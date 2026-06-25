Netherlands 3, Tunisia 1

|Netherlands
|2
|1
|—
|3
|Tunisia
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Netherlands, Skhiri, 3rd minute; 2, Netherlands, Brobbey, (Van Dijk), 7th.
Second Half_3, Tunisia, Mastouri, (Mejbri), 54th; 4, Netherlands, van Hecke, (Reijnders), 62nd.
Goalies_Netherlands, Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken; Tunisia, Aymen Dahmen, Mouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen.
Yellow Cards_None.
Referee_Katia García. Assistant Referees_Sandra Elizabeth Ramirez Aleman, Jose Enrique Naranjo Perez, Erick Yair Miranda Galindo. 4th Official_Juan Gabriel Benitez.
A_70,137.
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