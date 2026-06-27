Summit Racing Equipment NHRA Nationals Pairings

Saturday
At Summit Racing Equipment Motorsports Park
Norwalk, Ohio
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.695 seconds, 339.70 mph vs. Bye; 2. Josh Hart, 3.722, 332.51 vs. 15. Scott Farley, 4.669, 162.51; 3. Leah Pruett, 3.731, 334.07 vs. 14. Antron Brown, 3.825, 329.50; 4. Tony Stewart, 3.734, 335.07 vs. 13. Justin Ashley, 3.801, 328.30; 5. Maddi Gordon, 3.734, 339.79 vs. 12. Spencer Massey, 3.793, 329.91; 6. Tony Schumacher, 3.741, 310.20 vs. 11. Will Smith, 3.788, 326.32; 7. Shawn Reed, 3.746, 331.69 vs. 10. Clay Millican, 3.784, 339.11; 8. Doug Kalitta, 3.751, 336.07 vs. 9. Billy Torrence, 3.772, 333.49.
Funny Car
1. Austin Prock, Ford Mustang, 3.863, 337.41 vs. 16. Jeff Arend, Dodge Charger, 4.077, 308.14; 2. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 3.886, 334.32 vs. 15. Blake Alexander, Charger, 3.983, 324.67; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.891, 333.66 vs. 14. Bobby Bode, Mustang, 3.968, 318.54; 4. Jack Beckman, Camaro, 3.911, 332.02 vs. 13. Spencer Hyde, Mustang, 3.965, 322.96; 5. Matt Hagan, Charger, 3.912, 329.67 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.938, 326.95; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.916, 335.90 vs. 11. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.935, 329.18; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.917, 327.11 vs. 10. Chad Green, Mustang, 3.934, 328.70; 8. Dave Richards, Mustang, 3.930, 335.90 vs. 9. Del Worsham, Toyota Supra, 3.934, 332.67.
Did Not Qualify: 17. Joe Morrison, 5.160, 151.41.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.550, 209.36 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.607, 208.55; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.556, 209.07 vs. 13. Stephen Bell, Camaro, 6.594, 208.26; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.564, 209.04 vs. 12. Eric Latino, Camaro, 6.593, 209.04; 4. Cody Anderson, Camaro, 6.574, 209.10 vs. 11. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.592, 209.23; 5. Erica Enders, Camaro, 6.575, 209.92 vs. 10. Aaron Stanfield, Camaro, 6.591, 208.94; 6. Greg Stanfield, Camaro, 6.577, 209.30 vs. 9. Jeg Coughlin, Camaro, 6.587, 209.33; 7. Deric Kramer, Camaro, 6.577, 207.46 vs. 8. Matt Latino, Camaro, 6.579, 209.26.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.768, 199.64 vs. Bye; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.790,198.44 vs. 15. Odolph Daniels, Suzuki, 9.102, 98.32; 3. Joey Gladstone, Buell, 6.795, 198.70 vs. 14. Bud Yoder II, Buell, 7.227, 181.62; 4. Angie Smith, Buell, 6.800, 200.62 vs. 13. Wesley Wells, Suzuki, 7.050, 189.34; 5. Brayden Davis, Buell, 6.829, 197.94 vs. 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.976, 192.14; 6. John Hall, Beull, 6.834, 199.46 vs. 11. Geno Scali, Suzuki, 6.951, 195.36; 7. Ryan Oehler, EBR, 6.841, 196.76 vs. 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.914, 197.10; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.853, 194.52 vs. 9. Jianna Evaristo, Buell, 6.865, 196.19.
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