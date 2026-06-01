NCAA Division I Baseball Regionals Glance

All times EDT
Double Elimination; x-if necessary
Atlanta Regional
Atlanta
Friday, May 29
Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5
Game 2 – The Citadel vs. Oklahoma, ppd. to May 30
Saturday, May 30
Game 2 – Oklahoma 8, The Citadel 3
Game 3 – The Citadel 9, UIC 8, 10 innings, UIC eliminated
Game 4 – Georgia Tech 9, Oklahoma 3
Sunday, May 31
Game 5 – Oklahoma 15, The Citadel 5 , The Citadel eliminated
Game 6 – Oklahoma 15, Georgia Tech 8
Monday, June 1
Game 7 – Georgia Tech vs. Oklahoma, 3 p.m.
Athens Regional
Athens, Ga.
Friday, May 29
Game 1 – Liberty 4, Boston College 3
Game 2 – Georgia vs. LIU, susp.
Saturday, May 30
Game 2 – Georgia 18, LIU 2
Game 3 – Boston College 8, LIU 4, LIU eliminated
Game 4 – Georgia 6, Liberty 2
Sunday, May 31
Game 5 – Liberty 8, Boston College 3, Boston College eliminated
Game 6 – Georgia 6, Liberty 1
Auburn Regional
Auburn, Ala.
Friday, May 29
Game 1 – Milwaukee 1 3, Auburn 8
Game 2 – NC State vs. UCF, susp.
Saturday, May 30
Game 2 – UCF 9, NC State 3
Game 3 – Auburn 17, NC State 13, NC State eliminated
Game 4 – Milwaukee 13, UCF 6
Sunday, May 31
Game 5 – Auburn 9, UCF 3, UCF eliminated
Game 6 – Auburn 8, Milwaukee 1
Monday, June 1
Game 7 – Auburn vs. Milwaukee, TBA
Austin Regional
Austin, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1
Game 2 – Tarleton St. 11, UC Santa Barbara 5
Saturday, May 30
Game 3 – UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1, Holy Cross eliminated
Game 4 – Texas 16, Tarleton St. 2
Sunday, May 31
Game 5 – UC Santa Barbara 9, Tarleton St. 5, Tarleton St. eliminated
Game 6 – Texas 8, UC Santa Barbara 3
Chapel Hill Regional
Chapel Hill, N.C.
Friday, May 29
Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings
Game 2 – North Carolina 8, VCU 0
Saturday, May 30
Game 3 – VCU 5, Tennessee 4, Tennessee eliminated
Game 4 – North Carolina 7, East Carolina 5
Sunday, May 31
Game 5 – East Carolina 10, VCU 0, VCU eliminated
Game 6 – North Carolina 9, East Carolina 3
College Station Regional
College Station, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5
Game 2 – Texas St. 5, Southern Cal 4
Saturday, May 30
Game 3 – Southern Cal 19, Lamar 6, Lamar eliminated
Game 4 – Texas A&M 17, Texas St. 2
Sunday, May 31
Game 5 – Southern Cal 8, Texas St. 4, Texas St. eliminated
Game 6 – Southern Cal 14, Texas A&M 3
Monday, June 1
Game 7 – Texas A&M vs. Southern Cal, TBA
Eugene Regional
Eugene, Ore.
Friday, May 29
Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2
Game 2 – Oregon 14, Yale 2
Saturday, May 30
Game 3 – Oregon St. 9, Yale 2, Yale eliminated
Game 4 – Oregon 4, Washington St. 0
Sunday, May 31
Game 5 – Oregon St. 10, Washington St. 1, Washington St. eliminated
Game 6 – Oregon 4, Oregon St. 1
Gainesville Regional
Gainesville, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – Florida 8, Rider 7
Game 2 – Miami 10, Troy 5
Saturday, May 30
Game 3 – Troy 15, Rider 7, Rider eliminated
Game 4 – Florida 22, Miami 10
Sunday, May 31
Game 5 – Troy 9, Miami 6, Miami eliminated
Game 6 – Troy 16, Florida 11
Monday, June 1
Game 7 – Troy vs. Florida, TBA
Hattiesburg Regional
Hattiesburg, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4
Game 2 – Jacksonville St. 15, Virginia 7
Saturday, May 30
Game 3 – Virginia 15, Southern Miss 11, Southern Miss. eliminated
Game 4 – Little Rock 8, Jacksonville St. 6
Sunday, May 31
Game 5 – Jacksonville St. 7, Virginia 6, Virginia eliminated
Game 6 – Little Rock 8, Jacksonville St. 3
Lawrence Regional
Lawrence, Kan.
Friday, May 29
Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3
Game 2 – Arkansas 9, Missouri St. 5
Saturday, May 30
Game 3 – Northeastern 5, Missouri St. 1, Missouri St. eliminated
Game 4 – Kansas 5, Arkansas 3
Sunday, May 31
Game 5 – Arkansas 10, Northeastern 9, Northeastern eliminated
Game 6 – Kansas 13, Arkansas 10
Lincoln Regional
Lincoln, Neb.
Friday, May 29
Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1
Game 2 – Mississippi 7, Arizona St. 6, 14 innings
Saturday, May 30
Game 3 – Arizona St. 17, South Dakota St. 0, South Dakota St. eliminated
Game 4 – Nebraska vs. Mississippi, susp.
Sunday, May 31
Game 4 – Mississippi 6, Nebraska 3
Game 5 – Arizona St. 11, Nebraska 8, Nebraska eliminated
Game 6 – Mississippi 5, Arizona St. 4, 10 innings
Los Angeles Regional
Los Angeles
Friday, May 29
Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2
Game 2 – Cal Poly 6, Virginia Tech 2
Saturday, May 30
Game 3 – UCLA 6, Virginia Tech 5, Virginia Tech eliminated
Game 4 – Cal Poly 14, Saint Mary’s (Cal) 1
Sunday, May 31
Game 5 – Saint Mary’s (Cal) 6, UCLA 5, UCLA eliminated
Game 6 – Cal Poly 5, Saint Mary’s (Cal) 2
Morgantown Regional
Morgantown, W.Va.
Friday, May 29
Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5
Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1
Saturday, May 30
Game 3 – Wake Forest 12, Binghamton 3, Binghamton eliminated
Game 4 – Kentucky 11, West Virginia 9
Sunday, May 31
Game 5 – West Virginia 10, Wake Forest 5, Wake Forest eliminated
Game 6 – West Virginia 11, Kentucky 9
Monday, June 1
Game 7 – Kentucky vs. West Virginia, 6 p.m.
Starkville Regional
Starkville, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1
Game 2 – Cincinnati 12, Louisiana 2
Saturday, May 30
Game 3 – Louisiana 10, Lipscomb 4, Lipscomb eliminated
Game 4 – Mississippi St. 10, Cincinnati 5
Sunday, May 31
Game 5 – Louisiana 8, Cincinnati 6, Cincinnati eliminated
Game 6 – Mississippi St. 19, Louisiana 5
Tallahassee Regional
Tallahassee, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5
Game 2 – N. Illinois 12, Coastal Carolina 10
Saturday, May 30
Game 3 – Florida St. vs. Coastal Carolina, susp.
Game 4 – St. John’s vs. N. Illinois, ppd.
Sunday, May 31
Game 3 – Florida St. 2, Coastal Carolina 1, Coastal Carolina eliminated
Game 4 – St. John’s 21, N. Illinois 8,
Game 5 – Florida St. 7, N. Illinois 4, 10 innings, N. Illinois eliminated
Monday, June 1
Game 6 – St. John’s vs. Florida St., TBA
x-Game 7 – Rematch Game 6
Tuscaloosa Regional
Tuscaloosa, Ala .
Friday, May 29
Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5
Game 2 – Alabama 21, Alabama St. 3
Saturday, May 30
Game 3 – Oklahoma St. 8, Alabama St. 7, 11 innings, Alabama St. eliminated
Game 4 – Alabama 7, SC-Upstate 5
Sunday, May 31
Game 5 – Oklahoma St. 12, SC-Upstate 1, SC-Updated eliminated
Game 6 – Alabama 9, Oklahoma St. 7, 11 innings
