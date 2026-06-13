RBC Canadian Open Par Scores

Saturday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
Third Round
|Jackson Suber
|66-65-66—197
|-13
|Bud Cauley
|69-63-66—198
|-12
|Wyndham Clark
|68-68-63—199
|-11
|Tommy Fleetwood
|67-65-67—199
|-11
|Brice Garnett
|65-67-67—199
|-11
|Jesper Svensson
|66-65-68—199
|-11
|Sam Burns
|64-67-69—200
|-10
|Ryan Fox
|66-66-68—200
|-10
|Billy Horschel
|66-70-64—200
|-10
|Jimmy Stanger
|65-67-68—200
|-10
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66-65—200
|-10
|Jacob Bridgeman
|70-67-64—201
|-9
|Matt Fitzpatrick
|67-68-66—201
|-9
|Viktor Hovland
|68-69-64—201
|-9
|Shane Lowry
|65-69-67—201
|-9
|Robert MacIntyre
|68-66-67—201
|-9
|David Skinns
|65-71-65—201
|-9
|Sahith Theegala
|64-69-68—201
|-9
|Matthew Anderson
|64-69-69—202
|-8
|Luke Clanton
|69-66-67—202
|-8
|Max Homa
|68-67-67—202
|-8
|William Mouw
|68-66-68—202
|-8
|Doug Ghim
|65-69-69—203
|-7
|Adam Hadwin
|69-68-66—203
|-7
|Justin Matthews
|67-70-66—203
|-7
|Keith Mitchell
|67-64-72—203
|-7
|Taylor Moore
|67-70-66—203
|-7
|Collin Morikawa
|70-65-68—203
|-7
|Taylor Pendrith
|66-67-70—203
|-7
|Aldrich Potgieter
|66-67-70—203
|-7
|Alejandro Tosti
|66-69-68—203
|-7
|Tony Finau
|65-73-66—204
|-6
|Tom Kim
|67-69-68—204
|-6
|Brooks Koepka
|64-68-72—204
|-6
|Ben Kohles
|67-71-66—204
|-6
|Max McGreevy
|66-68-70—204
|-6
|Chandler Phillips
|67-68-69—204
|-6
|Sam Ryder
|65-73-66—204
|-6
|Neal Shipley
|68-70-66—204
|-6
|Kevin Yu
|69-66-69—204
|-6
|Alex Fitzpatrick
|68-67-70—205
|-5
|Emiliano Grillo
|64-69-72—205
|-5
|Harry Hall
|66-67-72—205
|-5
|Beau Hossler
|68-69-68—205
|-5
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-69-67—205
|-5
|Matthieu Pavon
|67-71-67—205
|-5
|Davis Thompson
|68-68-69—205
|-5
|Erik Van Rooyen
|65-71-69—205
|-5
|Christiaan Bezuidenhout
|67-70-69—206
|-4
|A.J. Ewart
|69-68-69—206
|-4
|Takumi Kanaya
|68-69-69—206
|-4
|Kevin Roy
|70-64-72—206
|-4
|Ben Silverman
|68-69-69—206
|-4
|Michael Thorbjornsen
|69-68-69—206
|-4
|Patrick Fishburn
|65-69-73—207
|-3
|John Keefer
|66-68-73—207
|-3
|Keita Nakajima
|71-66-70—207
|-3
|Dylan Wu
|68-68-71—207
|-3
|Ricky Castillo
|65-71-72—208
|-2
|Benjamin James
|67-63-78—208
|-2
|Denny McCarthy
|69-69-70—208
|-2
|Kristoffer Reitan
|68-70-70—208
|-2
|Adam Svensson
|65-72-71—208
|-2
|Kensei Hirata
|69-68-72—209
|-1
|Vince Whaley
|67-71-71—209
|-1
|Joe Highsmith
|70-68-72—210
|E
|Hao-Tong Li
|67-64-79—210
|E
|Paul Peterson
|67-70-73—210
|E
|Joey Savoie
|69-69-72—210
|E
|Chandler Blanchet
|65-70-77—212
|+2
|Calen Sanderson
|70-68-74—212
|+2
|Lanto Griffin
|68-70-75—213
|+3
|Austin Eckroat
|67-67-80—214
|+4
|Jeremy Paul
|70-68-76—214
|+4
|Nick Taylor
|67-71-78—216
|+6
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