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NCAA Division I Baseball Super Regionals Glance

The Associated Press

June 5, 2026, 11:26 PM

All times EDT

Best of Three

x-if necessary

At Foley Field, Athens, Ga.

Georgia vs. Mississippi St.

Saturday: Georgia vs. Mississippi St., 11 a.m.

Sunday: Georgia vs. Mississippi St., noon

x-Monday: Georgia vs. Mississippi St., TBD

At Plainsman Park, Auburn, Ga.

Mississippi 1, Auburn 0

Friday: Mississippi 6, Auburn 4

Saturday: Auburn vs. Mississippi, 5 p.m.

x-Sunday: Auburn vs. Mississippi, TBD

At UFCU Disch-Falk Field,

Austin, Texas

Texas vs. Oregon

Saturday: Texas vs. Oregon, 8 p.m.

Sunday: Texas vs. Oregon, 9 p.m.

x-Monday: Texas vs. Oregon, TBD

At Boshamer Stadium, Chapel Hill, N.C.

Southern Cal 1, North Carolina 0

Friday: Southern Cal 9, North Carolina 5

Saturday: North Carolina vs. Southern Cal, 2 p.m.

x-Sunday: North Carolina vs. Southern Cal, TBD

At Hogland Ballpark,

Lawrence, Kan.

Kansas vs. Oklahoma

Saturday: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.

Sunday: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.

x-Monday: Kansas vs. Oklahoma, TBD

At Kendrick Family Ballpark, Morgantown, W.V. West Virginia 1, Cal Poly 0

Friday: West Virginia 12, Cal Poly 2

Saturday: West Virginia vs. Cal Poly, noon

x-Sunday: West Virginia vs. Cal Poly, TBD

At Riddle-Pace Field, Troy, Ala.

Troy 1, Little Rock 0

Friday: Troy 12, Little Rock 2

Saturday: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.

x-Sunday: Troy vs. Little Rock, TBD

At Sewell-Thomas Stadium, Tuscaloosa, Ala.

Alabama vs. St. John’s

Saturday: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.

Sunday: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.

x-Monday: Alabama vs. St. John’s TBD

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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