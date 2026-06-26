Sports on TV for June 27 – 28

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, June 27
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
3 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Gold Coast at Fremantle
AUTO RACING
6:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
8:55 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Netherlands GP – Sprint Race, TT Circuit Assen, Assen, Netherlands
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
2 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
3:10 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
9 p.m.
FS2 — ARCA Menards Series: Shore Lunch 250 presented by Dutch Boy, Elko Speedway, Elko New Market, Minn.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 2: LA Riot vs. Dallas Power, Detroit Amps vs. Miami 305, Houston Rig Hands vs. Boston Ball Hogs, DMV Trilogy vs. Chicago Triplets, Detroit
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Calgary at BC
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Third Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
10 a.m.
NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
Noon
NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
3 p.m.
CNBC — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.
GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.
6 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
4 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4:30 p.m.
NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Stephen Foster Stakes, Churchill Downs, Louisville, Ky.
LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPN — PLL: Maryland vs. Denver, San Diego
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, San Diego
MLB BASEBALL
1 p.m.
ABC — N.Y. Yankees at Boston (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at N.Y. Mets (4:10 p.m.) OR Kansas City at Chicago White Sox (4:10 p.m.)
8:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (8:40 p.m.) OR Atlanta at San Francisco (9:05 p.m.)
NHL HOCKEY
11 a.m.
NHLN — 2026 NHL Draft: Rounds 2 – 7, Buffalo, N.Y.
RUGBY (MEN’S)
5 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: Argentina vs. U.S., Pool C, Tbilisi, Georgia
7:30 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: England vs. Ireland, Pool C, Tbilisi, Georgia
10 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: Wales vs. Georgia, Pool A, Tbilisi, Georgia
12:30 p.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: South Africa vs. Uruguay, Pool A, Tbilisi, Georgia
SOCCER (MEN’S)
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. England, Group L, East Rutherford, N.J.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Croatia vs. Ghana, Group L, Philadelphia
7:30 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Portugal, Group K, Miami Gardens, Fla.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Congo DR vs. Uzbekistan, Group K, Atlanta
10 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Argentina, Group J, Arlington, Texas
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Algeria vs. Austria, Group J, Kansas City, Mo.
SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark
TENNIS
7:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Finals
WNBA BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Phoenix at Toronto
8 p.m.
CBS — Los Angeles at Indiana
X GAMES
4 p.m.
ABC — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 2, Sacramento, Calif.
10 p.m.
ESPN — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 2, Sacramento, Calif.
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(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, June 28
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
3 a.m.
FS2 — AFL: Gold Coast at Fremantle
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Netherlands GP, TT Circuit Assen, Assen, Netherlands
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Lenova Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
11 a.m.
CBSSN — FIM Motocross Championship: MX2, Agueda, Portugal
Noon
CBSSN — FIM Motocross Championship: MXGP, Agueda, Portugal
FS1 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)
3 p.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)
3:30 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
5:30 p.m.
FOX — NHRA: Summit Racing Equipment NHRA Nationals, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Ottawa at Montreal
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
9 a.m.
NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
1 p.m.
NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Final Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.
NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Pittsburgh (1:35 p.m.) OR Arizona at Tampa Bay (1:40 p.m.)
3 p.m.
NBCSN — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)
PEACOCK — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)
7 p.m.
NBC — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)
PEACOCK — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: South Africa vs. Canada, Round of 32, Inglewood, Calif.
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: FC Supra du Québec at Cavalry FC
SOFTBALL
1 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Cascade at Volts
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark
TENNIS
6 a.m. (Monday)
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, First Round, London
WNBA BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Minnesota at Dallas
4 p.m.
CBS — Las Vegas at Chicago
7 p.m.
ESPN — New York at Golden State
X GAMES
2 p.m.
ABC — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.
9 p.m.
ESPN — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.
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