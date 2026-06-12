RBC Canadian Open Par Scores

Friday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
Second Round
|Benjamin James
|67-63—130
|-10
|Sam Burns
|64-67—131
|-9
|Hao-Tong Li
|67-64—131
|-9
|Keith Mitchell
|67-64—131
|-9
|Jackson Suber
|66-65—131
|-9
|Jesper Svensson
|66-65—131
|-9
|Bud Cauley
|69-63—132
|-8
|Tommy Fleetwood
|67-65—132
|-8
|Ryan Fox
|66-66—132
|-8
|Brice Garnett
|65-67—132
|-8
|Brooks Koepka
|64-68—132
|-8
|Jimmy Stanger
|65-67—132
|-8
|Matthew Anderson
|64-69—133
|-7
|Emiliano Grillo
|64-69—133
|-7
|Harry Hall
|66-67—133
|-7
|Taylor Pendrith
|66-67—133
|-7
|Aldrich Potgieter
|66-67—133
|-7
|Sahith Theegala
|64-69—133
|-7
|Austin Eckroat
|67-67—134
|-6
|Patrick Fishburn
|65-69—134
|-6
|Doug Ghim
|65-69—134
|-6
|John Keefer
|66-68—134
|-6
|Shane Lowry
|65-69—134
|-6
|Robert MacIntyre
|68-66—134
|-6
|Max McGreevy
|66-68—134
|-6
|William Mouw
|68-66—134
|-6
|Kevin Roy
|70-64—134
|-6
|Chandler Blanchet
|65-70—135
|-5
|Luke Clanton
|69-66—135
|-5
|Matt Fitzpatrick
|67-68—135
|-5
|Alex Fitzpatrick
|68-67—135
|-5
|Max Homa
|68-67—135
|-5
|Collin Morikawa
|70-65—135
|-5
|Chandler Phillips
|67-68—135
|-5
|Alejandro Tosti
|66-69—135
|-5
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66—135
|-5
|Kevin Yu
|69-66—135
|-5
|Ricky Castillo
|65-71—136
|-4
|Wyndham Clark
|68-68—136
|-4
|Billy Horschel
|66-70—136
|-4
|Tom Kim
|67-69—136
|-4
|David Skinns
|65-71—136
|-4
|Davis Thompson
|68-68—136
|-4
|Erik Van Rooyen
|65-71—136
|-4
|Dylan Wu
|68-68—136
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|67-70—137
|-3
|Jacob Bridgeman
|70-67—137
|-3
|A.J. Ewart
|69-68—137
|-3
|Adam Hadwin
|69-68—137
|-3
|Kensei Hirata
|69-68—137
|-3
|Beau Hossler
|68-69—137
|-3
|Viktor Hovland
|68-69—137
|-3
|Takumi Kanaya
|68-69—137
|-3
|Justin Matthews
|67-70—137
|-3
|Taylor Moore
|67-70—137
|-3
|Keita Nakajima
|71-66—137
|-3
|Paul Peterson
|67-70—137
|-3
|Ben Silverman
|68-69—137
|-3
|Adam Svensson
|65-72—137
|-3
|Michael Thorbjornsen
|69-68—137
|-3
|Tony Finau
|65-73—138
|-2
|Lanto Griffin
|68-70—138
|-2
|Joe Highsmith
|70-68—138
|-2
|Ben Kohles
|67-71—138
|-2
|Denny McCarthy
|69-69—138
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-69—138
|-2
|Jeremy Paul
|70-68—138
|-2
|Matthieu Pavon
|67-71—138
|-2
|Kristoffer Reitan
|68-70—138
|-2
|Sam Ryder
|65-73—138
|-2
|Calen Sanderson
|70-68—138
|-2
|Joey Savoie
|69-69—138
|-2
|Neal Shipley
|68-70—138
|-2
|Nick Taylor
|67-71—138
|-2
|Vince Whaley
|67-71—138
|-2
|Daniel Brown
|67-72—139
|-1
|Vince Covello
|69-70—139
|-1
|Garrick Higgo
|67-72—139
|-1
|Tom Hoge
|70-69—139
|-1
|Chris Kirk
|71-68—139
|-1
|David Lipsky
|69-70—139
|-1
|Declan O’Donovan
|70-69—139
|-1
|Seamus Power
|71-68—139
|-1
|Aaron Rai
|69-70—139
|-1
|Matti Schmid
|67-72—139
|-1
|Roger Sloan
|68-71—139
|-1
|Jhonattan Vegas
|67-72—139
|-1
|Matt Wallace
|66-73—139
|-1
|Danny Willett
|66-73—139
|-1
|Eric Cole
|64-76—140
|E
|Corey Conners
|71-69—140
|E
|Max Greyserman
|69-71—140
|E
|Ashton McCulloch
|70-70—140
|E
|Thorbjorn Olesen
|71-69—140
|E
|Davis Riley
|66-74—140
|E
|Kris Ventura
|69-71—140
|E
|Karl Vilips
|69-71—140
|E
|Zachary Bauchou
|69-72—141
|+1
|Davis Chatfield
|70-71—141
|+1
|Trace Crowe
|67-74—141
|+1
|Joel Dahmen
|73-68—141
|+1
|Zecheng Dou
|72-69—141
|+1
|Adrien Dumont De Chassart
|71-70—141
|+1
|Lee Hodges
|72-69—141
|+1
|Rico Hoey
|67-74—141
|+1
|Hank Lebioda
|70-71—141
|+1
|Ben Martin
|73-68—141
|+1
|Marcelo Rozo
|70-71—141
|+1
|Adam Schenk
|67-74—141
|+1
|Austin Smotherman
|71-70—141
|+1
|Eric Zhao
|68-73—141
|+1
|Brian Campbell
|72-70—142
|+2
|Lucas Glover
|69-73—142
|+2
|Nicolai Hojgaard
|69-73—142
|+2
|Mackenzie Hughes
|69-73—142
|+2
|Mac Meissner
|69-73—142
|+2
|Sean O’Hair
|70-72—142
|+2
|John Parry
|71-71—142
|+2
|Andrew Putnam
|74-68—142
|+2
|Justin Rose
|70-72—142
|+2
|Jordan L. Smith
|70-72—142
|+2
|Camilo Villegas
|68-74—142
|+2
|Padraig Harrington
|73-70—143
|+3
|Chad Ramey
|70-73—143
|+3
|Jeevan Sihota
|71-72—143
|+3
|Danny Walker
|74-69—143
|+3
|Michael Brennan
|70-74—144
|+4
|Cameron Davis
|68-76—144
|+4
|Steven Fisk
|69-75—144
|+4
|Christo Lamprecht
|69-75—144
|+4
|Dawson Lew
|70-74—144
|+4
|Justin Lower
|71-73—144
|+4
|Pontus Nyholm
|73-71—144
|+4
|Hayden Springer
|71-73—144
|+4
|Yohann Benson
|74-71—145
|+5
|Nick Dunlap
|75-70—145
|+5
|Alex Noren
|70-75—145
|+5
|Rafael Campos
|71-75—146
|+6
|Laurent Desmarchais
|71-75—146
|+6
|Drew Nesbitt
|70-76—146
|+6
|Charley Hoffman
|76-71—147
|+7
|Patton Kizzire
|70-77—147
|+7
|Mike Weir
|70-77—147
|+7
|Peter Malnati
|69-79—148
|+8
|John VanDerLaan
|73-75—148
|+8
|Stephan Jaeger
|73-77—150
|+10
|Paul Waring
|WD-WD
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