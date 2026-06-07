Live Radio
Home » Sports » the Memorial Tournament presented…

the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 11:05 AM

Saturday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

Third Round

J.T. Poston 70-65-69—204 -12
Ryan Gerard 67-69-72—208 -8
Sam Burns 69-69-71—209 -7
Wyndham Clark 67-75-68—210 -6
Tommy Fleetwood 67-73-70—210 -6
Eric Cole 72-69-70—211 -5
Maverick McNealy 71-73-68—212 -4
Alex Noren 71-74-67—212 -4
J.J. Spaun 67-77-68—212 -4
Keegan Bradley 71-73-69—213 -3
Justin Rose 69-76-68—213 -3
Scottie Scheffler 73-72-68—213 -3
Shane Lowry 70-73-71—214 -2
Alex Fitzpatrick 72-71-72—215 -1
Harry Hall 73-71-71—215 -1
Kurt Kitayama 72-72-71—215 -1
Kristoffer Reitan 75-70-70—215 -1
Harris English 71-76-69—216 E
Rory McIlroy 71-74-71—216 E
Aaron Rai 73-70-73—216 E
Xander Schauffele 72-70-74—216 E
Tony Finau 70-74-73—217 +1
Sungjae Im 73-72-72—217 +1
Si Woo Kim 72-76-69—217 +1
Sahith Theegala 74-71-72—217 +1
Ludvig Aberg 71-78-69—218 +2
Patrick Cantlay 70-72-76—218 +2
Bud Cauley 73-74-71—218 +2
Ryan Fox 70-77-71—218 +2
Chris Gotterup 74-74-70—218 +2
Matt Kuchar 75-71-72—218 +2
Adam Scott 72-74-72—218 +2
Matt Fitzpatrick 75-71-73—219 +3
Russell Henley 72-76-71—219 +3
Nick Taylor 68-78-73—219 +3
Taylor Pendrith 71-73-77—221 +5
Sepp Straka 74-75-72—221 +5
Justin Thomas 74-75-72—221 +5
Jacob Bridgeman 76-69-77—222 +6
Lucas Glover 73-76-73—222 +6
Denny McCarthy 73-75-74—222 +6
Patrick Rodgers 74-74-74—222 +6
Gary Woodland 72-74-76—222 +6
Sudarshan Yellamaraju 73-75-74—222 +6
Nicolas Echavarria 73-75-75—223 +7
Hideki Matsuyama 72-73-78—223 +7
Brandt Snedeker 76-72-75—223 +7
Cameron Young 73-74-76—223 +7
Tom Hoge 77-72-75—224 +8
Mac Meissner 75-74-75—224 +8
Ryo Hisatsune 71-76-78—225 +9
Michael Kim 76-72-77—225 +9
Corey Conners 74-75-79—228 +12

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up