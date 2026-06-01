NCAA Division I Baseball Regionals Glance

The Associated Press

June 1, 2026, 2:07 AM

All times EDT

Double Elimination; x-if necessary

Atlanta Regional

Atlanta

Friday, May 29

Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5

Game 2 – The Citadel vs. Oklahoma, ppd. to May 30

Saturday, May 30

Game 2 – Oklahoma 8, The Citadel 3

Game 3 – The Citadel 9, UIC 8, 10 innings, UIC eliminated

Game 4 – Georgia Tech 9, Oklahoma 3

Sunday, May 31

Game 5 – Oklahoma 15, The Citadel 5 , The Citadel eliminated

Game 6 – Oklahoma 15, Georgia Tech 8

Monday, June 1

Game 7 – Georgia Tech vs. Oklahoma, 3 p.m.

Athens Regional

Athens, Ga.

Friday, May 29

Game 1 – Liberty 4, Boston College 3

Game 2 – Georgia vs. LIU, susp.

Saturday, May 30

Game 2 – Georgia 18, LIU 2

Game 3 – Boston College 8, LIU 4, LIU eliminated

Game 4 – Georgia 6, Liberty 2

Sunday, May 31

Game 5 – Liberty 8, Boston College 3, Boston College eliminated

Game 6 – Georgia 6, Liberty 1

Auburn Regional

Auburn, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – Milwaukee 1 3, Auburn 8

Game 2 – NC State vs. UCF, susp.

Saturday, May 30

Game 2 – UCF 9, NC State 3

Game 3 – Auburn 17, NC State 13, NC State eliminated

Game 4 – Milwaukee 13, UCF 6

Sunday, May 31

Game 5 – Auburn 9, UCF 3, UCF eliminated

Game 6 – Auburn 8, Milwaukee 1

Monday, June 1

Game 7 – Auburn vs. Milwaukee, TBA

Austin Regional

Austin, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1

Game 2 – Tarleton St. 11, UC Santa Barbara 5

Saturday, May 30

Game 3 – UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1, Holy Cross eliminated

Game 4 – Texas 16, Tarleton St. 2

Sunday, May 31

Game 5 – UC Santa Barbara 9, Tarleton St. 5, Tarleton St. eliminated

Game 6 – Texas 8, UC Santa Barbara 3

Chapel Hill Regional

Chapel Hill, N.C.

Friday, May 29

Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings

Game 2 – North Carolina 8, VCU 0

Saturday, May 30

Game 3 – VCU 5, Tennessee 4, Tennessee eliminated

Game 4 – North Carolina 7, East Carolina 5

Sunday, May 31

Game 5 – East Carolina 10, VCU 0, VCU eliminated

Game 6 – North Carolina 9, East Carolina 3

College Station Regional

College Station, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5

Game 2 – Texas St. 5, Southern Cal 4

Saturday, May 30

Game 3 – Southern Cal 19, Lamar 6, Lamar eliminated

Game 4 – Texas A&M 17, Texas St. 2

Sunday, May 31

Game 5 – Southern Cal 8, Texas St. 4, Texas St. eliminated

Game 6 – Southern Cal 14, Texas A&M 3

Monday, June 1

Game 7 – Texas A&M vs. Southern Cal, TBA

Eugene Regional

Eugene, Ore.

Friday, May 29

Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2

Game 2 – Oregon 14, Yale 2

Saturday, May 30

Game 3 – Oregon St. 9, Yale 2, Yale eliminated

Game 4 – Oregon 4, Washington St. 0

Sunday, May 31

Game 5 – Oregon St. 10, Washington St. 1, Washington St. eliminated

Game 6 – Oregon 4, Oregon St. 1

Gainesville Regional

Gainesville, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida 8, Rider 7

Game 2 – Miami 10, Troy 5

Saturday, May 30

Game 3 – Troy 15, Rider 7, Rider eliminated

Game 4 – Florida 22, Miami 10

Sunday, May 31

Game 5 – Troy 9, Miami 6, Miami eliminated

Game 6 – Troy 16, Florida 11

Monday, June 1

Game 7 – Troy vs. Florida, TBA

Hattiesburg Regional

Hattiesburg, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4

Game 2 – Jacksonville St. 15, Virginia 7

Saturday, May 30

Game 3 – Virginia 15, Southern Miss 11, Southern Miss. eliminated

Game 4 – Little Rock 8, Jacksonville St. 6

Sunday, May 31

Game 5 – Jacksonville St. 7, Virginia 6, Virginia eliminated

Game 6 – Little Rock 8, Jacksonville St. 3

Lawrence Regional

Lawrence, Kan.

Friday, May 29

Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3

Game 2 – Arkansas 9, Missouri St. 5

Saturday, May 30

Game 3 – Northeastern 5, Missouri St. 1, Missouri St. eliminated

Game 4 – Kansas 5, Arkansas 3

Sunday, May 31

Game 5 – Arkansas 10, Northeastern 9, Northeastern eliminated

Game 6 – Kansas 13, Arkansas 10

Lincoln Regional

Lincoln, Neb.

Friday, May 29

Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1

Game 2 – Mississippi 7, Arizona St. 6, 14 innings

Saturday, May 30

Game 3 – Arizona St. 17, South Dakota St. 0, South Dakota St. eliminated

Game 4 – Nebraska vs. Mississippi, susp.

Sunday, May 31

Game 4 – Mississippi 6, Nebraska 3

Game 5 – Arizona St. 11, Nebraska 8, Nebraska eliminated

Game 6 – Mississippi 5, Arizona St. 4, 10 innings

Los Angeles Regional

Los Angeles

Friday, May 29

Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2

Game 2 – Cal Poly 6, Virginia Tech 2

Saturday, May 30

Game 3 – UCLA 6, Virginia Tech 5, Virginia Tech eliminated

Game 4 – Cal Poly 14, Saint Mary’s (Cal) 1

Sunday, May 31

Game 5 – Saint Mary’s (Cal) 6, UCLA 5, UCLA eliminated

Game 6 – Cal Poly 5, Saint Mary’s (Cal) 2

Morgantown Regional

Morgantown, W.Va.

Friday, May 29

Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5

Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1

Saturday, May 30

Game 3 – Wake Forest 12, Binghamton 3, Binghamton eliminated

Game 4 – Kentucky 11, West Virginia 9

Sunday, May 31

Game 5 – West Virginia 10, Wake Forest 5, Wake Forest eliminated

Game 6 – West Virginia 11, Kentucky 9

Monday, June 1

Game 7 – Kentucky vs. West Virginia, 6 p.m.

Starkville Regional

Starkville, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1

Game 2 – Cincinnati 12, Louisiana 2

Saturday, May 30

Game 3 – Louisiana 10, Lipscomb 4, Lipscomb eliminated

Game 4 – Mississippi St. 10, Cincinnati 5

Sunday, May 31

Game 5 – Louisiana 8, Cincinnati 6, Cincinnati eliminated

Game 6 – Mississippi St. 19, Louisiana 5

Tallahassee Regional

Tallahassee, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5

Game 2 – N. Illinois 12, Coastal Carolina 10

Saturday, May 30

Game 3 – Florida St. vs. Coastal Carolina, susp.

Game 4 – St. John’s vs. N. Illinois, ppd.

Sunday, May 31

Game 3 – Florida St. 2, Coastal Carolina 1, Coastal Carolina eliminated

Game 4 – St. John’s 21, N. Illinois 8,

Game 5 – Florida St. 7, N. Illinois 4, 10 innings, N. Illinois eliminated

Monday, June 1

Game 6 – St. John’s vs. Florida St., TBA

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tuscaloosa Regional

Tuscaloosa, Ala .

Friday, May 29

Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5

Game 2 – Alabama 21, Alabama St. 3

Saturday, May 30

Game 3 – Oklahoma St. 8, Alabama St. 7, 11 innings, Alabama St. eliminated

Game 4 – Alabama 7, SC-Upstate 5

Sunday, May 31

Game 5 – Oklahoma St. 12, SC-Upstate 1, SC-Updated eliminated

Game 6 – Alabama 9, Oklahoma St. 7, 11 innings

