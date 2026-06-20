Paraguay 1, Turkiye 0

|Paraguay
|1
|0
|—
|1
|Turkiye
|0
|0
|—
|0
First Half_1, Paraguay, Galarza, (Enciso), 2nd minute.
Second Half_None.
Goalies_Paraguay, Orlando Gill, Gatito Fernandez, Gaston Olveira; Turkiye, Ugurcan Cakir, Mert Gunok, Altay Bayindir.
Yellow Cards_Galarza, Paraguay, 4th; Elmali, Turkiye, 71st.
Red Cards_Almiron, Paraguay, 45th+3.
Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Khamis Mohammed Al Marri. 4th Official_Oshane Nation.
A_68,827.
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