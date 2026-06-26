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Sports on TV for June 27 – 28

The Associated Press

June 26, 2026, 10:18 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, June 27

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

3 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Gold Coast at Fremantle

AUTO RACING

6:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

8:55 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Netherlands GP – Sprint Race, TT Circuit Assen, Assen, Netherlands

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

2 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

3:10 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

9 p.m.

FS2 — ARCA Menards Series: Shore Lunch 250 presented by Dutch Boy, Elko Speedway, Elko New Market, Minn.

BIG3 BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Week 2: LA Riot vs. Dallas Power, Detroit Amps vs. Miami 305, Houston Rig Hands vs. Boston Ball Hogs, DMV Trilogy vs. Chicago Triplets, Detroit

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Calgary at BC

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Third Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

10 a.m.

NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

Noon

NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

3 p.m.

CNBC — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

6 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

4 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Stephen Foster Stakes, Churchill Downs, Louisville, Ky.

LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPN — PLL: Maryland vs. Denver, San Diego

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, San Diego

MLB BASEBALL

1 p.m.

ABC — N.Y. Yankees at Boston (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at N.Y. Mets (4:10 p.m.) OR Kansas City at Chicago White Sox (4:10 p.m.)

8:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (8:40 p.m.) OR Atlanta at San Francisco (9:05 p.m.)

NHL HOCKEY

11 a.m.

NHLN — 2026 NHL Draft: Rounds 2 – 7, Buffalo, N.Y.

RUGBY (MEN’S)

5 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: Argentina vs. U.S., Pool C, Tbilisi, Georgia

7:30 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: England vs. Ireland, Pool C, Tbilisi, Georgia

10 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: Wales vs. Georgia, Pool A, Tbilisi, Georgia

12:30 p.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships Pool Stage: South Africa vs. Uruguay, Pool A, Tbilisi, Georgia

SOCCER (MEN’S)

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. England, Group L, East Rutherford, N.J.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Croatia vs. Ghana, Group L, Philadelphia

7:30 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Portugal, Group K, Miami Gardens, Fla.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Congo DR vs. Uzbekistan, Group K, Atlanta

10 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Argentina, Group J, Arlington, Texas

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Algeria vs. Austria, Group J, Kansas City, Mo.

SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark

TENNIS

7:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Finals

WNBA BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Phoenix at Toronto

8 p.m.

CBS — Los Angeles at Indiana

X GAMES

4 p.m.

ABC — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 2, Sacramento, Calif.

10 p.m.

ESPN — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 2, Sacramento, Calif.

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(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, June 28

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

3 a.m.

FS2 — AFL: Gold Coast at Fremantle

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Netherlands GP, TT Circuit Assen, Assen, Netherlands

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Lenova Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

11 a.m.

CBSSN — FIM Motocross Championship: MX2, Agueda, Portugal

Noon

CBSSN — FIM Motocross Championship: MXGP, Agueda, Portugal

FS1 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

3 p.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

3:30 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

5:30 p.m.

FOX — NHRA: Summit Racing Equipment NHRA Nationals, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Ottawa at Montreal

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

9 a.m.

NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

1 p.m.

NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Final Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Pittsburgh (1:35 p.m.) OR Arizona at Tampa Bay (1:40 p.m.)

3 p.m.

NBCSN — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

PEACOCK — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

7 p.m.

NBC — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

PEACOCK — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: South Africa vs. Canada, Round of 32, Inglewood, Calif.

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: FC Supra du Québec at Cavalry FC

SOFTBALL

1 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Cascade at Volts

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark

TENNIS

6 a.m. (Monday)

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, First Round, London

WNBA BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Minnesota at Dallas

4 p.m.

CBS — Las Vegas at Chicago

7 p.m.

ESPN — New York at Golden State

X GAMES

2 p.m.

ABC — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.

9 p.m.

ESPN — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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