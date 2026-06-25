Live Radio
Home » Sports » Netherlands 3, Tunisia 1

Netherlands 3, Tunisia 1

The Associated Press

June 25, 2026, 9:05 PM

Netherlands 2 1 3
Tunisia 0 1 1

First Half_1, Netherlands, Skhiri, 3rd minute; 2, Netherlands, Brobbey, (Van Dijk), 7th.

Second Half_3, Tunisia, Mastouri, (Mejbri), 54th; 4, Netherlands, van Hecke, (Reijnders), 62nd.

Goalies_Netherlands, Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken; Tunisia, Aymen Dahmen, Mouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen.

Yellow Cards_None.

Referee_Katia García. Assistant Referees_Sandra Elizabeth Ramirez Aleman, Jose Enrique Naranjo Perez, Erick Yair Miranda Galindo. 4th Official_Juan Gabriel Benitez.

A_70,137.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up