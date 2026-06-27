NHL Draft Team-By-Team Results

1. (15) Nikita Klepov, RW, Saginaw (OHL).
1. (28) Marcus Nordmark, LW, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).
2. (45) Jayden Kurtz, D, Rogers (Minn.) HS.
2. (50) Mathis Preston, RW, Vancouver (WHL).
3. (82) Rian Chudzinski, RW, Moncton (QMJHL).
5. (146) Eric Frossard, D, Guelph (OHL).
6. (178) Gleb Peshkov, G, Vladivostok Jr. (Russia-Jr.).
6. (192) Noah Kosick, C, Seattle (WHL).
7. (210) James Rieber, D, Waterloo (USHL).
2. (56) Yuri Ivanov, G, Spartak Jr. (Russia-Jr.).
3. (88) Nils Bartholdsson, RW, Rogle Jr. (Sweden-Jr.).
4. (104) Matvei Kotkov, RW, Yaroslavl Jr. (Russia-Jr.).
4. (122) Oscar Olsson, LW, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
5. (157) Jacob Vandeven, D, Komoka (GOHL).
6. (170) Roberto Henriquez, G, Green Bay (USHL).
1. (4) Daxon Rudolph, D, Prince Albert (WHL).
1. (20) Ilia Morozov, C, Miami (Ohio).
4. (124) Olivers Murnieks, C, Saint John (QMJHL).
5. (156) Doman Szongoth, C, Kookoo Jr. (Finland-Jr.).
6. (188) Dylan Dumont, RW, Drummondville (QMJHL).
1. (6) Carson Carels, D, Prince George (WHL).
1. (30) Jack Hextall, C, Youngstown (USHL).
2. (36) Chase Harrington, LW, Spokane (WHL).
2. (42) Tobias Trejbal, G, Youngstown (USHL).
2. (55) Alan Shaikhlislamov, RW, UFA Jr. (Russia-Jr.).
3. (65) Joe Iginla, RW, Vancouver (WHL).
4. (100) Egor Barabanov, C, Saginaw (OHL).
5. (132) Simon Katolicky, LW, Tappara Jr. (Finland-Jr.).
2. (51) William Hakansson, D, Lulea (Sweden).
2. (61) Wiggo Sorensson, C, Boro/Vetlanda (Sweden-4).
3. (68) Zachary Lansard, RW, Regina (WHL).
4. (105) Michael Berchild, LW, USA U18 (NTDP).
4. (125) Ryder Fetterolf, G, Ottawa (OHL).
6. (165) Zachary Jovanovski, G, Guelph (OHL).
2. (34) Xavier Villeneuve, D, Blainville-Boisbriand (QMJHL).
2. (35) Ryan Roobroeck, LW, Niagara (OHL).
3. (66) Samu Alalauri, D, Pelicans Jr. (Finland-Jr.).
7. (194) Alexander Ivanov, D, Bars Kazan (Russia-2).
2. (43) Egor Shilov, C, Victoriaville (QMJHL).
3. (74) Beckett Hamilton, C, Red Deer (WHL).
4. (126) Tobias Tvrznik, G, Wenatchee (WHL).
4. (128) Axel Elofsson, D, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
5. (140) Cole Tuminaro, D, Chicago (USHL).
5. (152) Theodore Lechner, D, Holy Angels (Minn.) HS.
7. (195) Shawn Carrier, LW, Halifax (QMJHL).
7. (214) Ondrej Ruml, D, Ottawa (OHL).
7. (215) Alexandre Raymond, G, Rouyn-Noranda (QMJHL).
1. (14) Oscar Hemming, LW, Boston College.
3. (94) Alessandro Di Iorio, C, Sarnia (OHL).
4. (121) Evan Jardine, LW, Youngstown (USHL).
5. (142) Parker Snell, G, Edmonton (WHL).
6. (182) Anttoni Uronen, C, HIFK (Finland).
6. (185) Jonas Woo, D, Medicine Hat (WHL).
2. (59) Jakub Vanecek, D, Tri-City (WHL).
5. (155) Ryan Brown, LW, London (OHL).
6. (187) Wilde Larsen, G, Frederikshavn (Denmark).
7. (197) Jasper Kuhta, C, Ottawa (OHL).
1. (23) Jeffrey Hurlbert, LW, Kamloops (WHL).
2. (47) Victor Plante, LW, USA U18 (NTDP).
3. (79) Michal Orsulak, G, Prince Albert (WHL).
4. (108) Adam Levac, C, Peterborough (OHL).
5. (143) Beckham Edwards, C, Sarnia (OHL).
6. (175) Luka Arkko, LW, Pelicans Jr. (Finland-Jr.).
7. (196) Myles Brosnan, D, Dexter School (Mass.) HS.
2. (58) Rudolfs Berzkalns, C, Muskegon (USHL).
3. (84) Malcom Gastrin, LW, Modo Jr. (Sweden-Jr.).
5. (133) Andrew Robinson, D, Windsor (OHL).
6. (180) Caden Harvey, C, Windsor (OHL).
7. (212) Ryan Cameron, G, Cedar Rapids (USHL).
2. (40) Simas Ignatavicius, RW, Geneve (Switzerland).
2. (48) Ryder Cali, C, North Bay (OHL).
4. (98) Jonas Kemps, D, Chicago (USHL).
6. (168) Vilho Vanhatalo, RW, Tappara Jr. (Finland-Jr.).
6. (181) Cole Zurawski, RW, Owen Sound (OHL).
1. (19) Elton Hermansson, RW, Modo (Sweden-2).
2. (46) Liam Lefebvre, C, Chicoutimi (QMJHL).
2. (49) Adam Goljer, D, Trencin (Slovakia).
3. (80) Blake Zielinski, C, Des Moines (USHL).
3. (89) Yegor Rybkin, G, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
4. (103) Thomas Vandenberg, C, Ottawa (OHL).
5. (145) Vertti Svensk, D, Saipa Jr. (Finland-Jr.).
5. (153) Giorgos Pantelas, D, Brandon (WHL).
6. (177) Alex Kostov, RW, Flint (OHL).
7. (209) Tobias Krestan, RW, HV71 Jr. (Sweden-Jr.).
7. (223) Lucas Ambrosio, D, Erie (OHL).
3. (83) Adam Andersson, C, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).
4. (112) Kayden Lemire, RW, Prince George (WHL).
1. (26) Gleb Pugachyov, RW, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
2. (57) Timofei Runtso, D, Victoria (WHL).
3. (93) Cooper Cleaves, D, Dartmouth.
4. (117) Brayden Klimpke, D, Saskatoon (WHL).
6. (189) Parker Trottier, LW, USA U18 (NTDP).
6. (190) Wesley Royston, RW, Owen Sound (OHL).
7. (221) Jean-Samuel Daigneault, D, Muskegon (USHL).
7. (224) Tyler Deakos, RW, Waterloo (USHL).
1. (10) Wyatt Cullen, LW, U.S. U18 (NTDP).
1. (31) Thomas Bleyl, D, Moncton (QMJHL).
3. (70) Dmitri Borichev, G, Loko-76 Yaroslavl (Russia-Jr.).
4. (106) Jakub Floris, D, Lukko Jr. (Finland-Jr.).
4. (118) Justin Graf, LW, Cedar Rapids (USHL).
5. (138) Philip Hemmyr, LW, Bjorkloven (Sweden-2).
6. (179) Benjamin Cossette Ayotte, D, Val-D’Or (QMJHL).
1. (12) Alexander Command, C, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
2. (37) Matias Vanhanen, LW, Everett (WHL).
2. (44) Nikita Shcherbakov, D, UFA Jr. (Russia-Jr.).
4. (119) Lavr Gashilov, C, Yekateringburg Jr. (Russia-Jr.).
5. (149) Daniil Rusakovich, G, Dinamo-Shinnik Jr. (Russia-Jr.).
6. (172) Luke Wilfley, C, Portland (WHL).
7. (222) Quinn McKenzie, C, Sault Ste. Marie (OHL).
1. (13) Malte Gustafsson, D, HV71 (Sweden).
4. (109) Lincoln Kuehne, D, Arizona St.
5. (141) Vladimir Dravecky, D, Brantford (OHL).
6. (173) Artyom Matyuk, C, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
1. (5) Alberts Smits, D, Munchen (Germany).
2. (64) Benjamin MacBeath, D, Calgary (WHL).
3. (67) Danai Shaiikov, G, Gatineau (QMJHL).
3. (77) Charlie Morrison, D, Quebec (QMJHL).
3. (81) Tomas Chrenko, C, Nitra (Slovakia).
4. (102) Spencer Bowes, LW, Ottawa (OHL).
6. (162) Andre Mondoux, D, Kingston (OHL).
6. (163) Darian Anderson, RW, Flint (OHL).
7. (193) Ivan Patrikhayev, D, CSKA (Russia).
1. (25) Jonas Lagerberg Hoen, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).
1. (32) Jaxon Cover, RW, London (OHL).
3. (72) Adam Nemec, LW, Sudbury (OHL).
3. (87) Oscar Holmertz, C, Linkoping Jr. (Sweden-Jr.).
3. (91) Louis Felix Bourque, RW, Drummondville (QMJHL).
4. (110) Elliot Lennon, G, Deerfield (Mass.) HS.
5. (151) Harris Pangretitsch, D, Sault Ste. Marie (OHL).
1. (27) Maksim Sokolovskii, D, London (OHL).
2. (53) Brek Liske, D, Everett (WHL).
2. (62) Martin Psohlavec, G, Karlovy Vary Jr. (Czechia-Jr.).
4. (120) Marek Sklenicka, G, Seattle (WHL).
5. (136) Kent Sauer, C, Andover (Minn.) HS.
7. (213) Max Laatikainen, D, K-Espoo Jr. (Finland Jr.).
1. (22) Liam Ruck, RW, Medicine Hat (WHL).
2. (39) Markus Ruck, C, Medicine Hat (WHL).
2. (54) Tomas Galvas, D, Liberec (Czechia).
3. (86) Pierce Mbuyi, LW, Owen Sound (OHL).
4. (111) Parker Von Richter, D, Barrie (OHL).
1. (2) Ivar Stenberg, LW, Frolunda (Sweden).
1. (9) Keaton Verhoeff, D, North Dakota.
1. (21) Ryan Lin, D, Vancouver (WHL).
4. (127) Brady Knowling, G, USA U18 (NTDP).
5. (174) Jake Gustafson, C, Portland (WHL).
7. (201) Alexander Karmanov, D, North Bay (OHL).
1. (11) Tynan Lawrence, C, Boston U.
1. (16) Maddox Dagenais, C, Quebec (QMJHL).
3. (75) Luke Schairer, D, USA U18 (NTDP).
4. (107) Landon Nycz, D, UMass.
4. (123) Vladimir Proskurin, G, Mytischi Jr. (Russia-Jr.).
5. (139) Nicholas Bogas, D, USA U18 (NTDP).
5. (150) Carter Stevens, RW, Guelph (OHL).
6. (171) Lars Steiner, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL).
1. (7) Chase Reid, D, Sault Ste. Marie (OHL).
2. (38) Casey Mutryn, RW, U.S. U18 (NTDP).
4. (99) Viktor Fedorov, C, Torpedo-Gorky NN (Russia-2).
5. (131) Finn Kearns, D, St. Andrews College (Ontario) High.
5. (148) Luken Huff, D, Cedar Rapids (USHL).
6. (166) Ola Palme, D, Vaxjo Jr. (Sweden-Jr.).
7. (198) Rylan Singh, D, Guelph (OHL).
7. (204) William Tomko, C, Sioux City (USHL).
2. (52) Oleg Kulebiakin, RW, Halifax (QMJHL).
3. (90) Tomas Kralovic, D, Bratislava (Slovakia).
5. (134) Morgan Anderberg, C, Vaxjo (Sweden).
5. (154) Cooper Soller, C, Sioux Falls (USHL).
6. (186) Stepan Shurygin, G, Saginaw (OHL).
1. (1) Gavin McKenna, LW, Penn St.
2. (60) Alexander Bilecki, D, Kitchener (OHL).
3. (69) Ethan MacKenzie, D, Edmonton (WHL).
3. (73) Zach Olsen, RW, Saskatoon (WHL).
3. (76) Mans Gudmundsson, D, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).
3. (85) Juuso Ainasto, G, Jokerit Jr. (Finland-Jr.).
4. (114) Patriks Plumins, G, Zemgale (Latvia).
5. (158) Cooper Williams, C, Saskatoon (WHL).
6. (161) Yaroslav Fedoseyev, D, Chelyabinsk Jr. (Russia-Jr.).
6. (169) Brody Pepoy, RW, Saginaw (OHL).
1. (17) Ethan Belchetz, LW, Windsor (OHL).
3. (96) Adam Valentini, C, Michigan.
4. (115) Carl Axelsson, G, Muskegon (USHL).
5. (130) Theodor Knights, Modo Jr. (Sweden-Jr.).
5. (147) Florent Houle, RW, Sherbrooke (QMJHL).
1. (3) Caleb Malhotra, C, Brantford (OHL).
1. (24) Adam Novotny, LW, Peterborough (OHL).
2. (33) Brooks Rogowski, C, Oshawa (OHL).
2. (41) Niklas Aaram-Olsen, LW Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
3. (78) Dmitri Ivchenko, G, OMSK Jr. (Russia-Jr.).
4. (97) Yaroslav Bryzgalov, LW, Medicine Hat (WHL).
5. (129) Connor Davis, RW, Cedar Rapids (USHL).
6. (176) Lucian Bernat, RW, Tappara Jr. (Finland-Jr.).
6. (184) Samuel Eriksson, D, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).
1. (29) Juho Piiparinen, D, Tappara (Finland).
3. (92) Benjamin Wilmott, C, Barrie (OHL).
3. (95) Sean Burick, D, Penticton (WHL).
4. (113) Jonah Sivertson, RW, Prince Albert (WHL).
5. (159) Will McLaughlin, D, Portland (WHL).
6. (191) Matthew Minchak, G, Kingston (OHL).
1. (18) Oliver Suvanto, C, Tappara (Finland).
4. (101) Tyus Sparks, C, Spokane (WHL).
5. (144) Brian McFadden, D, Thayer Academy (Mass.) HS.
7. (208) Logan Stuart, C, USA U18 (NTDP).
1. (8) Viggo Bjorck, C, Djurgarden (Sweden).
3. (71) Samuel Hrenak, G, Fargo (USHL).
4. (116) Zach Wooten, LW, Green Bay (USHL).
5. (135) Alexander Taillefer, D, Quebec (QMJHL).
6. (167) Landon Hafele, C, Green Bay (USHL).
7. (199) Alofa Tunoa Ta’Amu, D, Edmonton (WHL).
7. (220) John Parsons, G, Providence.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.