Morocco 1, Brazil 1

|Morocco
|1
|0
|—
|1
|Brazil
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Morocco, Saibari, (Diaz), 21st minute; 2, Brazil, Vinicius Junior, (Guimaraes), 32nd.
Second Half_None.
Goalies_Morocco, Bono, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.
Yellow Cards_Casemiro, Brazil, 37th; Ibanez, Brazil, 43rd.
Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Sandro Scharer.
A_80,663.
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