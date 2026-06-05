NCAA Division I Baseball Super Regionals Glance

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Best of Three
x-if necessary
At Foley Field, Athens, Ga.
Georgia vs. Mississippi St.
Saturday: Georgia vs. Mississippi St., 11 a.m.
Sunday: Georgia vs. Mississippi St., noon
x-Monday: Georgia vs. Mississippi St., TBD
At Plainsman Park, Auburn, Ga.
Mississippi 1, Auburn 0
Friday: Mississippi 6, Auburn 4
Saturday: Auburn vs. Mississippi, 5 p.m.
x-Sunday: Auburn vs. Mississippi, TBD
At UFCU Disch-Falk Field,
Austin, Texas
Texas vs. Oregon
Saturday: Texas vs. Oregon, 8 p.m.
Sunday: Texas vs. Oregon, 9 p.m.
x-Monday: Texas vs. Oregon, TBD
At Boshamer Stadium, Chapel Hill, N.C.
Southern Cal 1, North Carolina 0
Friday: Southern Cal 9, North Carolina 5
Saturday: North Carolina vs. Southern Cal, 2 p.m.
x-Sunday: North Carolina vs. Southern Cal, TBD
At Hogland Ballpark,
Lawrence, Kan.
Kansas vs. Oklahoma
Saturday: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.
Sunday: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.
x-Monday: Kansas vs. Oklahoma, TBD
At Kendrick Family Ballpark, Morgantown, W.V. West Virginia 1, Cal Poly 0
Friday: West Virginia 12, Cal Poly 2
Saturday: West Virginia vs. Cal Poly, noon
x-Sunday: West Virginia vs. Cal Poly, TBD
At Riddle-Pace Field, Troy, Ala.
Troy 1, Little Rock 0
Friday: Troy 12, Little Rock 2
Saturday: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.
x-Sunday: Troy vs. Little Rock, TBD
At Sewell-Thomas Stadium, Tuscaloosa, Ala.
Alabama vs. St. John’s
Saturday: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.
Sunday: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.
x-Monday: Alabama vs. St. John’s TBD
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