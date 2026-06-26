Summit Racing Equipment NHRA Nationals Qualifying

Friday
At Summit Racing Equipment Motorsports Park
Norwalk, Ohio
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.742 seconds, 335.23 mph; 2. Tony Stewart, 3.767, 335.07; 3. Maddi Gordon, 3.793, 335.40; 4. Clay Millican, 3.799, 339.11; 5. Josh Hart, 3.803, 332.34; 6. Leah Pruett, 3.806, 330.72; 7. Spencer Massey, 3.814, 327.11; 8. Antron Brown, 3.828, 329.50; 9. Billy Torrence, 3.839, 329.83; 10. Shawn Reed, 3.879, 279.79; 11. Tony Schumacher, 3.886, 278.17; 12. Will Smith, 3.926, 273.27; 13. Doug Kalitta, 4.172, 219.69; 14. Justin Ashley, 4.211, 301.87; 15. Scott Farley, 4.669, 162.51.
Funny Car
1. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.894, 328.38; 2. Austin Prock, Ford Mustang, 3.905, 334.15; 3. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 3.918, 331.53; 4. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.931, 325.30; 5. Del Worsham, Toyota Supra, 3.934, 332.67; 6. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.936, 329.18; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.938, 322.50; 8. Jack Beckman, Camaro, 3.945, 327.59; 9. Dave Richards, Mustang, 3.961, 332.59; 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.966, 332.34; 11. Chad Green, Mustang, 3.988, 325.06; 12. Blake Alexander, Charger, 3.991, 322.34; 13. Matt Hagan, Charger, 3.992, 327.43; 14. Spencer Hyde, Mustang, 3.996, 322.96; 15. Bobby Bode, Mustang, 4.125, 267.06; 16. Jeff Arend, Charger, 4.134, 299.33.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.550, 209.36; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.561, 209.07; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.564, 209.04; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.577, 209.30; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.577, 207.46; 6. Matt Latino, Camaro, 6.579, 209.26; 7. Erica Enders, Camaro, 6.580, 209.92; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.591, 208.07; 9. Cody Anderson, Camaro, 6.593, 209.10; 10. Eric Latino, Camaro, 6.593, 209.04; 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.598, 208.84; 12. Stephen Bell, Camaro, 6.617, 208.26; 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.624, 209.23; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.633, 208.55.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.779, 199.64; 2. Joey Gladstone, Buell, 6.795, 198.70; 3. Angie Smith, Buell, 6.805, 200.11; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.814, 198.44; 5. Brayden Davis, Buell, 6.829, 197.94; 6. Ryan Oehler, EBR, 6.841, 196.76; 7. John Hall, Beull, 6.855, 199.46; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.876, 196.19; 9. Steve Johnson, Suzuki, 6.877, 194.52; 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.914, 197.10; 11. Geno Scali, Suzuki, 6.951, 195.36; 12. Wesley Wells, Suzuki, 7.064, 189.31; 13. Marc Ingwersen, EBR, 7.090, 163.26; 14. Bud Yoder II, Buell, 7.227, 181.62; 15. Odolph Daniels, Suzuki, 9.102, 98.32.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.