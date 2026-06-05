Live Radio
Home » Sports » U.S. Women's Open presented…

U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 11:32 PM

Friday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Second Round

Alison Lee 70-68—138
Ruoning Yin 69-69—138
In Gee Chun 71-68—139
Sei Young Kim 67-72—139
Jennifer Kupcho 66-73—139
Gaby Lopez 68-71—139
Hinako Shibuno 68-71—139
Hyunjo Yoo 68-71—139
Casandra Alexander 70-70—140
Lauren Coughlin 72-68—140
Sora Kamiya 72-68—140
Nelly Korda 73-67—140
Allisen Corpuz 71-70—141
Nasa Hataoka 69-72—141
Jiyai Shin 69-72—141
Patty Tavatanakit 69-72—141
Karis Davidson 69-73—142
Brooke Henderson 73-69—142
Somi Lee 71-71—142
Xiyu Lin 73-69—142
Jeeno Thitikul 73-69—142
Pajaree Anannarukarn 73-70—143
Ana Belac 70-73—143
Hye Jin Choi 70-73—143
Aphrodite Deng 70-73—143
Hannah Green 70-73—143
Melanie Green 72-71—143
Akie Iwai 72-71—143
MinJi Kang 68-75—143
Shiho Kuwaki 70-73—143
Julia Lopez Ramirez 72-71—143
Maria Marin 70-73—143
Kiara Romero 73-70—143
Shuri Sakuma 71-72—143
Maja Stark 71-72—143
Miyu Yamashita 72-71—143
Ayaka Furue 70-74—144
Esther Henseleit 73-71—144
Ariya Jutanugarn 73-71—144
Grace Kim 72-72—144
Lucy Li 71-73—144
Bianca Pagdanganan 70-74—144
Amy Yang 73-71—144
Yuri Yoshida 70-74—144
Nataliya Guseva 72-73—145
Charley Hull 73-72—145
Gurleen Kaur 72-73—145
A Lim Kim 71-74—145
Da Yeon Lee 71-74—145
Minjee Lee 69-76—145
Anna Nordqvist 74-71—145
Farah O’Keefe 74-71—145
Kaleiya Romero 71-74—145
Rose Zhang 70-75—145
Celine Boutier 74-72—146
Jin Hee Im 74-72—146
Minsol Kim 73-73—146
Nanna Koerstz Madsen 73-73—146
Sakura Koiwai 74-72—146
Ingrid Lindblad 73-73—146
Yealimi Noh 72-74—146
Mao Saigo 76-70—146
Rio Takeda 76-70—146
Asterisk Talley 71-75—146
Lottie Woad 73-73—146
Chia Yen Wu 72-74—146
Liqi Zeng 73-73—146
Yue Zhang 70-76—146

Missed Cut

Brianna Do 74-73—147
Paula Francisco 70-77—147
Megha Ganne 74-73—147
Megan Khang 75-72—147
Lydia Ko 74-73—147
Andrea Lee 72-75—147
Meja Ortengren 73-74—147
Fuka Suga 75-72—147
Lilia Vu 75-72—147
Chanettee Wannasaen 75-72—147
Angel Yin 73-74—147
Ina Yoon 68-79—147
Yuna Araki 72-76—148
Peiyun Chien 74-74—148
Lindy Duncan 71-77—148
Anna Huang 75-73—148
You Min Hwang 74-74—148
Chloe Kovelesky 73-75—148
Stephanie Kyriacou 70-78—148
Jeongeun Lee6 72-76—148
Paula Martin Sampedro 74-74—148
Amiyu Ozeki 74-74—148
Mimi Rhodes 73-75—148
Laney Frye 73-76—149
Auston Kim 74-75—149
Napat Lertsadwattana 73-76—149
Yan Liu 73-76—149
Soomin Oh 74-75—149
Paula Reto 77-72—149
Sofia Rivera 75-74—149
Chiara Tamburlini 71-78—149
Yani Tseng 73-76—149
Dewi Weber 75-74—149
Michelle Wie West 75-74—149
Carlota Ciganda 76-74—150
Zoe Cusack 74-76—150
Ally Ewing 73-77—150
Minami Katsu 76-74—150
Lois Lau 81-69—150
Bronte Law 73-77—150
Sung Hyun Park 75-75—150
Catherine Park 74-76—150
Sayaka Takahashi 71-79—150
Weiwei Zhang 78-72—150
Jenny Bae 77-74—151
Jaravee Boonchant 77-74—151
Chisato Iwai 77-74—151
Veronika Kedronova 77-74—151
Hyo Joo Kim 74-77—151
Brittany Lang 75-76—151
Mi Hyang Lee 76-75—151
Anita Lumpongpoung 74-77—151
Leona Maguire 76-75—151
Yuka Saso 77-74—151
Jasmine Suwannapura 73-78—151
Carla Bernat Escuder 73-79—152
Ashleigh Buhai 77-75—152
Linn Grant 77-75—152
Yui Kawamoto 75-77—152
Thanana Kotchasanmanee 78-74—152
Athena Singh 78-74—152
Muni He 76-77—153
Jung Min Hong 80-73—153
Lauren Kim 76-77—153
Gina Kim 75-78—153
Olivia Mehaffey 75-78—153
Nellie Ong 73-80—153
Madelene Sagstrom 77-76—153
Ai Suzuki 79-74—153
Siuue Wu 73-80—153
Addie Dobson 77-77—154
Miyu Goto 74-80—154
Jin Young Ko 75-79—154
Pauline del Rosario 78-76—154
Danielle Kang 80-75—155
Amy Seung Hyun Lee 78-77—155
Jie-En Lin 77-78—155
Kaylyn Noh 79-76—155
Natsumi Hayakawa 77-79—156
Sarah Hammett 80-77—157
Johanna Sjursen 78-80—158
Ina Kim-Schaad 78-81—159
Katelyn Kong 78-82—160
Katherine Muzi 83-77—160
Jiwon Ko 77-84—161
Becky Morgan 81-80—161
Miranda Wang 81-81—162
Hailee Cooper 76-87—163

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up