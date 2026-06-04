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the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 6:34 PM

Thursday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

First Round

Wyndham Clark 35-32—67 -5
Tommy Fleetwood 32-35—67 -5
Ryan Gerard 36-31—67 -5
J.J. Spaun 32-35—67 -5
Nick Taylor 35-33—68 -4
Sam Burns 35-34—69 -3
Justin Rose 34-35—69 -3
Patrick Cantlay 37-33—70 -2
Tony Finau 36-34—70 -2
Ryan Fox 36-34—70 -2
Shane Lowry 37-33—70 -2
J.T. Poston 33-37—70 -2
Ludvig Aberg 33-38—71 -1
Keegan Bradley 34-37—71 -1
Harris English 37-34—71 -1
Ryo Hisatsune 34-37—71 -1
Rory McIlroy 35-36—71 -1
Maverick McNealy 38-33—71 -1
Alex Noren 35-36—71 -1
Andrew Novak 37-34—71 -1
Taylor Pendrith 33-38—71 -1
Jordan Spieth 35-36—71 -1
Daniel Berger 33-39—72 E
Eric Cole 36-36—72 E
Alex Fitzpatrick 37-35—72 E
Russell Henley 35-37—72 E
Si Woo Kim 35-37—72 E
Kurt Kitayama 34-38—72 E
Hideki Matsuyama 35-37—72 E
Xander Schauffele 35-37—72 E
Adam Scott 34-38—72 E
Gary Woodland 38-34—72 E
Akshay Bhatia 38-35—73 +1
Bud Cauley 36-37—73 +1
Nicolas Echavarria 38-35—73 +1
Lucas Glover 35-38—73 +1
Harry Hall 34-39—73 +1
Sungjae Im 37-36—73 +1
Denny McCarthy 36-37—73 +1
Aaron Rai 36-37—73 +1
Scottie Scheffler 34-39—73 +1
Sudarshan Yellamaraju 38-35—73 +1
Cameron Young 37-36—73 +1
Corey Conners 39-35—74 +2
Jason Day 38-36—74 +2
Chris Gotterup 36-38—74 +2
Ben Griffin 37-37—74 +2
Nicolai Hojgaard 37-37—74 +2
Billy Horschel 37-37—74 +2
Min Woo Lee 37-37—74 +2
Patrick Rodgers 36-38—74 +2
Sepp Straka 35-39—74 +2
Sahith Theegala 38-36—74 +2
Justin Thomas 36-38—74 +2
Matt Fitzpatrick 38-37—75 +3
Mark Hubbard 38-37—75 +3
Matt Kuchar 39-36—75 +3
Mac Meissner 37-38—75 +3
Kristoffer Reitan 37-38—75 +3
Jacob Bridgeman 38-38—76 +4
Brian Campbell 38-38—76 +4
Brian Harman 34-42—76 +4
Michael Kim 39-37—76 +4
Brandt Snedeker 39-37—76 +4
Tom Hoge 38-39—77 +5
Robert MacIntyre 37-40—77 +5
Pierceson Coody 38-40—78 +6
Rickie Fowler 41-38—79 +7
Sam Stevens 39-40—79 +7
Jhonattan Vegas 41-39—80 +8
Matthew McCarty 41-40—81 +9
Alex Smalley 43-40—83 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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