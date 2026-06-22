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Sports on TV for Tuesday, June 23

The Associated Press

June 22, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, June 23

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — 2026 MLB Scouting Combine: From Phoenix

5 p.m.

MLBN — Houston at Toronto (joined in progress) (4:07 p.m.)

7:30 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)

TRUTV — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Athletics at San Francisco (9:45 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

ABC — 2026 NBA Draft: First Round, New York

ESPN — 2026 NBA Draft: First Round, New York

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. Uzbekistan, Group K, Houston

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Ghana, Group L, Foxborough, Mass.

7 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. Croatia, Group L, Toronto

10 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Congo DR, Group K, Guadalajara, Mexico

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Volts

9 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Spark at Talons

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — New York at Las Vegas

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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