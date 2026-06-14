Principal Charity Classic Tour Scores

Sunday
At Wakonda Club
Des Moines, Iowa
Purse: $2 million
Yardage: 6,865; Par: 72
Final Round
|Zach Johnson
|69-63-67—199
|Retief Goosen
|69-64-70—203
|Richard Green
|67-68-68—203
|David Bransdon
|67-66-71—204
|Brett Quigley
|67-65-72—204
|Darren Fichardt
|70-65-70—205
|Robert Karlsson
|68-68-69—205
|Soren Kjeldsen
|68-65-72—205
|George McNeill
|65-70-70—205
|Mark Hensby
|71-65-70—206
|Dicky Pride
|68-67-71—206
|Darren Clarke
|67-69-71—207
|Ernie Els
|70-67-70—207
|Matt Gogel
|67-68-72—207
|Thongchai Jaidee
|71-65-71—207
|Scott Parel
|72-65-70—207
|Vaughn Taylor
|66-68-73—207
|Doug Barron
|67-67-74—208
|Tommy Gainey
|69-70-69—208
|Miguel Angel Jimenez
|66-69-73—208
|David Toms
|69-68-71—208
|Steve Allan
|70-70-69—209
|Stuart Appleby
|71-67-71—209
|Alex Cejka
|72-67-70—209
|Greg Chalmers
|70-68-71—209
|David Duval
|69-69-71—209
|Steve Flesch
|74-67-68—209
|Harrison Frazar
|68-67-74—209
|Brian Gay
|71-67-71—209
|Ricardo Gonzalez
|71-64-74—209
|Scott Hend
|65-67-77—209
|Brandt Jobe
|70-70-69—209
|Jose Maria Olazabal
|67-67-75—209
|Cameron Percy
|68-68-73—209
|Boo Weekley
|69-66-74—209
|Ben Crane
|69-69-72—210
|Bob Estes
|69-70-71—210
|Tim Petrovic
|69-69-72—210
|John Rollins
|70-68-72—210
|Chad Campbell
|71-71-69—211
|Chris DiMarco
|69-73-69—211
|Timothy O’Neal
|71-66-74—211
|Steve Stricker
|72-70-69—211
|Kirk Triplett
|72-68-71—211
|Arjun Atwal
|72-68-72—212
|Shane Bertsch
|73-65-74—212
|J.J. Henry
|68-70-74—212
|Jerry Kelly
|72-72-68—212
|Scott McCarron
|68-70-74—212
|Rod Pampling
|69-72-71—212
|Mario Tiziani
|69-67-76—212
|Billy Mayfair
|71-74-68—213
|Kenny Perry
|69-74-70—213
|Ken Tanigawa
|73-70-70—213
|Angel Cabrera
|69-69-76—214
|Joe Durant
|68-75-71—214
|Bernhard Langer
|70-71-73—214
|Rocco Mediate
|72-69-73—214
|Tag Ridings
|66-72-76—214
|Michael Wright
|73-70-71—214
|Y.E. Yang
|71-66-77—214
|Steven Alker
|70-68-77—215
|Woody Austin
|73-72-70—215
|Jeff Maggert
|73-72-70—215
|Heath Slocum
|69-72-74—215
|Bo Van Pelt
|72-67-76—215
|Tim Herron
|72-72-72—216
|Tom Pernice
|70-70-76—216
|Jay Haas
|73-73-71—217
|John Senden
|66-76-75—217
|Kevin Sutherland
|73-68-76—217
|David Frost
|72-72-74—218
|Lee Janzen
|70-75-73—218
|Brad Elder
|71-71-77—219
|Fred Funk
|76-81-74—231
|Mark Calcavecchia
|78-76-78—232
|Paul Goydos
|71-72-WD
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