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Paraguay 1, Turkiye 0

The Associated Press

June 20, 2026, 1:15 AM

Paraguay 1 0 1
Turkiye 0 0 0

First Half_1, Paraguay, Galarza, (Enciso), 2nd minute.

Second Half_None.

Goalies_Paraguay, Orlando Gill, Gatito Fernandez, Gaston Olveira; Turkiye, Ugurcan Cakir, Mert Gunok, Altay Bayindir.

Yellow Cards_Galarza, Paraguay, 4th; Elmali, Turkiye, 71st.

Red Cards_Almiron, Paraguay, 45th+3.

Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Khamis Mohammed Al Marri. 4th Official_Oshane Nation.

A_68,827.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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