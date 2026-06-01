Sports on TV for Tuesday, June 2

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, June 2
COLLEGE GOLF (MEN’S)
1 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)
TRUTV — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at L.A. Angels (9:38 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 1
SOCCER (MEN’S)
2:35 p.m.
FS2 — International Friendly: Wales vs. Ghana, Cardiff, Wales
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
7:30 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
11 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
1 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
