Norway 3, Senegal 2

|Senegal
|0
|2
|—
|2
|Norway
|1
|2
|—
|3
First Half_1, Norway, Holmgren Pedersen, 43rd minute.
Second Half_2, Norway, Haaland, (Odegaard), 48th; 3, Senegal, Sarr, (Mane), 53rd; 4, Norway, Haaland, (Berg), 58th; 5, Senegal, Sarr, (Jackson), 90th+3.
Goalies_Senegal, Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw; Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.
Yellow Cards_None.
Referee_Wilton Pereira Sampaio. Assistant Referees_Bruno Raphael Pires, Bruno Boschilia, Rodolpho Toski Marques. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.
A_80,663.
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