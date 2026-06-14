NHRA Thunder Valley Nationals Results

Sunday
At Bristol Dragway
Bristol, Tenn.
BRISTOL, Tenn. — Final finish order (1-16) at the 25th annual Super Grip NHRA Thunder Valley Nationals at Bristol Dragway. The race is the ninth of 20 events in the NHRA Mission Foods Drag Racing Series.
TOP FUEL:
1. Antron Brown; 2. Shawn Langdon; 3. Tony Stewart; 4. Doug Kalitta; 5. Maddi Gordon; 6. Tony Schumacher; 7. Shawn Reed; 8. Leah Pruett; 9. Josh Hart; 10. Keith Murt; 11. Will Smith; 12. Billy Torrence; 13. Justin Ashley; 14. Jasmine Salinas; 15. Clay Millican.
FUNNY CAR:
1. Matt Hagan; 2. Daniel Wilkerson; 3. Ron Capps; 4. Austin Prock; 5. Spencer Hyde; 6. Jordan Vandergriff; 7. Jack Beckman; 8. Alexis DeJoria; 9. Dave Richards; 10. Chad Green; 11. Jeff Arend; 12. J.R. Todd; 13. Jon Capps; 14. Cruz Pedregon.
PRO STOCK:
1. Matt Hartford; 2. Greg Anderson; 3. Aaron Stanfield; 4. Matt Latino; 5. Dallas Glenn; 6. Greg Stanfield; 7. Cody Anderson; 8. Eric Latino; 9. Jeg Coughlin; 10. Troy Coughlin Jr.; 11. Stephen Bell; 12. Shane Tucker; 13. Kenny Delco; 14. Erica Enders.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
1. Gaige Herrera; 2. Richard Gadson; 3. Steve Johnson; 4. Chris Bostick; 5. Angie Smith; 6. Joey Gladstone; 7. Kelly Clontz; 8. Chase Van Sant; 9. Ryan Oehler; 10. Brayden Davis; 11. Jianna Evaristo; 12. John Hall; 13. Marc Ingwersen; 14. Geno Scali; 15. Wesley Wells.
Final results:
Top Fuel — Antron Brown, 3.788 seconds, 331.61 mph def. Shawn Langdon, 3.801 seconds, 334.07 mph.
Funny Car — Matt Hagan, Dodge Charger, 4.125, 310.91 def. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 6.317, 128.89.
Pro Stock — Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.672, 205.60 def. Greg Anderson, Camaro, 24.484, 29.40.
Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.838, 198.47 def. Richard Gadson, Suzuki, 6.883, 196.36.
Super Stock — Jacob Delaune, Dodge Challenger, 9.824, 135.44 def. Hayden Trumble, Chevy Camaro, 9.228, 138.66.
Stock Eliminator — Michael Brand, Ford Mustang, 9.113, 132.09 def. Doug Lambeck, Chevy Camaro, Foul – Red Light.
Super Comp — Chris Childress, Dragster, 8.866, 179.85 def. Colby Fuller, Dragster, Foul – Red Light.
Super Gas — Lauren Freer, Chevy Camaro, 9.948, 162.47 def. Rob Stigall, Chevy Corvette, 9.887, 154.21.
Top Sportsman — Gerard Milette, Chevy Corvette, 7.204, 187.76 def. Jeff Brooks, Henry J, 6.462, 209.43.
Pro Modified — Jason Collins, Chevy Camaro, 8.681, 98.82 def. Mike Stavrinos, Camaro, Foul – Red Light.
Factory Stock Showdown — Jonathan Allegrucci, Ford Mustang, 7.851, 176.14 def. Raymond Nash, Dodge Challenger, Foul – Centerline.
Final round-by-round results:
FINAL — TOP FUEL:
ROUND ONE — Doug Kalitta, 3.799, 330.31 def. Josh Hart, 3.845, 321.12; Tony Stewart, 3.841, 325.53 def. Justin Ashley, 3.912, 320.36; Antron Brown, 3.805, 328.78 def. Will Smith, 3.871, 324.67; Leah Pruett, 3.770, 332.43 was unopposed; Tony Schumacher, 3.866, 328.62 def. Keith Murt, 3.863, 314.39; Maddi Gordon, 3.817, 329.26 def. Billy Torrence, 3.895, 288.03; Shawn Reed, 3.822, 328.30 def. Clay Millican, 4.361, 191.65; Shawn Langdon, 3.764, 335.40 def. Jasmine Salinas, 4.174, 227.77;
QUARTERFINALS — Stewart, 3.805, 320.05 def. Gordon, 3.826, 330.88; Kalitta, 3.784, 331.77 def. Schumacher, 3.898, 287.84; Brown, 3.799, 336.57 def. Reed, 4.549, 206.26; Langdon, 3.977, 315.12 def. Pruett, 12.454, 49.85;
SEMIFINALS — Langdon, 3.791, 338.09 def. Stewart, 3.925, 266.21; Brown, 3.798, 330.88 def. Kalitta, 5.164, 139.37;
FINAL — Brown, 3.788, 331.61 def. Langdon, 3.801, 334.07.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Austin Prock, Ford Mustang, 4.081, 302.69 def. Dave Richards, Mustang, 4.064, 320.28; Spencer Hyde, Mustang, 4.001, 316.52 def. Cruz Pedregon, Dodge Charger, Broke; Jack Beckman, Chevy Camaro, 4.032, 320.20 def. Jeff Arend, Charger, 4.246, 254.28; Matt Hagan, Charger, 4.101, 295.98 def. Jon Capps, Charger, Foul – Red Light; Jordan Vandergriff, Camaro, 3.999, 322.88 def. Alexis DeJoria, Camaro, 4.028, 326.24; Daniel Wilkerson, Mustang, 4.045, 321.35 def. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.744, 175.66; Ron Capps, GR Supra, 3.989, 324.44 def. Chad Green, Mustang, 4.196, 305.56;
QUARTERFINALS — Hagan, 4.673, 180.60 was unopposed; Prock, 3.986, 323.50 def. Hyde, 4.001, 321.96; R. Capps, 3.980, 327.43 def. Vandergriff, 4.040, 285.29; Wilkerson, 4.041, 319.52 def. Beckman, 4.065, 319.07;
SEMIFINALS — Hagan, 4.079, 311.05 def. Prock, 4.212, 268.97; Wilkerson, 4.023, 320.51 def. R. Capps, 4.058, 299.40;
FINAL — Hagan, 4.125, 310.91 def. Wilkerson, 6.317, 128.89.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Cody Anderson, Chevy Camaro, 6.664, 204.76 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.678, 205.44; Aaron Stanfield, Camaro, 6.667, 204.54 def. Erica Enders, Camaro, 7.127, 153.54; Matt Latino, Camaro, 6.656, 205.38 def. Eric Latino, Camaro, Foul – Red Light; Dallas Glenn, Camaro, 6.643, 205.91 def. Stephen Bell, Camaro, 6.684, 203.16; Matt Hartford, Camaro, 6.675, 205.07 def. Shane Tucker, Camaro, 6.716, 206.70; Greg Anderson, Camaro, 6.656, 204.45 def. Kenny Delco, Camaro, 6.748, 203.16; Greg Stanfield, Camaro, 6.662, 203.98 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.680, 206.48;
QUARTERFINALS — Hartford, 6.654, 205.82 def. C. Anderson, 6.704, 204.91; G. Anderson, 6.676, 204.48 was unopposed; M. Latino, 6.676, 205.26 def. G. Stanfield, 6.671, 205.10; A. Stanfield, 6.677, 206.61 def. Glenn, Foul – Red Light;
SEMIFINALS — G. Anderson, 6.682, 206.45 def. M. Latino, 6.692, 205.10; Hartford, 6.676, 205.54 def. A. Stanfield, 6.687, 204.94;
FINAL — Hartford, 6.672, 205.60 def. G. Anderson, 24.484, 29.40.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Joey Gladstone, Buell, 6.894, 196.53 def. John Hall, 6.957, 196.70; Angie Smith, Buell, 6.904, 196.30 def. Geno Scali, Suzuki, 7.133, 193.13; Chase Van Sant, Suzuki, 6.970, 195.68 def. Brayden Davis, Buell, Foul – Red Light; Chris Bostick, Suzuki, 6.934, 194.55 def. Jianna Evaristo, Buell, 6.938, 196.10; Kelly Clontz, Suzuki, 6.996, 193.57 def. Ryan Oehler, Foul – Red Light; Steve Johnson, Suzuki, 6.969, 191.05 def. Marc Ingwersen, 7.015, 190.86; Richard Gadson, Suzuki, 6.846, 196.82 def. Wesley Wells, Suzuki, Foul – Red Light; Gaige Herrera, Suzuki, 6.840, 198.03 was unopposed;
QUARTERFINALS — Johnson, 6.915, 193.85 def. Clontz, 6.963, 195.31; Bostick, 6.986, 194.58 def. Smith, Foul – Red Light; Gadson, 6.851, 197.45 def. Van Sant, 7.616, 134.75; Herrera, 6.804, 198.67 def. Gladstone, 6.908, 196.82;
SEMIFINALS — Gadson, 6.891, 195.96 def. Bostick, 15.822, 47.56; Herrera, 6.985, 173.43 def. Johnson, 9.452, 91.47;
FINAL — Herrera, 6.838, 198.47 def. Gadson, 6.883, 196.36.
Point standings:
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 920; 2. Doug Kalitta, 806; 3. Leah Pruett, 693; 4. Tony Stewart, 533; 5. Antron Brown, 517; 6. Josh Hart, 500; 7. Maddi Gordon, 499; 8. Billy Torrence, 466; 9. Justin Ashley, 419; 10. Clay Millican, 365.
Funny Car
1. Ron Capps, 691; 2. Matt Hagan, 667; 3. J.R. Todd, 634; 4. Jordan Vandergriff, 619; 5. Jack Beckman, 589; 6. Chad Green, 561; 7. Alexis DeJoria, 524; 8. Spencer Hyde, 459; 9. Austin Prock, 437; 10. Daniel Wilkerson, 391.
Pro Stock
1. Greg Anderson, 816; 2. Dallas Glenn, 805; 3. Matt Hartford, 627; 4. Greg Stanfield, 613; 5. Matt Latino, 518; 6. Aaron Stanfield, 505; 7. Erica Enders, 490; 8. Jeg Coughlin, 424; 9. Troy Coughlin Jr., 387; 10. Eric Latino, 380.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 557; 2. Angie Smith, 489; 3. Gaige Herrera, 484; 4. Matt Smith, 460; 5. John Hall, 352; 6. Chase Van Sant, 314; 7. Ryan Oehler, 311; 8. Clayton Howey, 310; 9. (tie) Jianna Evaristo, 276; Steve Johnson, 276.
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