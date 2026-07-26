ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

Sunday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
Final Round
|Jerry Kelly, $393,569
|66-68-68-68—270
|Darren Fichardt, $174,838
|70-68-68-66—272
|Matt Gogel, $174,838
|68-69-72-63—272
|Cameron Percy, $174,838
|63-68-71-70—272
|Stephen Gallacher, $97,689
|72-69-71-62—274
|Tag Ridings, $80,155
|66-72-70-67—275
|Emanuele Canonica, $57,361
|66-76-69-65—276
|K.J. Choi, $57,361
|70-70-68-68—276
|Zach Johnson, $57,361
|67-73-68-68—276
|Boo Weekley, $57,361
|67-74-70-65—276
|Stewart Cink, $40,612
|71-72-70-65—278
|Jamie Donaldson, $40,612
|68-74-70-66—278
|Bradley Dredge, $40,612
|72-70-70-66—278
|Steven Alker, $32,062
|67-76-68-68—279
|Peter Baker, $32,062
|69-69-67-74—279
|Alex Cejka, $32,062
|68-70-70-71—279
|Matthew Cort, $32,062
|72-67-72-68—279
|Ernie Els, $32,062
|65-71-71-72—279
|Miguel Angel Jimenez, $32,062
|65-75-72-67—279
|Henrik Stenson, $32,062
|68-68-75-68—279
|Retief Goosen, $26,251
|70-71-71-68—280
|Greig Hutcheon, $26,251
|70-73-71-66—280
|Pat Perez, $26,251
|65-75-67-73—280
|Bo Van Pelt, $26,251
|76-68-72-64—280
|Charlie Wi, $26,251
|67-76-67-70—280
|Steve Allan, $21,942
|69-70-70-72—281
|Markus Brier, $21,942
|67-69-71-74—281
|Fredrik Jacobson, $21,942
|72-68-75-66—281
|Maarten Lafeber, $21,942
|71-72-69-69—281
|Tim Petrovic, $21,942
|69-75-66-71—281
|Paul Stankowski, $21,942
|70-73-70-68—281
|Clark Dennis, $18,295
|69-72-67-74—282
|Richard Green, $18,295
|69-73-71-69—282
|Thongchai Jaidee, $18,295
|72-70-75-65—282
|Rod Pampling, $18,295
|73-69-71-69—282
|Rory Sabbatini, $18,295
|67-73-68-74—282
|Robert Coles, $16,031
|69-71-76-67—283
|Craig Farrelly, $16,031
|70-75-71-67—283
|Mark Hensby, $16,031
|69-71-73-70—283
|Patrik Sjoland, $16,031
|70-72-69-72—283
|Ryan Armour, $14,228
|67-72-74-71—284
|Padraig Harrington, $14,228
|70-72-74-68—284
|Robert Karlsson, $14,228
|70-75-72-67—284
|Phillip Price, $14,228
|75-68-71-70—284
|Michael Campbell, $12,023
|71-74-70-70—285
|Adilson Da Silva, $12,023
|71-73-71-70—285
|Mathew Goggin, $12,023
|70-72-71-72—285
|Ricardo Gonzalez, $12,023
|73-71-72-69—285
|Soren Kjeldsen, $12,023
|71-69-75-70—285
|Jeff Maggert, $12,023
|70-75-74-66—285
|Harrison Frazar, $9,769
|72-72-71-71—286
|Simon Griffiths, $9,769
|67-77-73-69—286
|Keith Horne, $9,769
|70-70-75-71—286
|Greg Owen, $9,769
|71-74-72-69—286
|Jason Caron, $7,855
|69-76-75-67—287
|Alastair Forsyth, $7,855
|69-74-75-69—287
|Paul Goydos, $7,855
|70-71-72-74—287
|Paul McGinley, $7,855
|68-75-74-70—287
|Tom Pernice, $7,855
|65-73-74-75—287
|Jean-Francois Remesy, $6,663
|69-71-74-74—288
|Vaughn Taylor, $6,663
|74-69-72-73—288
|Johan Edfors, $5,496
|66-77-70-76—289
|Simon Khan, $5,496
|69-75-77-68—289
|James Kingston, $5,496
|70-73-75-71—289
|Paul Lawrie, $5,496
|69-71-77-72—289
|Jeev M. Singh, $5,496
|67-78-73-71—289
|Thammanoon Sriroj, $5,496
|72-69-73-75—289
|Kyron Sullivan, $0
|68-75-74-72—289
|Michael Wright, $5,496
|66-72-78-73—289
|David Drysdale, $4,308
|70-75-75-70—290
|Joe Durant, $4,308
|71-74-73-72—290
|David Howell, $4,308
|67-76-76-71—290
|Andrew Marshall, $4,308
|71-70-79-70—290
|Lionel Alexandre, $3,807
|64-73-82-72—291
|Greg Chalmers, $3,407
|69-73-73-77—292
|Thomas Levet, $3,407
|71-72-76-73—292
|Mario Tiziani, $3,407
|71-74-75-72—292
|Mikael Lundberg, $3,006
|72-71-77-73—293
|Jyoti Randhawa, $2,805
|72-73-77-72—294
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