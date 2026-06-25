Sweden 1, Japan 1

|Sweden
|0
|1
|—
|1
|Japan
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, Japan, Maeda, (Doan), 56th minute; 2, Sweden, Elanga, (Gyokeres), 62nd.
Goalies_Sweden, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt; Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa.
Yellow Cards_Hien, Sweden, 32nd; Taniguchi, Japan, 77th; Gyokeres, Sweden, 85th.
Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Beida Dahane.
A_70,137.
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