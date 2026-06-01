Sports on TV for Tuesday, June 2

Tuesday, June 2

COLLEGE GOLF (MEN’S)

1 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)

TRUTV — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at L.A. Angels (9:38 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 1

SOCCER (MEN’S)

2:35 p.m.

FS2 — International Friendly: Wales vs. Ghana, Cardiff, Wales

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

7:30 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

11 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

1 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

