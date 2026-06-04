NCAA Division I Softball Champions

2026_x-Texas (51-13)
2025_Texas (55-12)
2024_x-Oklahoma (59-7)
2023_x-Oklahoma (61-1)
2022_x-Oklahoma (58-3)
2021_Oklahoma (56-4)
2019_x-UCLA (56-6)
2018_x-Florida State (58-12)
2017_x-Oklahoma (61-9)
2016_Oklahoma (57-8)
2015_Florida (60-7)
2014_x-Florida (55-12)
2013_x-Oklahoma (57-4)
2012_Alabama (60-8)
2011_x-Arizona State (60-6)
2010_x-UCLA (50-11)
2009_Washington (51-12)
2008_x-Arizona State (66-5)
2007_Arizona (50-14-1)
2006_Arizona (54-11)
2005_Michigan (65-7)
2004_UCLA (47-9)
2003_UCLA (54-7)
2002_California (56-19)
2001_x-Arizona (65-4)
2000_x-Oklahoma (66-8)
1999_x-UCLA (63-6)
1998_Fresno St. (52-11)
1997_Arizona (61-5)
1996_x-Arizona (58-9)
1995_x-UCLA (50-6)
1994_x-Arizona (64-3)
1993_Arizona (44-8)
1992_x-UCLA (54-2)
1991_Arizona (56-16)
1990_UCLA (62-7)
1989_x-UCLA (48-4)
1988_UCLA (53-8)
1987_Texas A&M (56-8)
1986_x-Cal St. Fullerton (57-9-1)
1985_UCLA (41-9)
1984_UCLA (45-6-1)
1983_Texas A&M (41-11)
1982_x-UCLA (33-7-2)
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.