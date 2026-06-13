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Principal Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

June 13, 2026, 5:39 PM

Saturday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

Second Round

Scott Hend 65-67—132
Zach Johnson 69-63—132
Brett Quigley 67-65—132
David Bransdon 67-66—133
Retief Goosen 69-64—133
Soren Kjeldsen 68-65—133
Doug Barron 67-67—134
Jose Maria Olazabal 67-67—134
Vaughn Taylor 66-68—134
Darren Fichardt 70-65—135
Harrison Frazar 68-67—135
Matt Gogel 67-68—135
Ricardo Gonzalez 71-64—135
Richard Green 67-68—135
Miguel Angel Jimenez 66-69—135
George McNeill 65-70—135
Dicky Pride 68-67—135
Boo Weekley 69-66—135
Darren Clarke 67-69—136
Mark Hensby 71-65—136
Thongchai Jaidee 71-65—136
Robert Karlsson 68-68—136
Cameron Percy 68-68—136
Mario Tiziani 69-67—136
Ernie Els 70-67—137
Timothy O’Neal 71-66—137
Scott Parel 72-65—137
David Toms 69-68—137
Y.E. Yang 71-66—137
Steven Alker 70-68—138
Stuart Appleby 71-67—138
Shane Bertsch 73-65—138
Angel Cabrera 69-69—138
Greg Chalmers 70-68—138
Ben Crane 69-69—138
David Duval 69-69—138
Brian Gay 71-67—138
J.J. Henry 68-70—138
Scott McCarron 68-70—138
Tim Petrovic 69-69—138
Tag Ridings 66-72—138
John Rollins 70-68—138
Alex Cejka 72-67—139
Bob Estes 69-70—139
Tommy Gainey 69-70—139
Bo Van Pelt 72-67—139
Steve Allan 70-70—140
Arjun Atwal 72-68—140
Brandt Jobe 70-70—140
Tom Pernice 70-70—140
Kirk Triplett 72-68—140
Steve Flesch 74-67—141
Bernhard Langer 70-71—141
Rocco Mediate 72-69—141
Rod Pampling 69-72—141
Heath Slocum 69-72—141
Kevin Sutherland 73-68—141
Chad Campbell 71-71—142
Chris DiMarco 69-73—142
Brad Elder 71-71—142
John Senden 66-76—142
Steve Stricker 72-70—142
Joe Durant 68-75—143
Paul Goydos 71-72—143
Kenny Perry 69-74—143
Ken Tanigawa 73-70—143
Michael Wright 73-70—143
David Frost 72-72—144
Tim Herron 72-72—144
Jerry Kelly 72-72—144
Woody Austin 73-72—145
Lee Janzen 70-75—145
Jeff Maggert 73-72—145
Billy Mayfair 71-74—145
Jay Haas 73-73—146
Mark Calcavecchia 78-76—154
Fred Funk 76-81—157
Stephen Ames 77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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