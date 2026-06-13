Live Radio
Home » Sports » Principal Charity Classic Par Scores

Principal Charity Classic Par Scores

The Associated Press

June 13, 2026, 5:39 PM

Saturday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

Second Round

Scott Hend 65-67—132 -12
Zach Johnson 69-63—132 -12
Brett Quigley 67-65—132 -12
David Bransdon 67-66—133 -11
Retief Goosen 69-64—133 -11
Soren Kjeldsen 68-65—133 -11
Doug Barron 67-67—134 -10
Jose Maria Olazabal 67-67—134 -10
Vaughn Taylor 66-68—134 -10
Darren Fichardt 70-65—135 -9
Harrison Frazar 68-67—135 -9
Matt Gogel 67-68—135 -9
Ricardo Gonzalez 71-64—135 -9
Richard Green 67-68—135 -9
Miguel Angel Jimenez 66-69—135 -9
George McNeill 65-70—135 -9
Dicky Pride 68-67—135 -9
Boo Weekley 69-66—135 -9
Darren Clarke 67-69—136 -8
Mark Hensby 71-65—136 -8
Thongchai Jaidee 71-65—136 -8
Robert Karlsson 68-68—136 -8
Cameron Percy 68-68—136 -8
Mario Tiziani 69-67—136 -8
Ernie Els 70-67—137 -7
Timothy O’Neal 71-66—137 -7
Scott Parel 72-65—137 -7
David Toms 69-68—137 -7
Y.E. Yang 71-66—137 -7
Steven Alker 70-68—138 -6
Stuart Appleby 71-67—138 -6
Shane Bertsch 73-65—138 -6
Angel Cabrera 69-69—138 -6
Greg Chalmers 70-68—138 -6
Ben Crane 69-69—138 -6
David Duval 69-69—138 -6
Brian Gay 71-67—138 -6
J.J. Henry 68-70—138 -6
Scott McCarron 68-70—138 -6
Tim Petrovic 69-69—138 -6
Tag Ridings 66-72—138 -6
John Rollins 70-68—138 -6
Alex Cejka 72-67—139 -5
Bob Estes 69-70—139 -5
Tommy Gainey 69-70—139 -5
Bo Van Pelt 72-67—139 -5
Steve Allan 70-70—140 -4
Arjun Atwal 72-68—140 -4
Brandt Jobe 70-70—140 -4
Tom Pernice 70-70—140 -4
Kirk Triplett 72-68—140 -4
Steve Flesch 74-67—141 -3
Bernhard Langer 70-71—141 -3
Rocco Mediate 72-69—141 -3
Rod Pampling 69-72—141 -3
Heath Slocum 69-72—141 -3
Kevin Sutherland 73-68—141 -3
Chad Campbell 71-71—142 -2
Chris DiMarco 69-73—142 -2
Brad Elder 71-71—142 -2
John Senden 66-76—142 -2
Steve Stricker 72-70—142 -2
Joe Durant 68-75—143 -1
Paul Goydos 71-72—143 -1
Kenny Perry 69-74—143 -1
Ken Tanigawa 73-70—143 -1
Michael Wright 73-70—143 -1
David Frost 72-72—144 E
Tim Herron 72-72—144 E
Jerry Kelly 72-72—144 E
Woody Austin 73-72—145 +1
Lee Janzen 70-75—145 +1
Jeff Maggert 73-72—145 +1
Billy Mayfair 71-74—145 +1
Jay Haas 73-73—146 +2
Mark Calcavecchia 78-76—154 +10
Fred Funk 76-81—157 +13
Stephen Ames 77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up