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ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

The Associated Press

July 26, 2026, 3:34 PM

Sunday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Final Round

Jerry Kelly, $393,569 66-68-68-68—270
Darren Fichardt, $174,838 70-68-68-66—272
Matt Gogel, $174,838 68-69-72-63—272
Cameron Percy, $174,838 63-68-71-70—272
Stephen Gallacher, $97,689 72-69-71-62—274
Tag Ridings, $80,155 66-72-70-67—275
Emanuele Canonica, $57,361 66-76-69-65—276
K.J. Choi, $57,361 70-70-68-68—276
Zach Johnson, $57,361 67-73-68-68—276
Boo Weekley, $57,361 67-74-70-65—276
Stewart Cink, $40,612 71-72-70-65—278
Jamie Donaldson, $40,612 68-74-70-66—278
Bradley Dredge, $40,612 72-70-70-66—278
Steven Alker, $32,062 67-76-68-68—279
Peter Baker, $32,062 69-69-67-74—279
Alex Cejka, $32,062 68-70-70-71—279
Matthew Cort, $32,062 72-67-72-68—279
Ernie Els, $32,062 65-71-71-72—279
Miguel Angel Jimenez, $32,062 65-75-72-67—279
Henrik Stenson, $32,062 68-68-75-68—279
Retief Goosen, $26,251 70-71-71-68—280
Greig Hutcheon, $26,251 70-73-71-66—280
Pat Perez, $26,251 65-75-67-73—280
Bo Van Pelt, $26,251 76-68-72-64—280
Charlie Wi, $26,251 67-76-67-70—280
Steve Allan, $21,942 69-70-70-72—281
Markus Brier, $21,942 67-69-71-74—281
Fredrik Jacobson, $21,942 72-68-75-66—281
Maarten Lafeber, $21,942 71-72-69-69—281
Tim Petrovic, $21,942 69-75-66-71—281
Paul Stankowski, $21,942 70-73-70-68—281
Clark Dennis, $18,295 69-72-67-74—282
Richard Green, $18,295 69-73-71-69—282
Thongchai Jaidee, $18,295 72-70-75-65—282
Rod Pampling, $18,295 73-69-71-69—282
Rory Sabbatini, $18,295 67-73-68-74—282
Robert Coles, $16,031 69-71-76-67—283
Craig Farrelly, $16,031 70-75-71-67—283
Mark Hensby, $16,031 69-71-73-70—283
Patrik Sjoland, $16,031 70-72-69-72—283
Ryan Armour, $14,228 67-72-74-71—284
Padraig Harrington, $14,228 70-72-74-68—284
Robert Karlsson, $14,228 70-75-72-67—284
Phillip Price, $14,228 75-68-71-70—284
Michael Campbell, $12,023 71-74-70-70—285
Adilson Da Silva, $12,023 71-73-71-70—285
Mathew Goggin, $12,023 70-72-71-72—285
Ricardo Gonzalez, $12,023 73-71-72-69—285
Soren Kjeldsen, $12,023 71-69-75-70—285
Jeff Maggert, $12,023 70-75-74-66—285
Harrison Frazar, $9,769 72-72-71-71—286
Simon Griffiths, $9,769 67-77-73-69—286
Keith Horne, $9,769 70-70-75-71—286
Greg Owen, $9,769 71-74-72-69—286
Jason Caron, $7,855 69-76-75-67—287
Alastair Forsyth, $7,855 69-74-75-69—287
Paul Goydos, $7,855 70-71-72-74—287
Paul McGinley, $7,855 68-75-74-70—287
Tom Pernice, $7,855 65-73-74-75—287
Jean-Francois Remesy, $6,663 69-71-74-74—288
Vaughn Taylor, $6,663 74-69-72-73—288
Johan Edfors, $5,496 66-77-70-76—289
Simon Khan, $5,496 69-75-77-68—289
James Kingston, $5,496 70-73-75-71—289
Paul Lawrie, $5,496 69-71-77-72—289
Jeev M. Singh, $5,496 67-78-73-71—289
Thammanoon Sriroj, $5,496 72-69-73-75—289
Kyron Sullivan, $0 68-75-74-72—289
Michael Wright, $5,496 66-72-78-73—289
David Drysdale, $4,308 70-75-75-70—290
Joe Durant, $4,308 71-74-73-72—290
David Howell, $4,308 67-76-76-71—290
Andrew Marshall, $4,308 71-70-79-70—290
Lionel Alexandre, $3,807 64-73-82-72—291
Greg Chalmers, $3,407 69-73-73-77—292
Thomas Levet, $3,407 71-72-76-73—292
Mario Tiziani, $3,407 71-74-75-72—292
Mikael Lundberg, $3,006 72-71-77-73—293
Jyoti Randhawa, $2,805 72-73-77-72—294

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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