NCAA Div I Baseball World Series Glance

At Charles Schwab Field
Omaha, Neb.
All Times EDT
Double Elimination
x-if necessary
Friday, June 12
Game 1 – West Virginia 7, Troy 5
Game 2 – North Carolina 6, Mississippi 2
Saturday, June 13
Game 3 – Oklahoma 9, Alabama 0
Game 4 – Georgia 7, Texas 1
Sunday, June 14
Game 5 – Troy 12, Mississippi 8
Game 6 – North Carolina 5, West Virginia 2
Monday, June 15
Game 7 – Alabama vs. Texas, 2 p.m.
Game 8 – Oklahoma vs. Georgia, 7 p.m.
Tuesday, June 16
Game 9 – Troy vs. West Virginia, 2 p.m.
Game 10 – Winner of Game 7 vs. Loser of Game 8, 8 p.m.
Wednesday, June 17
Game 11 – North Carolina vs. Winner of Game 9, 2 p.m.
Game 12 – Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10, 7 p.m.
Thursday, June 18
x-Game 13 – Teams/Times TBD
x-Game 14 – Teams/Times TBD
Championship Series
(Best of 3)
Saturday, June 20
Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.
Sunday, June 21
Game 2 – Teams TBD, 2:30 p.m.
Monday, June 22
x-Game 3 – Teams TBD, 7 p.m.
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