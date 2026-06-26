NHL Draft Team By Team Results

1. (15) Nikita Klepov, RW, Saginaw (OHL).
1. (28) Marcus Nordmark, LW, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).
1. (4) Daxon Rudolph, D, Prince Albert (WHL).
1. (20) Ilia Morozov, C, Miami (Ohio).
1. (6) Carson Carels, D, Prince George (WHL).
1. (14) Oscar Hemming, LW, Boston College.
1. (23) Jeffrey Hurlbert, LW, Kamloops (WHL).
No First Round selection
1. (19) Elton Hermansson, RW, Modo (Sweden-2).
No First Round selection
1. (26) Gleb Pugachyov, RW, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
1. (10) Wyatt Cullen, LW, U.S. U18 (NTDP).
1. (13) Malte Gustafsson, D, HV71 (Sweden).
1. (5) Alberts Smits, D, Munchen (Germany).
1. (25) Jonas Lagerberg Hoen, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).
1. (27) Maksim Sokolovskii, D, London (OHL).
1. (22) Liam Ruck, RW, Medicine Hat (WHL).
1. (2) Ivar Stenberg, LW, Frolunda (Sweden).
1. (9) Keaton Verhoeff, D, North Dakota.
1. (21) Ryan Lin, D, Vancouver (WHL).
1. (11) Tynan Lawrence, C, Boston U.
1. (7) Chase Reid, D, Sault Ste. Marie (OHL).
1. (17) Ethan Belchetz, LW, Windsor (OHL).
1. (3) Caleb Malhotra, C, Brantford (OHL).
1. (29) Juho Piiparinen, D, Tappara (Finland).
1. (18) Oliver Suvanto, C, Tappara (Finland).
1. (8) Viggo Bjorck, C, Djurgarden (Sweden).
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