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RBC Canadian Open Par Scores

The Associated Press

June 12, 2026, 7:51 PM

Friday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

Second Round

Benjamin James 67-63—130 -10
Sam Burns 64-67—131 -9
Hao-Tong Li 67-64—131 -9
Keith Mitchell 67-64—131 -9
Jackson Suber 66-65—131 -9
Jesper Svensson 66-65—131 -9
Bud Cauley 69-63—132 -8
Tommy Fleetwood 67-65—132 -8
Ryan Fox 66-66—132 -8
Brice Garnett 65-67—132 -8
Brooks Koepka 64-68—132 -8
Jimmy Stanger 65-67—132 -8
Matthew Anderson 64-69—133 -7
Emiliano Grillo 64-69—133 -7
Harry Hall 66-67—133 -7
Taylor Pendrith 66-67—133 -7
Aldrich Potgieter 66-67—133 -7
Sahith Theegala 64-69—133 -7
Austin Eckroat 67-67—134 -6
Patrick Fishburn 65-69—134 -6
Doug Ghim 65-69—134 -6
John Keefer 66-68—134 -6
Shane Lowry 65-69—134 -6
Robert MacIntyre 68-66—134 -6
Max McGreevy 66-68—134 -6
William Mouw 68-66—134 -6
Kevin Roy 70-64—134 -6
Chandler Blanchet 65-70—135 -5
Luke Clanton 69-66—135 -5
Matt Fitzpatrick 67-68—135 -5
Alex Fitzpatrick 68-67—135 -5
Max Homa 68-67—135 -5
Collin Morikawa 70-65—135 -5
Chandler Phillips 67-68—135 -5
Alejandro Tosti 66-69—135 -5
Sudarshan Yellamaraju 69-66—135 -5
Kevin Yu 69-66—135 -5
Ricky Castillo 65-71—136 -4
Wyndham Clark 68-68—136 -4
Billy Horschel 66-70—136 -4
Tom Kim 67-69—136 -4
David Skinns 65-71—136 -4
Davis Thompson 68-68—136 -4
Erik Van Rooyen 65-71—136 -4
Dylan Wu 68-68—136 -4
Christiaan Bezuidenhout 67-70—137 -3
Jacob Bridgeman 70-67—137 -3
A.J. Ewart 69-68—137 -3
Adam Hadwin 69-68—137 -3
Kensei Hirata 69-68—137 -3
Beau Hossler 68-69—137 -3
Viktor Hovland 68-69—137 -3
Takumi Kanaya 68-69—137 -3
Justin Matthews 67-70—137 -3
Taylor Moore 67-70—137 -3
Keita Nakajima 71-66—137 -3
Paul Peterson 67-70—137 -3
Ben Silverman 68-69—137 -3
Adam Svensson 65-72—137 -3
Michael Thorbjornsen 69-68—137 -3
Tony Finau 65-73—138 -2
Lanto Griffin 68-70—138 -2
Joe Highsmith 70-68—138 -2
Ben Kohles 67-71—138 -2
Denny McCarthy 69-69—138 -2
Rasmus Neergaard-Petersen 69-69—138 -2
Jeremy Paul 70-68—138 -2
Matthieu Pavon 67-71—138 -2
Kristoffer Reitan 68-70—138 -2
Sam Ryder 65-73—138 -2
Calen Sanderson 70-68—138 -2
Joey Savoie 69-69—138 -2
Neal Shipley 68-70—138 -2
Nick Taylor 67-71—138 -2
Vince Whaley 67-71—138 -2
Daniel Brown 67-72—139 -1
Vince Covello 69-70—139 -1
Garrick Higgo 67-72—139 -1
Tom Hoge 70-69—139 -1
Chris Kirk 71-68—139 -1
David Lipsky 69-70—139 -1
Declan O’Donovan 70-69—139 -1
Seamus Power 71-68—139 -1
Aaron Rai 69-70—139 -1
Matti Schmid 67-72—139 -1
Roger Sloan 68-71—139 -1
Jhonattan Vegas 67-72—139 -1
Matt Wallace 66-73—139 -1
Danny Willett 66-73—139 -1
Eric Cole 64-76—140 E
Corey Conners 71-69—140 E
Max Greyserman 69-71—140 E
Ashton McCulloch 70-70—140 E
Thorbjorn Olesen 71-69—140 E
Davis Riley 66-74—140 E
Kris Ventura 69-71—140 E
Karl Vilips 69-71—140 E
Zachary Bauchou 69-72—141 +1
Davis Chatfield 70-71—141 +1
Trace Crowe 67-74—141 +1
Joel Dahmen 73-68—141 +1
Zecheng Dou 72-69—141 +1
Adrien Dumont De Chassart 71-70—141 +1
Lee Hodges 72-69—141 +1
Rico Hoey 67-74—141 +1
Hank Lebioda 70-71—141 +1
Ben Martin 73-68—141 +1
Marcelo Rozo 70-71—141 +1
Adam Schenk 67-74—141 +1
Austin Smotherman 71-70—141 +1
Eric Zhao 68-73—141 +1
Brian Campbell 72-70—142 +2
Lucas Glover 69-73—142 +2
Nicolai Hojgaard 69-73—142 +2
Mackenzie Hughes 69-73—142 +2
Mac Meissner 69-73—142 +2
Sean O’Hair 70-72—142 +2
John Parry 71-71—142 +2
Andrew Putnam 74-68—142 +2
Justin Rose 70-72—142 +2
Jordan L. Smith 70-72—142 +2
Camilo Villegas 68-74—142 +2
Padraig Harrington 73-70—143 +3
Chad Ramey 70-73—143 +3
Jeevan Sihota 71-72—143 +3
Danny Walker 74-69—143 +3
Michael Brennan 70-74—144 +4
Cameron Davis 68-76—144 +4
Steven Fisk 69-75—144 +4
Christo Lamprecht 69-75—144 +4
Dawson Lew 70-74—144 +4
Justin Lower 71-73—144 +4
Pontus Nyholm 73-71—144 +4
Hayden Springer 71-73—144 +4
Yohann Benson 74-71—145 +5
Nick Dunlap 75-70—145 +5
Alex Noren 70-75—145 +5
Rafael Campos 71-75—146 +6
Laurent Desmarchais 71-75—146 +6
Drew Nesbitt 70-76—146 +6
Charley Hoffman 76-71—147 +7
Patton Kizzire 70-77—147 +7
Mike Weir 70-77—147 +7
Peter Malnati 69-79—148 +8
John VanDerLaan 73-75—148 +8
Stephan Jaeger 73-77—150 +10
Paul Waring WD-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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