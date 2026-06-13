RBC Canadian Open Scores

Saturday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
Third Round
|Jackson Suber
|66-65-66—197
|Bud Cauley
|69-63-66—198
|Wyndham Clark
|68-68-63—199
|Tommy Fleetwood
|67-65-67—199
|Brice Garnett
|65-67-67—199
|Jesper Svensson
|66-65-68—199
|Sam Burns
|64-67-69—200
|Ryan Fox
|66-66-68—200
|Billy Horschel
|66-70-64—200
|Jimmy Stanger
|65-67-68—200
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66-65—200
|Jacob Bridgeman
|70-67-64—201
|Matt Fitzpatrick
|67-68-66—201
|Viktor Hovland
|68-69-64—201
|Shane Lowry
|65-69-67—201
|Robert MacIntyre
|68-66-67—201
|David Skinns
|65-71-65—201
|Sahith Theegala
|64-69-68—201
|Matthew Anderson
|64-69-69—202
|Luke Clanton
|69-66-67—202
|Max Homa
|68-67-67—202
|William Mouw
|68-66-68—202
|Doug Ghim
|65-69-69—203
|Adam Hadwin
|69-68-66—203
|Justin Matthews
|67-70-66—203
|Keith Mitchell
|67-64-72—203
|Taylor Moore
|67-70-66—203
|Collin Morikawa
|70-65-68—203
|Taylor Pendrith
|66-67-70—203
|Aldrich Potgieter
|66-67-70—203
|Alejandro Tosti
|66-69-68—203
|Tony Finau
|65-73-66—204
|Tom Kim
|67-69-68—204
|Brooks Koepka
|64-68-72—204
|Ben Kohles
|67-71-66—204
|Max McGreevy
|66-68-70—204
|Chandler Phillips
|67-68-69—204
|Sam Ryder
|65-73-66—204
|Neal Shipley
|68-70-66—204
|Kevin Yu
|69-66-69—204
|Alex Fitzpatrick
|68-67-70—205
|Emiliano Grillo
|64-69-72—205
|Harry Hall
|66-67-72—205
|Beau Hossler
|68-69-68—205
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-69-67—205
|Matthieu Pavon
|67-71-67—205
|Davis Thompson
|68-68-69—205
|Erik Van Rooyen
|65-71-69—205
|Christiaan Bezuidenhout
|67-70-69—206
|A.J. Ewart
|69-68-69—206
|Takumi Kanaya
|68-69-69—206
|Kevin Roy
|70-64-72—206
|Ben Silverman
|68-69-69—206
|Michael Thorbjornsen
|69-68-69—206
|Patrick Fishburn
|65-69-73—207
|John Keefer
|66-68-73—207
|Keita Nakajima
|71-66-70—207
|Dylan Wu
|68-68-71—207
|Ricky Castillo
|65-71-72—208
|Benjamin James
|67-63-78—208
|Denny McCarthy
|69-69-70—208
|Kristoffer Reitan
|68-70-70—208
|Adam Svensson
|65-72-71—208
|Kensei Hirata
|69-68-72—209
|Vince Whaley
|67-71-71—209
|Joe Highsmith
|70-68-72—210
|Hao-Tong Li
|67-64-79—210
|Paul Peterson
|67-70-73—210
|Joey Savoie
|69-69-72—210
|Chandler Blanchet
|65-70-77—212
|Calen Sanderson
|70-68-74—212
|Lanto Griffin
|68-70-75—213
|Austin Eckroat
|67-67-80—214
|Jeremy Paul
|70-68-76—214
|Nick Taylor
|67-71-78—216
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