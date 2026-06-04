the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

Thursday
At Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio
Purse: $20 million
Yardage: 7,569; Par: 72
First Round
|Wyndham Clark
|35-32—67
|-5
|Tommy Fleetwood
|32-35—67
|-5
|Ryan Gerard
|36-31—67
|-5
|J.J. Spaun
|32-35—67
|-5
|Nick Taylor
|35-33—68
|-4
|Sam Burns
|35-34—69
|-3
|Justin Rose
|34-35—69
|-3
|Patrick Cantlay
|37-33—70
|-2
|Tony Finau
|36-34—70
|-2
|Ryan Fox
|36-34—70
|-2
|Shane Lowry
|37-33—70
|-2
|J.T. Poston
|33-37—70
|-2
|Ludvig Aberg
|33-38—71
|-1
|Keegan Bradley
|34-37—71
|-1
|Harris English
|37-34—71
|-1
|Ryo Hisatsune
|34-37—71
|-1
|Rory McIlroy
|35-36—71
|-1
|Maverick McNealy
|38-33—71
|-1
|Alex Noren
|35-36—71
|-1
|Andrew Novak
|37-34—71
|-1
|Taylor Pendrith
|33-38—71
|-1
|Jordan Spieth
|35-36—71
|-1
|Daniel Berger
|33-39—72
|E
|Eric Cole
|36-36—72
|E
|Alex Fitzpatrick
|37-35—72
|E
|Russell Henley
|35-37—72
|E
|Si Woo Kim
|35-37—72
|E
|Kurt Kitayama
|34-38—72
|E
|Hideki Matsuyama
|35-37—72
|E
|Xander Schauffele
|35-37—72
|E
|Adam Scott
|34-38—72
|E
|Gary Woodland
|38-34—72
|E
|Akshay Bhatia
|38-35—73
|+1
|Bud Cauley
|36-37—73
|+1
|Nicolas Echavarria
|38-35—73
|+1
|Lucas Glover
|35-38—73
|+1
|Harry Hall
|34-39—73
|+1
|Sungjae Im
|37-36—73
|+1
|Denny McCarthy
|36-37—73
|+1
|Aaron Rai
|36-37—73
|+1
|Scottie Scheffler
|34-39—73
|+1
|Sudarshan Yellamaraju
|38-35—73
|+1
|Cameron Young
|37-36—73
|+1
|Corey Conners
|39-35—74
|+2
|Jason Day
|38-36—74
|+2
|Chris Gotterup
|36-38—74
|+2
|Ben Griffin
|37-37—74
|+2
|Nicolai Hojgaard
|37-37—74
|+2
|Billy Horschel
|37-37—74
|+2
|Min Woo Lee
|37-37—74
|+2
|Patrick Rodgers
|36-38—74
|+2
|Sepp Straka
|35-39—74
|+2
|Sahith Theegala
|38-36—74
|+2
|Justin Thomas
|36-38—74
|+2
|Matt Fitzpatrick
|38-37—75
|+3
|Mark Hubbard
|38-37—75
|+3
|Matt Kuchar
|39-36—75
|+3
|Mac Meissner
|37-38—75
|+3
|Kristoffer Reitan
|37-38—75
|+3
|Jacob Bridgeman
|38-38—76
|+4
|Brian Campbell
|38-38—76
|+4
|Brian Harman
|34-42—76
|+4
|Michael Kim
|39-37—76
|+4
|Brandt Snedeker
|39-37—76
|+4
|Tom Hoge
|38-39—77
|+5
|Robert MacIntyre
|37-40—77
|+5
|Pierceson Coody
|38-40—78
|+6
|Rickie Fowler
|41-38—79
|+7
|Sam Stevens
|39-40—79
|+7
|Jhonattan Vegas
|41-39—80
|+8
|Matthew McCarty
|41-40—81
|+9
|Alex Smalley
|43-40—83
|+11
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