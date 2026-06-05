the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

Friday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $20 million Yardage: 7,569; Par: 72 Second Round J.T. Poston 70-65—135…
Friday
At Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio
Purse: $20 million
Yardage: 7,569; Par: 72
Second Round
|J.T. Poston
|70-65—135
|-9
|Ryan Gerard
|67-69—136
|-8
|Sam Burns
|69-69—138
|-6
|Tommy Fleetwood
|67-73—140
|-4
|Eric Cole
|72-69—141
|-3
|Patrick Cantlay
|70-72—142
|-2
|Wyndham Clark
|67-75—142
|-2
|Xander Schauffele
|72-70—142
|-2
|Alex Fitzpatrick
|72-71—143
|-1
|Shane Lowry
|70-73—143
|-1
|Aaron Rai
|73-70—143
|-1
|Keegan Bradley
|71-73—144
|E
|Tony Finau
|70-74—144
|E
|Harry Hall
|73-71—144
|E
|Kurt Kitayama
|72-72—144
|E
|Maverick McNealy
|71-73—144
|E
|Taylor Pendrith
|71-73—144
|E
|J.J. Spaun
|67-77—144
|E
|Jacob Bridgeman
|76-69—145
|+1
|Sungjae Im
|73-72—145
|+1
|Hideki Matsuyama
|72-73—145
|+1
|Rory McIlroy
|71-74—145
|+1
|Alex Noren
|71-74—145
|+1
|Kristoffer Reitan
|75-70—145
|+1
|Justin Rose
|69-76—145
|+1
|Scottie Scheffler
|73-72—145
|+1
|Sahith Theegala
|74-71—145
|+1
|Matt Fitzpatrick
|75-71—146
|+2
|Matt Kuchar
|75-71—146
|+2
|Adam Scott
|72-74—146
|+2
|Nick Taylor
|68-78—146
|+2
|Gary Woodland
|72-74—146
|+2
|Bud Cauley
|73-74—147
|+3
|Harris English
|71-76—147
|+3
|Ryan Fox
|70-77—147
|+3
|Ryo Hisatsune
|71-76—147
|+3
|Cameron Young
|73-74—147
|+3
|Nicolas Echavarria
|73-75—148
|+4
|Chris Gotterup
|74-74—148
|+4
|Russell Henley
|72-76—148
|+4
|Si Woo Kim
|72-76—148
|+4
|Michael Kim
|76-72—148
|+4
|Denny McCarthy
|73-75—148
|+4
|Patrick Rodgers
|74-74—148
|+4
|Brandt Snedeker
|76-72—148
|+4
|Sudarshan Yellamaraju
|73-75—148
|+4
|Ludvig Aberg
|71-78—149
|+5
|Corey Conners
|74-75—149
|+5
|Lucas Glover
|73-76—149
|+5
|Tom Hoge
|77-72—149
|+5
|Mac Meissner
|75-74—149
|+5
|Sepp Straka
|74-75—149
|+5
|Justin Thomas
|74-75—149
|+5
Missed Cut
|Brian Campbell
|76-74—150
|+6
|Jason Day
|74-76—150
|+6
|Brian Harman
|76-74—150
|+6
|Billy Horschel
|74-76—150
|+6
|Matthew McCarty
|81-69—150
|+6
|Andrew Novak
|71-79—150
|+6
|Jordan Spieth
|71-79—150
|+6
|Ben Griffin
|74-77—151
|+7
|Robert MacIntyre
|77-74—151
|+7
|Nicolai Hojgaard
|74-78—152
|+8
|Mark Hubbard
|75-77—152
|+8
|Min Woo Lee
|74-78—152
|+8
|Daniel Berger
|72-81—153
|+9
|Akshay Bhatia
|73-80—153
|+9
|Pierceson Coody
|78-76—154
|+10
|Sam Stevens
|79-76—155
|+11
|Jhonattan Vegas
|80-76—156
|+12
|Alex Smalley
|83-76—159
|+15
|Rickie Fowler
|79-82—161
|+17
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