 32-36—68
Karis Davidson 32-37—69
Nasa Hataoka 33-36—69
Minjee Lee 33-36—69
Jiyai Shin 35-34—69
Patty Tavatanakit 34-35—69
Ruoning Yin 32-37—69
Casandra Alexander 34-36—70
Ana Belac 35-35—70
Hye Jin Choi 34-36—70
Aphrodite Deng 37-33—70
Paula Francisco 36-34—70
Ayaka Furue 36-34—70
Hannah Green 35-35—70
Shiho Kuwaki 34-36—70
Stephanie Kyriacou 34-36—70
Alison Lee 34-36—70
Maria Marin 34-36—70
Bianca Pagdanganan 34-36—70
Yuri Yoshida 34-36—70
Rose Zhang 36-34—70
Yue Zhang 35-35—70
In Gee Chun 34-37—71
Allisen Corpuz 35-36—71
Lindy Duncan 37-34—71
A Lim Kim 38-33—71
Da Yeon Lee 34-37—71
Somi Lee 37-34—71
Lucy Li 33-38—71
Kaleiya Romero 35-36—71
Shuri Sakuma 34-37—71
Maja Stark 32-39—71
Sayaka Takahashi 35-36—71
Asterisk Talley 36-35—71
Chiara Tamburlini 35-36—71
Yuna Araki 36-36—72
Lauren Coughlin 36-36—72
Melanie Green 35-37—72
Nataliya Guseva 35-37—72
Akie Iwai 34-38—72
Sora Kamiya 34-38—72
Gurleen Kaur 36-36—72
Grace Kim 36-36—72
Andrea Lee 34-38—72
Jeongeun Lee6 34-38—72
Julia Lopez Ramirez 38-34—72
Yealimi Noh 37-35—72
Chia Yen Wu 36-36—72
Miyu Yamashita 33-39—72
Pajaree Anannarukarn 35-38—73
Carla Bernat Escuder 36-37—73
Ally Ewing 33-40—73
Laney Frye 35-38—73
Brooke Henderson 35-38—73
Esther Henseleit 34-39—73
Charley Hull 34-39—73
Ariya Jutanugarn 37-36—73
Minsol Kim 37-36—73
Nanna Koerstz Madsen 36-37—73
Nelly Korda 36-37—73
Chloe Kovelesky 37-36—73
Bronte Law 36-37—73
Napat Lertsadwattana 37-36—73
Xiyu Lin 37-36—73
Ingrid Lindblad 35-38—73
Yan Liu 36-37—73
Nellie Ong 35-38—73
Meja Ortengren 35-38—73
Mimi Rhodes 36-37—73
Kiara Romero 36-37—73
Jasmine Suwannapura 35-38—73
Jeeno Thitikul 38-35—73
Yani Tseng 35-38—73
Lottie Woad 35-38—73
Siuue Wu 34-39—73
Amy Yang 35-38—73
Angel Yin 36-37—73
Liqi Zeng 37-36—73
Celine Boutier 37-37—74
Peiyun Chien 35-39—74
Zoe Cusack 35-39—74
Brianna Do 37-37—74
Megha Ganne 37-37—74
Miyu Goto 34-40—74
You Min Hwang 37-37—74
Jin Hee Im 35-39—74
Hyo Joo Kim 37-37—74
Auston Kim 38-36—74
Lydia Ko 35-39—74
Sakura Koiwai 35-39—74
Anita Lumpongpoung 36-38—74
Paula Martin Sampedro 35-39—74
Anna Nordqvist 35-39—74
Farah O’Keefe 36-38—74
Soomin Oh 36-38—74
Amiyu Ozeki 36-38—74
Catherine Park 36-38—74
Anna Huang 37-38—75
Yui Kawamoto 38-37—75
Megan Khang 37-38—75
Gina Kim 36-39—75
Jin Young Ko 37-38—75
Brittany Lang 38-37—75
Olivia Mehaffey 38-37—75
Sung Hyun Park 38-37—75
Sofia Rivera 34-41—75
Fuka Suga 37-38—75
Lilia Vu 41-34—75
Chanettee Wannasaen 36-39—75
Dewi Weber 38-37—75
Michelle Wie West 37-38—75
Carlota Ciganda 38-38—76
Hailee Cooper 38-38—76
Muni He 39-37—76
Minami Katsu 39-37—76
Lauren Kim 35-41—76
Mi Hyang Lee 36-40—76
Leona Maguire 38-38—76
Mao Saigo 39-37—76
Rio Takeda 40-36—76
Jenny Bae 38-39—77
Jaravee Boonchant 39-38—77
Ashleigh Buhai 41-36—77
Addie Dobson 38-39—77
Linn Grant 40-37—77
Natsumi Hayakawa 38-39—77
Chisato Iwai 39-38—77
Veronika Kedronova 38-39—77
Jiwon Ko 36-41—77
Jie-En Lin 39-38—77
Paula Reto 37-40—77
Madelene Sagstrom 37-40—77
Yuka Saso 38-39—77
Ina Kim-Schaad 39-39—78
Katelyn Kong 41-37—78
Thanana Kotchasanmanee 39-39—78
Amy Seung Hyun Lee 39-39—78
Athena Singh 38-40—78
Johanna Sjursen 39-39—78
Weiwei Zhang 38-40—78
Pauline del Rosario 39-39—78
Kaylyn Noh 38-41—79
Ai Suzuki 40-39—79
Sarah Hammett 40-40—80
Jung Min Hong 40-40—80
Danielle Kang 41-39—80
Lois Lau 40-41—81
Becky Morgan 41-40—81
Miranda Wang 39-42—81
Katherine Muzi 39-44—83

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up