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Travelers Championship Par Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 6:05 PM

Saturday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Third Round

Viktor Hovland 65-61-64—190 -20
Scottie Scheffler 64-60-67—191 -19
Akshay Bhatia 66-62-67—195 -15
Patrick Cantlay 65-66-64—195 -15
Wyndham Clark 68-64-65—197 -13
Eric Cole 63-65-69—197 -13
Matt Fitzpatrick 64-66-67—197 -13
Ben Griffin 64-66-67—197 -13
Shane Lowry 68-65-64—197 -13
Sam Burns 66-66-66—198 -12
Si Woo Kim 69-64-65—198 -12
Keith Mitchell 68-67-63—198 -12
Justin Rose 65-66-67—198 -12
Alex Fitzpatrick 69-66-64—199 -11
Chris Gotterup 71-65-63—199 -11
Brian Harman 66-70-63—199 -11
Robert MacIntyre 67-65-67—199 -11
Collin Morikawa 69-66-64—199 -11
J.J. Spaun 66-65-68—199 -11
Jackson Suber 68-67-64—199 -11
Justin Thomas 68-66-65—199 -11
Bud Cauley 64-66-70—200 -10
Corey Conners 65-68-67—200 -10
Sungjae Im 68-66-66—200 -10
Hideki Matsuyama 67-67-66—200 -10
Aaron Rai 65-68-67—200 -10
Kristoffer Reitan 64-68-68—200 -10
Nicolas Echavarria 64-69-68—201 -9
Tommy Fleetwood 67-64-70—201 -9
Russell Henley 66-70-65—201 -9
Kurt Kitayama 69-63-69—201 -9
Denny McCarthy 67-68-66—201 -9
Daniel Berger 70-67-65—202 -8
Keegan Bradley 67-65-70—202 -8
Harris English 66-66-70—202 -8
Ryo Hisatsune 68-70-64—202 -8
Tom Hoge 67-70-65—202 -8
Matthew McCarty 69-70-63—202 -8
Maverick McNealy 67-64-71—202 -8
Brian Campbell 68-63-72—203 -7
Rickie Fowler 69-66-68—203 -7
Benjamin James 68-64-71—203 -7
Michael Kim 68-67-68—203 -7
Mac Meissner 70-66-67—203 -7
Nick Taylor 68-71-64—203 -7
Tony Finau 70-66-68—204 -6
Nicolai Hojgaard 71-66-67—204 -6
Xander Schauffele 67-69-68—204 -6
Brandt Snedeker 65-69-70—204 -6
Jason Day 70-68-67—205 -5
Harry Hall 67-70-68—205 -5
Jake Knapp 74-67-64—205 -5
Alex Noren 69-66-70—205 -5
J.T. Poston 67-67-71—205 -5
Ludvig Aberg 70-67-69—206 -4
Jacob Bridgeman 70-70-66—206 -4
Ryan Gerard 68-68-70—206 -4
Andrew Novak 67-72-67—206 -4
Taylor Pendrith 67-67-72—206 -4
Adam Scott 71-71-64—206 -4
Jhonattan Vegas 69-65-72—206 -4
Alex Smalley 71-66-71—208 -2
Sam Stevens 68-71-69—208 -2
Sahith Theegala 74-67-67—208 -2
Cameron Young 72-71-66—209 -1
Min Woo Lee 68-73-69—210 E
Lucas Glover 75-69-68—212 +2
Mark Hubbard 69-71-72—212 +2
Ryan Fox 71-71-71—213 +3
Jordan Spieth 71-69-73—213 +3
Gary Woodland 69-70-74—213 +3
Sepp Straka 73-72-73—218 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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