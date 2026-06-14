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Principal Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

June 14, 2026, 6:16 PM

Sunday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

Final Round

Zach Johnson 69-63-67—199
Retief Goosen 69-64-70—203
Richard Green 67-68-68—203
David Bransdon 67-66-71—204
Brett Quigley 67-65-72—204
Darren Fichardt 70-65-70—205
Robert Karlsson 68-68-69—205
Soren Kjeldsen 68-65-72—205
George McNeill 65-70-70—205
Mark Hensby 71-65-70—206
Dicky Pride 68-67-71—206
Darren Clarke 67-69-71—207
Ernie Els 70-67-70—207
Matt Gogel 67-68-72—207
Thongchai Jaidee 71-65-71—207
Scott Parel 72-65-70—207
Vaughn Taylor 66-68-73—207
Doug Barron 67-67-74—208
Tommy Gainey 69-70-69—208
Miguel Angel Jimenez 66-69-73—208
David Toms 69-68-71—208
Steve Allan 70-70-69—209
Stuart Appleby 71-67-71—209
Alex Cejka 72-67-70—209
Greg Chalmers 70-68-71—209
David Duval 69-69-71—209
Steve Flesch 74-67-68—209
Harrison Frazar 68-67-74—209
Brian Gay 71-67-71—209
Ricardo Gonzalez 71-64-74—209
Scott Hend 65-67-77—209
Brandt Jobe 70-70-69—209
Jose Maria Olazabal 67-67-75—209
Cameron Percy 68-68-73—209
Boo Weekley 69-66-74—209
Ben Crane 69-69-72—210
Bob Estes 69-70-71—210
Tim Petrovic 69-69-72—210
John Rollins 70-68-72—210
Chad Campbell 71-71-69—211
Chris DiMarco 69-73-69—211
Timothy O’Neal 71-66-74—211
Steve Stricker 72-70-69—211
Kirk Triplett 72-68-71—211
Arjun Atwal 72-68-72—212
Shane Bertsch 73-65-74—212
J.J. Henry 68-70-74—212
Jerry Kelly 72-72-68—212
Scott McCarron 68-70-74—212
Rod Pampling 69-72-71—212
Mario Tiziani 69-67-76—212
Billy Mayfair 71-74-68—213
Kenny Perry 69-74-70—213
Ken Tanigawa 73-70-70—213
Angel Cabrera 69-69-76—214
Joe Durant 68-75-71—214
Bernhard Langer 70-71-73—214
Rocco Mediate 72-69-73—214
Tag Ridings 66-72-76—214
Michael Wright 73-70-71—214
Y.E. Yang 71-66-77—214
Steven Alker 70-68-77—215
Woody Austin 73-72-70—215
Jeff Maggert 73-72-70—215
Heath Slocum 69-72-74—215
Bo Van Pelt 72-67-76—215
Tim Herron 72-72-72—216
Tom Pernice 70-70-76—216
Jay Haas 73-73-71—217
John Senden 66-76-75—217
Kevin Sutherland 73-68-76—217
David Frost 72-72-74—218
Lee Janzen 70-75-73—218
Brad Elder 71-71-77—219
Fred Funk 76-81-74—231
Mark Calcavecchia 78-76-78—232
Paul Goydos 71-72-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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