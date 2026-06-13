Principal Charity Classic Tour Scores

Saturday
At Wakonda Club
Des Moines, Iowa
Purse: $2 million
Yardage: 6,865; Par: 72
Second Round
|Scott Hend
|65-67—132
|Zach Johnson
|69-63—132
|Brett Quigley
|67-65—132
|David Bransdon
|67-66—133
|Retief Goosen
|69-64—133
|Soren Kjeldsen
|68-65—133
|Doug Barron
|67-67—134
|Jose Maria Olazabal
|67-67—134
|Vaughn Taylor
|66-68—134
|Darren Fichardt
|70-65—135
|Harrison Frazar
|68-67—135
|Matt Gogel
|67-68—135
|Ricardo Gonzalez
|71-64—135
|Richard Green
|67-68—135
|Miguel Angel Jimenez
|66-69—135
|George McNeill
|65-70—135
|Dicky Pride
|68-67—135
|Boo Weekley
|69-66—135
|Darren Clarke
|67-69—136
|Mark Hensby
|71-65—136
|Thongchai Jaidee
|71-65—136
|Robert Karlsson
|68-68—136
|Cameron Percy
|68-68—136
|Mario Tiziani
|69-67—136
|Ernie Els
|70-67—137
|Timothy O’Neal
|71-66—137
|Scott Parel
|72-65—137
|David Toms
|69-68—137
|Y.E. Yang
|71-66—137
|Steven Alker
|70-68—138
|Stuart Appleby
|71-67—138
|Shane Bertsch
|73-65—138
|Angel Cabrera
|69-69—138
|Greg Chalmers
|70-68—138
|Ben Crane
|69-69—138
|David Duval
|69-69—138
|Brian Gay
|71-67—138
|J.J. Henry
|68-70—138
|Scott McCarron
|68-70—138
|Tim Petrovic
|69-69—138
|Tag Ridings
|66-72—138
|John Rollins
|70-68—138
|Alex Cejka
|72-67—139
|Bob Estes
|69-70—139
|Tommy Gainey
|69-70—139
|Bo Van Pelt
|72-67—139
|Steve Allan
|70-70—140
|Arjun Atwal
|72-68—140
|Brandt Jobe
|70-70—140
|Tom Pernice
|70-70—140
|Kirk Triplett
|72-68—140
|Steve Flesch
|74-67—141
|Bernhard Langer
|70-71—141
|Rocco Mediate
|72-69—141
|Rod Pampling
|69-72—141
|Heath Slocum
|69-72—141
|Kevin Sutherland
|73-68—141
|Chad Campbell
|71-71—142
|Chris DiMarco
|69-73—142
|Brad Elder
|71-71—142
|John Senden
|66-76—142
|Steve Stricker
|72-70—142
|Joe Durant
|68-75—143
|Paul Goydos
|71-72—143
|Kenny Perry
|69-74—143
|Ken Tanigawa
|73-70—143
|Michael Wright
|73-70—143
|David Frost
|72-72—144
|Tim Herron
|72-72—144
|Jerry Kelly
|72-72—144
|Woody Austin
|73-72—145
|Lee Janzen
|70-75—145
|Jeff Maggert
|73-72—145
|Billy Mayfair
|71-74—145
|Jay Haas
|73-73—146
|Mark Calcavecchia
|78-76—154
|Fred Funk
|76-81—157
|Stephen Ames
|77-WD
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