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the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 6:40 PM

Friday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

Second Round

J.T. Poston 70-65—135 -9
Ryan Gerard 67-69—136 -8
Sam Burns 69-69—138 -6
Tommy Fleetwood 67-73—140 -4
Eric Cole 72-69—141 -3
Patrick Cantlay 70-72—142 -2
Wyndham Clark 67-75—142 -2
Xander Schauffele 72-70—142 -2
Alex Fitzpatrick 72-71—143 -1
Shane Lowry 70-73—143 -1
Aaron Rai 73-70—143 -1
Keegan Bradley 71-73—144 E
Tony Finau 70-74—144 E
Harry Hall 73-71—144 E
Kurt Kitayama 72-72—144 E
Maverick McNealy 71-73—144 E
Taylor Pendrith 71-73—144 E
J.J. Spaun 67-77—144 E
Jacob Bridgeman 76-69—145 +1
Sungjae Im 73-72—145 +1
Hideki Matsuyama 72-73—145 +1
Rory McIlroy 71-74—145 +1
Alex Noren 71-74—145 +1
Kristoffer Reitan 75-70—145 +1
Justin Rose 69-76—145 +1
Scottie Scheffler 73-72—145 +1
Sahith Theegala 74-71—145 +1
Matt Fitzpatrick 75-71—146 +2
Matt Kuchar 75-71—146 +2
Adam Scott 72-74—146 +2
Nick Taylor 68-78—146 +2
Gary Woodland 72-74—146 +2
Bud Cauley 73-74—147 +3
Harris English 71-76—147 +3
Ryan Fox 70-77—147 +3
Ryo Hisatsune 71-76—147 +3
Cameron Young 73-74—147 +3
Nicolas Echavarria 73-75—148 +4
Chris Gotterup 74-74—148 +4
Russell Henley 72-76—148 +4
Si Woo Kim 72-76—148 +4
Michael Kim 76-72—148 +4
Denny McCarthy 73-75—148 +4
Patrick Rodgers 74-74—148 +4
Brandt Snedeker 76-72—148 +4
Sudarshan Yellamaraju 73-75—148 +4
Ludvig Aberg 71-78—149 +5
Corey Conners 74-75—149 +5
Lucas Glover 73-76—149 +5
Tom Hoge 77-72—149 +5
Mac Meissner 75-74—149 +5
Sepp Straka 74-75—149 +5
Justin Thomas 74-75—149 +5

Missed Cut

Brian Campbell 76-74—150 +6
Jason Day 74-76—150 +6
Brian Harman 76-74—150 +6
Billy Horschel 74-76—150 +6
Matthew McCarty 81-69—150 +6
Andrew Novak 71-79—150 +6
Jordan Spieth 71-79—150 +6
Ben Griffin 74-77—151 +7
Robert MacIntyre 77-74—151 +7
Nicolai Hojgaard 74-78—152 +8
Mark Hubbard 75-77—152 +8
Min Woo Lee 74-78—152 +8
Daniel Berger 72-81—153 +9
Akshay Bhatia 73-80—153 +9
Pierceson Coody 78-76—154 +10
Sam Stevens 79-76—155 +11
Jhonattan Vegas 80-76—156 +12
Alex Smalley 83-76—159 +15
Rickie Fowler 79-82—161 +17

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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