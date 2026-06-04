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the Memorial Tournament presented by Workday Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 6:37 PM

Thursday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

First Round

Wyndham Clark 35-32—67
Tommy Fleetwood 32-35—67
Ryan Gerard 36-31—67
J.J. Spaun 32-35—67
Nick Taylor 35-33—68
Sam Burns 35-34—69
Justin Rose 34-35—69
Patrick Cantlay 37-33—70
Tony Finau 36-34—70
Ryan Fox 36-34—70
Shane Lowry 37-33—70
J.T. Poston 33-37—70
Ludvig Aberg 33-38—71
Keegan Bradley 34-37—71
Harris English 37-34—71
Ryo Hisatsune 34-37—71
Rory McIlroy 35-36—71
Maverick McNealy 38-33—71
Alex Noren 35-36—71
Andrew Novak 37-34—71
Taylor Pendrith 33-38—71
Jordan Spieth 35-36—71
Daniel Berger 33-39—72
Eric Cole 36-36—72
Alex Fitzpatrick 37-35—72
Russell Henley 35-37—72
Si Woo Kim 35-37—72
Kurt Kitayama 34-38—72
Hideki Matsuyama 35-37—72
Xander Schauffele 35-37—72
Adam Scott 34-38—72
Gary Woodland 38-34—72
Akshay Bhatia 38-35—73
Bud Cauley 36-37—73
Nicolas Echavarria 38-35—73
Lucas Glover 35-38—73
Harry Hall 34-39—73
Sungjae Im 37-36—73
Denny McCarthy 36-37—73
Aaron Rai 36-37—73
Scottie Scheffler 34-39—73
Sudarshan Yellamaraju 38-35—73
Cameron Young 37-36—73
Corey Conners 39-35—74
Jason Day 38-36—74
Chris Gotterup 36-38—74
Ben Griffin 37-37—74
Nicolai Hojgaard 37-37—74
Billy Horschel 37-37—74
Min Woo Lee 37-37—74
Patrick Rodgers 36-38—74
Sepp Straka 35-39—74
Sahith Theegala 38-36—74
Justin Thomas 36-38—74
Matt Fitzpatrick 38-37—75
Mark Hubbard 38-37—75
Matt Kuchar 39-36—75
Mac Meissner 37-38—75
Kristoffer Reitan 37-38—75
Jacob Bridgeman 38-38—76
Brian Campbell 38-38—76
Brian Harman 34-42—76
Michael Kim 39-37—76
Brandt Snedeker 39-37—76
Tom Hoge 38-39—77
Robert MacIntyre 37-40—77
Pierceson Coody 38-40—78
Rickie Fowler 41-38—79
Sam Stevens 39-40—79
Jhonattan Vegas 41-39—80
Matthew McCarty 41-40—81
Alex Smalley 43-40—83

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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