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RBC Canadian Open Scores

The Associated Press

June 13, 2026, 6:14 PM

Saturday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

Third Round

Jackson Suber 66-65-66—197
Bud Cauley 69-63-66—198
Wyndham Clark 68-68-63—199
Tommy Fleetwood 67-65-67—199
Brice Garnett 65-67-67—199
Jesper Svensson 66-65-68—199
Sam Burns 64-67-69—200
Ryan Fox 66-66-68—200
Billy Horschel 66-70-64—200
Jimmy Stanger 65-67-68—200
Sudarshan Yellamaraju 69-66-65—200
Jacob Bridgeman 70-67-64—201
Matt Fitzpatrick 67-68-66—201
Viktor Hovland 68-69-64—201
Shane Lowry 65-69-67—201
Robert MacIntyre 68-66-67—201
David Skinns 65-71-65—201
Sahith Theegala 64-69-68—201
Matthew Anderson 64-69-69—202
Luke Clanton 69-66-67—202
Max Homa 68-67-67—202
William Mouw 68-66-68—202
Doug Ghim 65-69-69—203
Adam Hadwin 69-68-66—203
Justin Matthews 67-70-66—203
Keith Mitchell 67-64-72—203
Taylor Moore 67-70-66—203
Collin Morikawa 70-65-68—203
Taylor Pendrith 66-67-70—203
Aldrich Potgieter 66-67-70—203
Alejandro Tosti 66-69-68—203
Tony Finau 65-73-66—204
Tom Kim 67-69-68—204
Brooks Koepka 64-68-72—204
Ben Kohles 67-71-66—204
Max McGreevy 66-68-70—204
Chandler Phillips 67-68-69—204
Sam Ryder 65-73-66—204
Neal Shipley 68-70-66—204
Kevin Yu 69-66-69—204
Alex Fitzpatrick 68-67-70—205
Emiliano Grillo 64-69-72—205
Harry Hall 66-67-72—205
Beau Hossler 68-69-68—205
Rasmus Neergaard-Petersen 69-69-67—205
Matthieu Pavon 67-71-67—205
Davis Thompson 68-68-69—205
Erik Van Rooyen 65-71-69—205
Christiaan Bezuidenhout 67-70-69—206
A.J. Ewart 69-68-69—206
Takumi Kanaya 68-69-69—206
Kevin Roy 70-64-72—206
Ben Silverman 68-69-69—206
Michael Thorbjornsen 69-68-69—206
Patrick Fishburn 65-69-73—207
John Keefer 66-68-73—207
Keita Nakajima 71-66-70—207
Dylan Wu 68-68-71—207
Ricky Castillo 65-71-72—208
Benjamin James 67-63-78—208
Denny McCarthy 69-69-70—208
Kristoffer Reitan 68-70-70—208
Adam Svensson 65-72-71—208
Kensei Hirata 69-68-72—209
Vince Whaley 67-71-71—209
Joe Highsmith 70-68-72—210
Hao-Tong Li 67-64-79—210
Paul Peterson 67-70-73—210
Joey Savoie 69-69-72—210
Chandler Blanchet 65-70-77—212
Calen Sanderson 70-68-74—212
Lanto Griffin 68-70-75—213
Austin Eckroat 67-67-80—214
Jeremy Paul 70-68-76—214
Nick Taylor 67-71-78—216

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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