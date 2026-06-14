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Principal Charity Classic Par Scores

The Associated Press

June 14, 2026, 6:16 PM

Sunday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

Final Round

Zach Johnson 69-63-67—199 -17
Retief Goosen 69-64-70—203 -13
Richard Green 67-68-68—203 -13
David Bransdon 67-66-71—204 -12
Brett Quigley 67-65-72—204 -12
Darren Fichardt 70-65-70—205 -11
Robert Karlsson 68-68-69—205 -11
Soren Kjeldsen 68-65-72—205 -11
George McNeill 65-70-70—205 -11
Mark Hensby 71-65-70—206 -10
Dicky Pride 68-67-71—206 -10
Darren Clarke 67-69-71—207 -9
Ernie Els 70-67-70—207 -9
Matt Gogel 67-68-72—207 -9
Thongchai Jaidee 71-65-71—207 -9
Scott Parel 72-65-70—207 -9
Vaughn Taylor 66-68-73—207 -9
Doug Barron 67-67-74—208 -8
Tommy Gainey 69-70-69—208 -8
Miguel Angel Jimenez 66-69-73—208 -8
David Toms 69-68-71—208 -8
Steve Allan 70-70-69—209 -7
Stuart Appleby 71-67-71—209 -7
Alex Cejka 72-67-70—209 -7
Greg Chalmers 70-68-71—209 -7
David Duval 69-69-71—209 -7
Steve Flesch 74-67-68—209 -7
Harrison Frazar 68-67-74—209 -7
Brian Gay 71-67-71—209 -7
Ricardo Gonzalez 71-64-74—209 -7
Scott Hend 65-67-77—209 -7
Brandt Jobe 70-70-69—209 -7
Jose Maria Olazabal 67-67-75—209 -7
Cameron Percy 68-68-73—209 -7
Boo Weekley 69-66-74—209 -7
Ben Crane 69-69-72—210 -6
Bob Estes 69-70-71—210 -6
Tim Petrovic 69-69-72—210 -6
John Rollins 70-68-72—210 -6
Chad Campbell 71-71-69—211 -5
Chris DiMarco 69-73-69—211 -5
Timothy O’Neal 71-66-74—211 -5
Steve Stricker 72-70-69—211 -5
Kirk Triplett 72-68-71—211 -5
Arjun Atwal 72-68-72—212 -4
Shane Bertsch 73-65-74—212 -4
J.J. Henry 68-70-74—212 -4
Jerry Kelly 72-72-68—212 -4
Scott McCarron 68-70-74—212 -4
Rod Pampling 69-72-71—212 -4
Mario Tiziani 69-67-76—212 -4
Billy Mayfair 71-74-68—213 -3
Kenny Perry 69-74-70—213 -3
Ken Tanigawa 73-70-70—213 -3
Angel Cabrera 69-69-76—214 -2
Joe Durant 68-75-71—214 -2
Bernhard Langer 70-71-73—214 -2
Rocco Mediate 72-69-73—214 -2
Tag Ridings 66-72-76—214 -2
Michael Wright 73-70-71—214 -2
Y.E. Yang 71-66-77—214 -2
Steven Alker 70-68-77—215 -1
Woody Austin 73-72-70—215 -1
Jeff Maggert 73-72-70—215 -1
Heath Slocum 69-72-74—215 -1
Bo Van Pelt 72-67-76—215 -1
Tim Herron 72-72-72—216 E
Tom Pernice 70-70-76—216 E
Jay Haas 73-73-71—217 +1
John Senden 66-76-75—217 +1
Kevin Sutherland 73-68-76—217 +1
David Frost 72-72-74—218 +2
Lee Janzen 70-75-73—218 +2
Brad Elder 71-71-77—219 +3
Fred Funk 76-81-74—231 +15
Mark Calcavecchia 78-76-78—232 +16
Paul Goydos 71-72-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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