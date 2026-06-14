NCAA College World Series Glance

At Charles Schwab Field Omaha
Omaha, Neb.
All Times EDT
(Double Elimination; x-if necessary)
Friday, June 12
Game 1 — No. 16 West Virginia 7, Troy 5
Game 2 — No. 5 North Carolina 6, Ole Miss 2
Saturday, June 13
Game 3 — Oklahoma 9, No. 7 Alabama 0
Game 4 — No. 3 Georgia 7, No. 6 Texas 1
Sunday, June 14
Game 5 — Troy 12, Ole Miss 8
Game 6 — No. 16 West Virginia vs. No. 5 North Carolina, 7 p.m.
Monday, June 15
Game 7 — No. 7 Alabama vs. No. 6 Texas, 2 p.m.
Game 8 — Oklahoma vs. No. 3 Georgia, 7 p.m.
Tuesday, June 16
Game 9 — Game 6 Loser vs. Troy, 2 p.m.
Game 10 — Game 8 Loser vs. Game 7 Winner, 8 p.m.
Wednesday, June 17
Game 11 — Game 6 Winner vs. Game 9 Winner, 2 p.m.
Game 12 — Game 8 Winner vs. Game 10 Winner, 7 p.m.
Thursday, June 18
x-Game 13 — Game 6 Winner vs. Game 9 Winner, TBA
x-Game 14 — Game 8 Winner vs. Game 10 Winner, TBA
Championship Series
(Best-of-3)
Saturday, June 20: Pairings TBA, 8 p.m.
Sunday, June 21: Pairings TBA, 2:30 p.m.
x-Monday, June 22: Pairings TBA, 7 p.m.
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