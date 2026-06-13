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RBC Canadian Open Par Scores

The Associated Press

June 13, 2026, 6:14 PM

Saturday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

Third Round

Jackson Suber 66-65-66—197 -13
Bud Cauley 69-63-66—198 -12
Wyndham Clark 68-68-63—199 -11
Tommy Fleetwood 67-65-67—199 -11
Brice Garnett 65-67-67—199 -11
Jesper Svensson 66-65-68—199 -11
Sam Burns 64-67-69—200 -10
Ryan Fox 66-66-68—200 -10
Billy Horschel 66-70-64—200 -10
Jimmy Stanger 65-67-68—200 -10
Sudarshan Yellamaraju 69-66-65—200 -10
Jacob Bridgeman 70-67-64—201 -9
Matt Fitzpatrick 67-68-66—201 -9
Viktor Hovland 68-69-64—201 -9
Shane Lowry 65-69-67—201 -9
Robert MacIntyre 68-66-67—201 -9
David Skinns 65-71-65—201 -9
Sahith Theegala 64-69-68—201 -9
Matthew Anderson 64-69-69—202 -8
Luke Clanton 69-66-67—202 -8
Max Homa 68-67-67—202 -8
William Mouw 68-66-68—202 -8
Doug Ghim 65-69-69—203 -7
Adam Hadwin 69-68-66—203 -7
Justin Matthews 67-70-66—203 -7
Keith Mitchell 67-64-72—203 -7
Taylor Moore 67-70-66—203 -7
Collin Morikawa 70-65-68—203 -7
Taylor Pendrith 66-67-70—203 -7
Aldrich Potgieter 66-67-70—203 -7
Alejandro Tosti 66-69-68—203 -7
Tony Finau 65-73-66—204 -6
Tom Kim 67-69-68—204 -6
Brooks Koepka 64-68-72—204 -6
Ben Kohles 67-71-66—204 -6
Max McGreevy 66-68-70—204 -6
Chandler Phillips 67-68-69—204 -6
Sam Ryder 65-73-66—204 -6
Neal Shipley 68-70-66—204 -6
Kevin Yu 69-66-69—204 -6
Alex Fitzpatrick 68-67-70—205 -5
Emiliano Grillo 64-69-72—205 -5
Harry Hall 66-67-72—205 -5
Beau Hossler 68-69-68—205 -5
Rasmus Neergaard-Petersen 69-69-67—205 -5
Matthieu Pavon 67-71-67—205 -5
Davis Thompson 68-68-69—205 -5
Erik Van Rooyen 65-71-69—205 -5
Christiaan Bezuidenhout 67-70-69—206 -4
A.J. Ewart 69-68-69—206 -4
Takumi Kanaya 68-69-69—206 -4
Kevin Roy 70-64-72—206 -4
Ben Silverman 68-69-69—206 -4
Michael Thorbjornsen 69-68-69—206 -4
Patrick Fishburn 65-69-73—207 -3
John Keefer 66-68-73—207 -3
Keita Nakajima 71-66-70—207 -3
Dylan Wu 68-68-71—207 -3
Ricky Castillo 65-71-72—208 -2
Benjamin James 67-63-78—208 -2
Denny McCarthy 69-69-70—208 -2
Kristoffer Reitan 68-70-70—208 -2
Adam Svensson 65-72-71—208 -2
Kensei Hirata 69-68-72—209 -1
Vince Whaley 67-71-71—209 -1
Joe Highsmith 70-68-72—210 E
Hao-Tong Li 67-64-79—210 E
Paul Peterson 67-70-73—210 E
Joey Savoie 69-69-72—210 E
Chandler Blanchet 65-70-77—212 +2
Calen Sanderson 70-68-74—212 +2
Lanto Griffin 68-70-75—213 +3
Austin Eckroat 67-67-80—214 +4
Jeremy Paul 70-68-76—214 +4
Nick Taylor 67-71-78—216 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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