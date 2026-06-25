Live Radio
Home » Sports » Sweden 1, Japan 1

Sweden 1, Japan 1

The Associated Press

June 25, 2026, 9:05 PM

Sweden 0 1 1
Japan 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, Japan, Maeda, (Doan), 56th minute; 2, Sweden, Elanga, (Gyokeres), 62nd.

Goalies_Sweden, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt; Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa.

Yellow Cards_Hien, Sweden, 32nd; Taniguchi, Japan, 77th; Gyokeres, Sweden, 85th.

Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Beida Dahane.

A_70,137.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up