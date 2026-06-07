the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

Saturday
At Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio
Purse: $20 million
Yardage: 7,569; Par: 72
Third Round
|J.T. Poston
|70-65-69—204
|-12
|Ryan Gerard
|67-69-72—208
|-8
|Sam Burns
|69-69-71—209
|-7
|Wyndham Clark
|67-75-68—210
|-6
|Tommy Fleetwood
|67-73-70—210
|-6
|Eric Cole
|72-69-70—211
|-5
|Maverick McNealy
|71-73-68—212
|-4
|Alex Noren
|71-74-67—212
|-4
|J.J. Spaun
|67-77-68—212
|-4
|Keegan Bradley
|71-73-69—213
|-3
|Justin Rose
|69-76-68—213
|-3
|Scottie Scheffler
|73-72-68—213
|-3
|Shane Lowry
|70-73-71—214
|-2
|Alex Fitzpatrick
|72-71-72—215
|-1
|Harry Hall
|73-71-71—215
|-1
|Kurt Kitayama
|72-72-71—215
|-1
|Kristoffer Reitan
|75-70-70—215
|-1
|Harris English
|71-76-69—216
|E
|Rory McIlroy
|71-74-71—216
|E
|Aaron Rai
|73-70-73—216
|E
|Xander Schauffele
|72-70-74—216
|E
|Tony Finau
|70-74-73—217
|+1
|Sungjae Im
|73-72-72—217
|+1
|Si Woo Kim
|72-76-69—217
|+1
|Sahith Theegala
|74-71-72—217
|+1
|Ludvig Aberg
|71-78-69—218
|+2
|Patrick Cantlay
|70-72-76—218
|+2
|Bud Cauley
|73-74-71—218
|+2
|Ryan Fox
|70-77-71—218
|+2
|Chris Gotterup
|74-74-70—218
|+2
|Matt Kuchar
|75-71-72—218
|+2
|Adam Scott
|72-74-72—218
|+2
|Matt Fitzpatrick
|75-71-73—219
|+3
|Russell Henley
|72-76-71—219
|+3
|Nick Taylor
|68-78-73—219
|+3
|Taylor Pendrith
|71-73-77—221
|+5
|Sepp Straka
|74-75-72—221
|+5
|Justin Thomas
|74-75-72—221
|+5
|Jacob Bridgeman
|76-69-77—222
|+6
|Lucas Glover
|73-76-73—222
|+6
|Denny McCarthy
|73-75-74—222
|+6
|Patrick Rodgers
|74-74-74—222
|+6
|Gary Woodland
|72-74-76—222
|+6
|Sudarshan Yellamaraju
|73-75-74—222
|+6
|Nicolas Echavarria
|73-75-75—223
|+7
|Hideki Matsuyama
|72-73-78—223
|+7
|Brandt Snedeker
|76-72-75—223
|+7
|Cameron Young
|73-74-76—223
|+7
|Tom Hoge
|77-72-75—224
|+8
|Mac Meissner
|75-74-75—224
|+8
|Ryo Hisatsune
|71-76-78—225
|+9
|Michael Kim
|76-72-77—225
|+9
|Corey Conners
|74-75-79—228
|+12
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