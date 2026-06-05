U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

Friday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $12 million Yardage: 6,699; Par: 71 Second Round Alison Lee 70-68—138…
Friday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
Second Round
|Alison Lee
|70-68—138
|Ruoning Yin
|69-69—138
|In Gee Chun
|71-68—139
|Sei Young Kim
|67-72—139
|Jennifer Kupcho
|66-73—139
|Gaby Lopez
|68-71—139
|Hinako Shibuno
|68-71—139
|Hyunjo Yoo
|68-71—139
|Casandra Alexander
|70-70—140
|Lauren Coughlin
|72-68—140
|Sora Kamiya
|72-68—140
|Nelly Korda
|73-67—140
|Allisen Corpuz
|71-70—141
|Nasa Hataoka
|69-72—141
|Jiyai Shin
|69-72—141
|Patty Tavatanakit
|69-72—141
|Karis Davidson
|69-73—142
|Brooke Henderson
|73-69—142
|Somi Lee
|71-71—142
|Xiyu Lin
|73-69—142
|Jeeno Thitikul
|73-69—142
|Pajaree Anannarukarn
|73-70—143
|Ana Belac
|70-73—143
|Hye Jin Choi
|70-73—143
|Aphrodite Deng
|70-73—143
|Hannah Green
|70-73—143
|Melanie Green
|72-71—143
|Akie Iwai
|72-71—143
|MinJi Kang
|68-75—143
|Shiho Kuwaki
|70-73—143
|Julia Lopez Ramirez
|72-71—143
|Maria Marin
|70-73—143
|Kiara Romero
|73-70—143
|Shuri Sakuma
|71-72—143
|Maja Stark
|71-72—143
|Miyu Yamashita
|72-71—143
|Ayaka Furue
|70-74—144
|Esther Henseleit
|73-71—144
|Ariya Jutanugarn
|73-71—144
|Grace Kim
|72-72—144
|Lucy Li
|71-73—144
|Bianca Pagdanganan
|70-74—144
|Amy Yang
|73-71—144
|Yuri Yoshida
|70-74—144
|Nataliya Guseva
|72-73—145
|Charley Hull
|73-72—145
|Gurleen Kaur
|72-73—145
|A Lim Kim
|71-74—145
|Da Yeon Lee
|71-74—145
|Minjee Lee
|69-76—145
|Anna Nordqvist
|74-71—145
|Farah O’Keefe
|74-71—145
|Kaleiya Romero
|71-74—145
|Rose Zhang
|70-75—145
|Celine Boutier
|74-72—146
|Jin Hee Im
|74-72—146
|Minsol Kim
|73-73—146
|Nanna Koerstz Madsen
|73-73—146
|Sakura Koiwai
|74-72—146
|Ingrid Lindblad
|73-73—146
|Yealimi Noh
|72-74—146
|Mao Saigo
|76-70—146
|Rio Takeda
|76-70—146
|Asterisk Talley
|71-75—146
|Lottie Woad
|73-73—146
|Chia Yen Wu
|72-74—146
|Liqi Zeng
|73-73—146
|Yue Zhang
|70-76—146
Missed Cut
|Brianna Do
|74-73—147
|Paula Francisco
|70-77—147
|Megha Ganne
|74-73—147
|Megan Khang
|75-72—147
|Lydia Ko
|74-73—147
|Andrea Lee
|72-75—147
|Meja Ortengren
|73-74—147
|Fuka Suga
|75-72—147
|Lilia Vu
|75-72—147
|Chanettee Wannasaen
|75-72—147
|Angel Yin
|73-74—147
|Ina Yoon
|68-79—147
|Yuna Araki
|72-76—148
|Peiyun Chien
|74-74—148
|Lindy Duncan
|71-77—148
|Anna Huang
|75-73—148
|You Min Hwang
|74-74—148
|Chloe Kovelesky
|73-75—148
|Stephanie Kyriacou
|70-78—148
|Jeongeun Lee6
|72-76—148
|Paula Martin Sampedro
|74-74—148
|Amiyu Ozeki
|74-74—148
|Mimi Rhodes
|73-75—148
|Laney Frye
|73-76—149
|Auston Kim
|74-75—149
|Napat Lertsadwattana
|73-76—149
|Yan Liu
|73-76—149
|Soomin Oh
|74-75—149
|Paula Reto
|77-72—149
|Sofia Rivera
|75-74—149
|Chiara Tamburlini
|71-78—149
|Yani Tseng
|73-76—149
|Dewi Weber
|75-74—149
|Michelle Wie West
|75-74—149
|Carlota Ciganda
|76-74—150
|Zoe Cusack
|74-76—150
|Ally Ewing
|73-77—150
|Minami Katsu
|76-74—150
|Lois Lau
|81-69—150
|Bronte Law
|73-77—150
|Sung Hyun Park
|75-75—150
|Catherine Park
|74-76—150
|Sayaka Takahashi
|71-79—150
|Weiwei Zhang
|78-72—150
|Jenny Bae
|77-74—151
|Jaravee Boonchant
|77-74—151
|Chisato Iwai
|77-74—151
|Veronika Kedronova
|77-74—151
|Hyo Joo Kim
|74-77—151
|Brittany Lang
|75-76—151
|Mi Hyang Lee
|76-75—151
|Anita Lumpongpoung
|74-77—151
|Leona Maguire
|76-75—151
|Yuka Saso
|77-74—151
|Jasmine Suwannapura
|73-78—151
|Carla Bernat Escuder
|73-79—152
|Ashleigh Buhai
|77-75—152
|Linn Grant
|77-75—152
|Yui Kawamoto
|75-77—152
|Thanana Kotchasanmanee
|78-74—152
|Athena Singh
|78-74—152
|Muni He
|76-77—153
|Jung Min Hong
|80-73—153
|Lauren Kim
|76-77—153
|Gina Kim
|75-78—153
|Olivia Mehaffey
|75-78—153
|Nellie Ong
|73-80—153
|Madelene Sagstrom
|77-76—153
|Ai Suzuki
|79-74—153
|Siuue Wu
|73-80—153
|Addie Dobson
|77-77—154
|Miyu Goto
|74-80—154
|Jin Young Ko
|75-79—154
|Pauline del Rosario
|78-76—154
|Danielle Kang
|80-75—155
|Amy Seung Hyun Lee
|78-77—155
|Jie-En Lin
|77-78—155
|Kaylyn Noh
|79-76—155
|Natsumi Hayakawa
|77-79—156
|Sarah Hammett
|80-77—157
|Johanna Sjursen
|78-80—158
|Ina Kim-Schaad
|78-81—159
|Katelyn Kong
|78-82—160
|Katherine Muzi
|83-77—160
|Jiwon Ko
|77-84—161
|Becky Morgan
|81-80—161
|Miranda Wang
|81-81—162
|Hailee Cooper
|76-87—163
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.