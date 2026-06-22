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Norway 3, Senegal 2

The Associated Press

June 22, 2026, 10:07 PM

Senegal 0 2 2
Norway 1 2 3

First Half_1, Norway, Holmgren Pedersen, 43rd minute.

Second Half_2, Norway, Haaland, (Odegaard), 48th; 3, Senegal, Sarr, (Mane), 53rd; 4, Norway, Haaland, (Berg), 58th; 5, Senegal, Sarr, (Jackson), 90th+3.

Goalies_Senegal, Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw; Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Yellow Cards_None.

Referee_Wilton Pereira Sampaio. Assistant Referees_Bruno Raphael Pires, Bruno Boschilia, Rodolpho Toski Marques. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.

A_80,663.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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