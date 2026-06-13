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Morocco 1, Brazil 1

The Associated Press

June 13, 2026, 8:14 PM

Morocco 1 0 1
Brazil 1 0 1

First Half_1, Morocco, Saibari, (Diaz), 21st minute; 2, Brazil, Vinicius Junior, (Guimaraes), 32nd.

Second Half_None.

Goalies_Morocco, Bono, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.

Yellow Cards_Casemiro, Brazil, 37th; Ibanez, Brazil, 43rd.

Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Sandro Scharer.

A_80,663.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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