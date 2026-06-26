Travelers Championship Scores

Friday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Second Round
|Scottie Scheffler
|64-60—124
|Viktor Hovland
|65-61—126
|Akshay Bhatia
|66-62—128
|Eric Cole
|63-65—128
|Bud Cauley
|64-66—130
|Matt Fitzpatrick
|64-66—130
|Ben Griffin
|64-66—130
|Brian Campbell
|68-63—131
|Patrick Cantlay
|65-66—131
|Tommy Fleetwood
|67-64—131
|Maverick McNealy
|67-64—131
|Justin Rose
|65-66—131
|J.J. Spaun
|66-65—131
|Keegan Bradley
|67-65—132
|Sam Burns
|66-66—132
|Wyndham Clark
|68-64—132
|Harris English
|66-66—132
|Benjamin James
|68-64—132
|Kurt Kitayama
|69-63—132
|Robert MacIntyre
|67-65—132
|Kristoffer Reitan
|64-68—132
|Corey Conners
|65-68—133
|Nicolas Echavarria
|64-69—133
|Si Woo Kim
|69-64—133
|Shane Lowry
|68-65—133
|Aaron Rai
|65-68—133
|Sungjae Im
|68-66—134
|Hideki Matsuyama
|67-67—134
|Taylor Pendrith
|67-67—134
|J.T. Poston
|67-67—134
|Brandt Snedeker
|65-69—134
|Justin Thomas
|68-66—134
|Jhonattan Vegas
|69-65—134
|Alex Fitzpatrick
|69-66—135
|Rickie Fowler
|69-66—135
|Michael Kim
|68-67—135
|Denny McCarthy
|67-68—135
|Keith Mitchell
|68-67—135
|Collin Morikawa
|69-66—135
|Alex Noren
|69-66—135
|Jackson Suber
|68-67—135
|Tony Finau
|70-66—136
|Ryan Gerard
|68-68—136
|Chris Gotterup
|71-65—136
|Brian Harman
|66-70—136
|Russell Henley
|66-70—136
|Mac Meissner
|70-66—136
|Xander Schauffele
|67-69—136
|Ludvig Aberg
|70-67—137
|Daniel Berger
|70-67—137
|Harry Hall
|67-70—137
|Tom Hoge
|67-70—137
|Nicolai Hojgaard
|71-66—137
|Alex Smalley
|71-66—137
|Jason Day
|70-68—138
|Ryo Hisatsune
|68-70—138
|Matthew McCarty
|69-70—139
|Andrew Novak
|67-72—139
|Sam Stevens
|68-71—139
|Nick Taylor
|68-71—139
|Gary Woodland
|69-70—139
|Jacob Bridgeman
|70-70—140
|Mark Hubbard
|69-71—140
|Jordan Spieth
|71-69—140
|Jake Knapp
|74-67—141
|Min Woo Lee
|68-73—141
|Sahith Theegala
|74-67—141
|Ryan Fox
|71-71—142
|Adam Scott
|71-71—142
|Cameron Young
|72-71—143
|Lucas Glover
|75-69—144
|Sepp Straka
|73-72—145
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