NHL Draft Selections

At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Friday
First Round
1. Toronto, Gavin McKenna, LW, Penn St.
2. San Jose, Ivar Stenberg, LW, Frolunda (Sweden).
3. Vancouver, Caleb Malhotra, C, Brantford (OHL).
4. Buffalo (from Chicago), Daxon Rudolph, D, Prince Albert (WHL).
5. N.Y. Rangers, Alberts Smits, D, Munchen (Germany).
6. Calgary, Carson Carels, D, Prince George (WHL).
7. Seattle, Chase Reid, D, Sault Ste. Marie (OHL).
8. Winnipeg, Viggo Bjorck, C, Djurgarden (Sweden).
9. San Jose (from Florida via Ottawa), Keaton Verhoeff, D, North Dakota.
10. Nashville, Wyatt Cullen, LW, U.S. U18 (NTDP).
11. St. Louis, Tynan Lawrence, C, Boston U.
12. New Jersey, Alexander Command, C, Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
13. N.Y. Islanders, Malte Gustafsson, D, HV71 (Sweden).
14. Columbus, Oscar Hemming, LW, Boston College.
15. Anaheim (from Detroit via St. Louis), Nikita Klepov, RW, Saginaw (OHL).
16. St. Louis (from Washington), Maddox Dagenais, C, Quebec (QMJHL).
17. Utah (from Los Angeles), Ethan Belchetz, LW, Windsor (OHL).
18. Washington (from Anaheim), Oliver Suvanto, C, Tappara (Finland).
19. Los Angeles (from Utah), Elton Hermansson, RW, Modo (Sweden 2).
20. Buffalo (from Edmonton via San Jose), Ilia Morozov, C, Miami (Ohio).
21. San Jose (from Philadelphia), Ryan Lin, D, Vancouver (WHL).
22. Pittsburgh, Liam Ruck, RW, Medicine Hat (WHL).
23. Detroit (from Boston via Utah), Jeffrey Hurlbert, LW, Kamloops (WHL).
24. Vancouver (from Minnesota), Adam Novotny, LW, Peterborough (OHL).
25. Ottawa (fromTB via SEA and FLA), Jonas Lagerberg Hoen, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).
26. Montreal (from DAL via CAR and NYR and VGK), Gleb Pugachyov, RW, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
27. Philadelphia (from Buffalo via San Jose), Maksim Sokolovskii, D, London (OHL).
28. Anaheim (from Montreal via Vegas), Marcus Nordmark, LW, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).
29. Vegas (from COL via NYI and STL and ANA), Juho Piiparinen, D, Tappara (Finland).
30. Calgary (from Vegas), Jack Hextall, C, Youngstown (USHL).
31. Nashville (from Carolina), Thomas Bleyl, D, Moncton (QMJHL).
32. Ottawa, Jaxon Cover, RW, London (OHL).
Saturday
Second Round
33. Vancouver, Brooks Rogowski, C, Oshawa (OHL).
34. Chicago, Xavier Villeneuve, D, Blainville-Boisbriand (QMJHL).
35. Chicago (from NYR via UTA, CGY and NJ), Ryan Roobroeck, LW, Niagara (OHL).
36. Calgary, Chase Harrington, LW, Spokane (WHL).
37. New Jersey (from Toronto via Chicago), Matias Vanhanen, LW, Everett (WHL).
38. Seattle, Casey Mutryn, RW, U.S. U18 (NTDP).
39. Pittsburgh (from Winnipeg), Markus Ruck, C, Medicine Hat (WHL).
40. Florida, Simas Ignatavicius, RW, Geneve (Switzerland).
41. Vancouver (from San Jose), Niklas Aaram-Olsen, LW Orebro Jr. (Sweden-Jr.).
42. Calgary (from Nashville), Tobias Trejbal, G, Youngstown (USHL).
43. Colorado (from STL via PIT and CBJ), Egor Shilov, C, Victoriaville (QMJHL).
44. New Jersey, Nikita Shcherbakov, D, UFA Jr. (Russia-Jr.).
45. Anaheim (from NYI via CHI and BUF), Jayden Kurtz, D, Rogers (Minn.) HS.
46. Los Angeles (from Columbus via Montreal), Liam Lefebvre, C, Chicoutimi (QMJHL).
47. Detroit, Victor Plante, LW, USA U18 (NTDP).
48. Florida (from Washington), Ryder Cali, C, North Bay (OHL).
49. Los Angeles, Adam Goljer, D, Trencin (Slovakia).
50. Anaheim, Mathis Preston, RW, Vancouver (WHL).
51. Carolina (from Utah via Calgary), William Hakansson, D, Lulea (Sweden).
52. Tampa Bay (from Edmonton), Oleg Kulebiakin, RW, Halifax (QMJHL).
53. Philadelphia, Brek Liske, D, Everett (WHL).
54. Pittsburgh, Tomas Galvas, D, Liberec (Czechia).
55. Calgary (from Ottawa via Utah), Alan Shaikhlislamov, RW, UFA Jr. (Russia-Jr.).
56. Boston, Yuri Ivanov, G, Spartak Jr. (Russia-Jr.).
57. Montreal (from MIN via NSH and CAR), Timofei Runtso, D, Victoria (WHL).
58. Edmonton (from Tampa Bay), Rudolfs Berzkalns, C, Muskegon (USHL).
59. Dallas, Jakub Vanecek, D, Tri-City (WHL).
60. Toronto (from BUF via OTT and LAK), Alexander Bilecki, D, Kitchener (OHL).
61. Carolina (from Montreal), Wiggo Sorensson, C, Boro/Vetlanda (Sweden-4).
62. Philadelphia (from Colorado via San Jose), Martin Psohlavec, G, Karlovy Vary Jr. (Czechia-Jr.).
63. Vegas, Forfeited.
64. N.Y. Rangers (from Carolina), Benjamin MacBeath, D, Calgary (WHL).
Third Round
65. Calgary (from Vancouver), Joe Iginla, RW, Vancouver (WHL).
66. Chicago, Samu Alalauri, D, Pelicans Jr. (Finland-Jr.).
67. N.Y. Rangers, Danai Shaiikov, G, Gatineau (QMJHL).
68. Carolina (from Calgary), Zachary Lansard, RW, Regina (WHL).
69. Toronto, Ethan MacKenzie, D, Edmonton (WHL).
70. Nashville (from Seattle via Dallas), Dmitri Borichev, G, Loko-76 Yaroslavl (Russia-Jr.).
71. Winnipeg, Samuel Hrenak, G, Fargo (USHL).
72. Ottawa (from Florida), Adam Nemec, LW, Sudbury (OHL).
73. Toronto (from SJ via PIT, DET and STL), Zach Olsen, RW, Saskatoon (WHL).
74. Colorado (from Nashville), Beckett Hamilton, C, Red Deer (WHL).
75. St. Louis, Luke Schairer, D, USA U18 (NTDP).
76. Toronto (from NJD via NYI and STL), Mans Gudmundsson, D, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).
77. N.Y. Rangers (from N.Y. Islanders), Charlie Morrison, D, Quebec (QMJHL).
78. Vancouver (from Columbus), Dmitri Ivchenko, G, OMSK Jr. (Russia-Jr.).
79. Detroit, Michal Orsulak, G, Prince Albert (WHL).
80. Los Angeles (from Washington via Ottawa), Blake Zielinski, C, Des Moines (USHL).
81. N.Y. Rangers (from Los Angeles), Tomas Chrenko, C, Nitra (Slovakia).
82. Anaheim, Rian Chudzinski, RW, Moncton (QMJHL).
83. Minnesota (from Utah via Los Angeles), Adam Andersson, C, Leksand Jr. (Sweden-Jr.).
84. Edmonton, Malcom Gastrin, LW, Modo Jr. (Sweden-Jr.).
85. Toronto (from Philadelphia), Juuso Ainasto, G, Jokerit Jr. (Finland-Jr.).
86. Pittsburgh, Pierce Mbuyi, LW, Owen Sound (OHL).
87. Ottawa, Oscar Holmertz, C, Linkoping Jr. (Sweden-Jr.).
88. Boston, Nils Bartholdsson, RW, Rogle Jr. (Sweden-Jr.).
89. Los Angeles (from Minnesota), Yegor Rybkin, G, Nizhny Novgorod Jr. (Russia-Jr.).
90. Tampa Bay, Tomas Kralovic, D, Bratislava (Slovakia).
91. Ottawa (from DAL via CAR and LAK), Louis Felix Bourque, RW, Drummondville (QMJHL).
92. Vegas (from Buffalo via N.Y. Rangers), Benjamin Wilmott, C, Barrie (OHL).
93. Montreal, Cooper Cleaves, D, Dartmouth.
94. Columbus (from Columbus via Minnesota), Alessandro Di Iorio, C, Sarnia (OHL).
95. Vegas, Sean Burick, D, Penticton (WHL).
96. Utah (from Carolina), Adam Valentini, C, Michigan.
MORE
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.