Travelers Championship Par Scores

Saturday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Third Round
|Viktor Hovland
|65-61-64—190
|-20
|Scottie Scheffler
|64-60-67—191
|-19
|Akshay Bhatia
|66-62-67—195
|-15
|Patrick Cantlay
|65-66-64—195
|-15
|Wyndham Clark
|68-64-65—197
|-13
|Eric Cole
|63-65-69—197
|-13
|Matt Fitzpatrick
|64-66-67—197
|-13
|Ben Griffin
|64-66-67—197
|-13
|Shane Lowry
|68-65-64—197
|-13
|Sam Burns
|66-66-66—198
|-12
|Si Woo Kim
|69-64-65—198
|-12
|Keith Mitchell
|68-67-63—198
|-12
|Justin Rose
|65-66-67—198
|-12
|Alex Fitzpatrick
|69-66-64—199
|-11
|Chris Gotterup
|71-65-63—199
|-11
|Brian Harman
|66-70-63—199
|-11
|Robert MacIntyre
|67-65-67—199
|-11
|Collin Morikawa
|69-66-64—199
|-11
|J.J. Spaun
|66-65-68—199
|-11
|Jackson Suber
|68-67-64—199
|-11
|Justin Thomas
|68-66-65—199
|-11
|Bud Cauley
|64-66-70—200
|-10
|Corey Conners
|65-68-67—200
|-10
|Sungjae Im
|68-66-66—200
|-10
|Hideki Matsuyama
|67-67-66—200
|-10
|Aaron Rai
|65-68-67—200
|-10
|Kristoffer Reitan
|64-68-68—200
|-10
|Nicolas Echavarria
|64-69-68—201
|-9
|Tommy Fleetwood
|67-64-70—201
|-9
|Russell Henley
|66-70-65—201
|-9
|Kurt Kitayama
|69-63-69—201
|-9
|Denny McCarthy
|67-68-66—201
|-9
|Daniel Berger
|70-67-65—202
|-8
|Keegan Bradley
|67-65-70—202
|-8
|Harris English
|66-66-70—202
|-8
|Ryo Hisatsune
|68-70-64—202
|-8
|Tom Hoge
|67-70-65—202
|-8
|Matthew McCarty
|69-70-63—202
|-8
|Maverick McNealy
|67-64-71—202
|-8
|Brian Campbell
|68-63-72—203
|-7
|Rickie Fowler
|69-66-68—203
|-7
|Benjamin James
|68-64-71—203
|-7
|Michael Kim
|68-67-68—203
|-7
|Mac Meissner
|70-66-67—203
|-7
|Nick Taylor
|68-71-64—203
|-7
|Tony Finau
|70-66-68—204
|-6
|Nicolai Hojgaard
|71-66-67—204
|-6
|Xander Schauffele
|67-69-68—204
|-6
|Brandt Snedeker
|65-69-70—204
|-6
|Jason Day
|70-68-67—205
|-5
|Harry Hall
|67-70-68—205
|-5
|Jake Knapp
|74-67-64—205
|-5
|Alex Noren
|69-66-70—205
|-5
|J.T. Poston
|67-67-71—205
|-5
|Ludvig Aberg
|70-67-69—206
|-4
|Jacob Bridgeman
|70-70-66—206
|-4
|Ryan Gerard
|68-68-70—206
|-4
|Andrew Novak
|67-72-67—206
|-4
|Taylor Pendrith
|67-67-72—206
|-4
|Adam Scott
|71-71-64—206
|-4
|Jhonattan Vegas
|69-65-72—206
|-4
|Alex Smalley
|71-66-71—208
|-2
|Sam Stevens
|68-71-69—208
|-2
|Sahith Theegala
|74-67-67—208
|-2
|Cameron Young
|72-71-66—209
|-1
|Min Woo Lee
|68-73-69—210
|E
|Lucas Glover
|75-69-68—212
|+2
|Mark Hubbard
|69-71-72—212
|+2
|Ryan Fox
|71-71-71—213
|+3
|Jordan Spieth
|71-69-73—213
|+3
|Gary Woodland
|69-70-74—213
|+3
|Sepp Straka
|73-72-73—218
|+8
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