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the Memorial Tournament presented by Workday Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 6:40 PM

Friday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

Second Round

J.T. Poston 70-65—135
Ryan Gerard 67-69—136
Sam Burns 69-69—138
Tommy Fleetwood 67-73—140
Eric Cole 72-69—141
Patrick Cantlay 70-72—142
Wyndham Clark 67-75—142
Xander Schauffele 72-70—142
Alex Fitzpatrick 72-71—143
Shane Lowry 70-73—143
Aaron Rai 73-70—143
Keegan Bradley 71-73—144
Tony Finau 70-74—144
Harry Hall 73-71—144
Kurt Kitayama 72-72—144
Maverick McNealy 71-73—144
Taylor Pendrith 71-73—144
J.J. Spaun 67-77—144
Jacob Bridgeman 76-69—145
Sungjae Im 73-72—145
Hideki Matsuyama 72-73—145
Rory McIlroy 71-74—145
Alex Noren 71-74—145
Kristoffer Reitan 75-70—145
Justin Rose 69-76—145
Scottie Scheffler 73-72—145
Sahith Theegala 74-71—145
Matt Fitzpatrick 75-71—146
Matt Kuchar 75-71—146
Adam Scott 72-74—146
Nick Taylor 68-78—146
Gary Woodland 72-74—146
Bud Cauley 73-74—147
Harris English 71-76—147
Ryan Fox 70-77—147
Ryo Hisatsune 71-76—147
Cameron Young 73-74—147
Nicolas Echavarria 73-75—148
Chris Gotterup 74-74—148
Russell Henley 72-76—148
Si Woo Kim 72-76—148
Michael Kim 76-72—148
Denny McCarthy 73-75—148
Patrick Rodgers 74-74—148
Brandt Snedeker 76-72—148
Sudarshan Yellamaraju 73-75—148
Ludvig Aberg 71-78—149
Corey Conners 74-75—149
Lucas Glover 73-76—149
Tom Hoge 77-72—149
Mac Meissner 75-74—149
Sepp Straka 74-75—149
Justin Thomas 74-75—149

Missed Cut

Brian Campbell 76-74—150
Jason Day 74-76—150
Brian Harman 76-74—150
Billy Horschel 74-76—150
Matthew McCarty 81-69—150
Andrew Novak 71-79—150
Jordan Spieth 71-79—150
Ben Griffin 74-77—151
Robert MacIntyre 77-74—151
Nicolai Hojgaard 74-78—152
Mark Hubbard 75-77—152
Min Woo Lee 74-78—152
Daniel Berger 72-81—153
Akshay Bhatia 73-80—153
Pierceson Coody 78-76—154
Sam Stevens 79-76—155
Jhonattan Vegas 80-76—156
Alex Smalley 83-76—159
Rickie Fowler 79-82—161

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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