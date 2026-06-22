Sports on TV for Tuesday, June 23

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, June 23
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — 2026 MLB Scouting Combine: From Phoenix
5 p.m.
MLBN — Houston at Toronto (joined in progress) (4:07 p.m.)
7:30 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)
TRUTV — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Athletics at San Francisco (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
ABC — 2026 NBA Draft: First Round, New York
ESPN — 2026 NBA Draft: First Round, New York
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. Uzbekistan, Group K, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Ghana, Group L, Foxborough, Mass.
7 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. Croatia, Group L, Toronto
10 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Congo DR, Group K, Guadalajara, Mexico
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Volts
9 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Spark at Talons
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — New York at Las Vegas
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