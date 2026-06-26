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Travelers Championship Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 7:13 PM

Friday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Second Round

Scottie Scheffler 64-60—124
Viktor Hovland 65-61—126
Akshay Bhatia 66-62—128
Eric Cole 63-65—128
Bud Cauley 64-66—130
Matt Fitzpatrick 64-66—130
Ben Griffin 64-66—130
Brian Campbell 68-63—131
Patrick Cantlay 65-66—131
Tommy Fleetwood 67-64—131
Maverick McNealy 67-64—131
Justin Rose 65-66—131
J.J. Spaun 66-65—131
Keegan Bradley 67-65—132
Sam Burns 66-66—132
Wyndham Clark 68-64—132
Harris English 66-66—132
Benjamin James 68-64—132
Kurt Kitayama 69-63—132
Robert MacIntyre 67-65—132
Kristoffer Reitan 64-68—132
Corey Conners 65-68—133
Nicolas Echavarria 64-69—133
Si Woo Kim 69-64—133
Shane Lowry 68-65—133
Aaron Rai 65-68—133
Sungjae Im 68-66—134
Hideki Matsuyama 67-67—134
Taylor Pendrith 67-67—134
J.T. Poston 67-67—134
Brandt Snedeker 65-69—134
Justin Thomas 68-66—134
Jhonattan Vegas 69-65—134
Alex Fitzpatrick 69-66—135
Rickie Fowler 69-66—135
Michael Kim 68-67—135
Denny McCarthy 67-68—135
Keith Mitchell 68-67—135
Collin Morikawa 69-66—135
Alex Noren 69-66—135
Jackson Suber 68-67—135
Tony Finau 70-66—136
Ryan Gerard 68-68—136
Chris Gotterup 71-65—136
Brian Harman 66-70—136
Russell Henley 66-70—136
Mac Meissner 70-66—136
Xander Schauffele 67-69—136
Ludvig Aberg 70-67—137
Daniel Berger 70-67—137
Harry Hall 67-70—137
Tom Hoge 67-70—137
Nicolai Hojgaard 71-66—137
Alex Smalley 71-66—137
Jason Day 70-68—138
Ryo Hisatsune 68-70—138
Matthew McCarty 69-70—139
Andrew Novak 67-72—139
Sam Stevens 68-71—139
Nick Taylor 68-71—139
Gary Woodland 69-70—139
Jacob Bridgeman 70-70—140
Mark Hubbard 69-71—140
Jordan Spieth 71-69—140
Jake Knapp 74-67—141
Min Woo Lee 68-73—141
Sahith Theegala 74-67—141
Ryan Fox 71-71—142
Adam Scott 71-71—142
Cameron Young 72-71—143
Lucas Glover 75-69—144
Sepp Straka 73-72—145

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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