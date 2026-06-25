Live Radio
Home » Sports » Men's World Cup Glance

Men’s World Cup Glance

The Associated Press

June 25, 2026, 10:05 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 3 3 0 0 6 0 9
South Africa 3 1 1 1 2 3 4
South Korea 3 1 0 2 2 3 3
Czechia 3 0 1 2 2 6 1

GROUP A

Thursday, June 11

Mexico 2, South Africa 0

Friday, June 12

South Korea 2, Czechia 1

Thursday, June 18

Czechia 1, South Africa 1

Friday, June 19

Mexico 1, South Korea 0

Thursday, June 25

Czechia 0, Mexico 3

South Africa 1, South Korea 0

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Switzerland 3 2 1 0 7 3 7
Canada 3 1 1 1 8 3 4
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 5 6 4
Qatar 3 0 1 2 2 10 1

GROUP B

Friday, June 12

Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1

Saturday, June 13

Qatar 1, Switzerland 1

Thursday, June 18

Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1

Canada 6, Qatar 0

Wednesday, June 24

Switzerland 2, Canada 1

Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Brazil 3 2 1 0 7 1 7
Morocco 3 2 1 0 6 3 7
Scotland 3 1 0 2 1 4 3
Haiti 3 0 0 3 2 8 0

GROUP C

Saturday, June 13

Brazil 1, Morocco 1

Sunday, June 14

Haiti 0, Scotland 1

Friday, June 19

Scotland 0, Morocco 1

Saturday, June 20

Brazil 3, Haiti 0

Wednesday, June 24

Scotland 0, Brazil 3

Morocco 4, Haiti 2

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 2 2 0 0 6 1 6
Australia 2 1 0 1 2 2 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 3
Turkey 2 0 0 2 0 3 0

GROUP D

Saturday, June 13

United States 4, Paraguay 1

Sunday, June 14

Australia 2, Turkey 0

Friday, June 19

United States 2, Australia 0

Saturday, June 20

Turkey 0, Paraguay 1

Friday, June 26

Turkey vs. United States, 0200 GMT

Paraguay vs. Australia, 0200 GMT

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 2 2 0 0 9 2 6
Ivory Coast 2 1 0 1 2 2 3
Ecuador 2 0 1 1 0 1 1
Curacao 2 0 1 1 1 7 1

GROUP E

Sunday, June 14

Germany 7, Curacao 1

Ivory Coast 1, Ecuador 0

Saturday, June 20

Germany 2, Ivory Coast 1

Sunday, June 21

Ecuador 0, Curacao 0

Thursday, June 25

Ecuador vs. Germany, 2000 GMT

Curacao vs. Ivory Coast, 2000 GMT

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Netherlands 2 1 1 0 7 3 4
Japan 2 1 1 0 6 2 4
Sweden 2 1 0 1 6 6 3
Tunisia 2 0 0 2 1 9 0

GROUP F

Sunday, June 14

Netherlands 2, Japan 2

Monday, June 15

Sweden 5, Tunisia 1

Saturday, June 20

Netherlands 5, Sweden 1

Sunday, June 21

Tunisia 0, Japan 4

Thursday, June 25

Tunisia vs. Netherlands, 2300 GMT

Japan vs. Sweden, 2300 GMT

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
Egypt 2 1 1 0 4 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 2
Belgium 2 0 2 0 1 1 2
New Zealand 2 0 1 1 3 5 1

GROUP G

Monday, June 15

Belgium 1, Egypt 1

Tuesday, June 16

Iran 2, New Zealand 2

Sunday, June 21

Belgium 0, Iran 0

Monday, June 22

New Zealand 1, Egypt 3

Saturday, June 27

New Zealand vs. Belgium, 0300 GMT

Egypt vs. Iran, 0300 GMT

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Spain 2 1 1 0 4 0 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 2
Cape Verde 2 0 2 0 2 2 2
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 5 1

GROUP H

Monday, June 15

Spain 0, Cape Verde 0

Saudi Arabia 1, Uruguay 1

Sunday, June 21

Spain 4, Saudi Arabia 0

Uruguay 2, Cape Verde 2

Saturday, June 27

Uruguay vs. Spain, 0000 GMT

Cape Verde vs. Saudi Arabia, 0000 GMT

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
France 2 2 0 0 6 1 6
Norway 2 2 0 0 7 3 6
Senegal 2 0 0 2 3 6 0
Iraq 2 0 0 2 1 7 0

GROUP I

Tuesday, June 16

France 3, Senegal 1

Iraq 1, Norway 4

Monday, June 22

France 3, Iraq 0

Tuesday, June 23

Norway 3, Senegal 2

Friday, June 26

Norway vs. France, 1900 GMT

Senegal vs. Iraq, 1900 GMT

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 2 2 0 0 5 0 6
Austria 2 1 0 1 3 3 3
Algeria 2 1 0 1 2 4 3
Jordan 2 0 0 2 2 5 0

GROUP J

Wednesday, June 17

Argentina 3, Algeria 0

Austria 3, Jordan 1

Monday, June 22

Argentina 2, Austria 0

Tuesday, June 23

Jordan 1, Algeria 2

Sunday, June 28

Jordan vs. Argentina, 0200 GMT

Algeria vs. Austria, 0200 GMT

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Colombia 2 2 0 0 4 1 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 4
Congo 2 0 1 1 1 2 1
Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 0

GROUP K

Wednesday, June 17

Portugal 1, Congo 1

Thursday, June 18

Uzbekistan 1, Colombia 3

Tuesday, June 23

Portugal 5, Uzbekistan 0

Wednesday, June 24

Colombia 1, Congo 0

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, 2330 GMT

Congo vs. Uzbekistan, 2330 GMT

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 2 1 1 0 4 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 4
Croatia 2 1 0 1 3 4 3
Panama 2 0 0 2 0 2 0

GROUP L

Wednesday, June 17

England 4, Croatia 2

Ghana 1, Panama 0

Tuesday, June 23

England 0, Ghana 0

Panama 0, Croatia 1

Saturday, June 27

Panama vs. England, 2100 GMT

Croatia vs. Ghana, 2100 GMT

ROUND OF 32

Sunday, June 28

South Africa vs. Canada, 1900 GMT

Monday, June 29

Brazil vs. 2F, 1700 GMT

Germany vs. 3A/3B/3C/3D/3F, 2030 GMT

Tuesday, June 30

1F vs. Morocco, 0100 GMT

2E vs. 2I, 1700 GMT

1I vs. 3C/3D/3F/3G/3H, 2100 GMT

Wednesday, July 1

Mexico vs. 3C/3E/3F/3H/3I, 0100 GMT

1L vs. 3E/3H/3I/3J/3K, 1600 GMT

1G vs. 3A/3E/3H/3I/3J, 2000 GMT

Thursday, July 2

United States vs. 3B/3E/3F/3I/3J, 0000 GMT

1H vs. 2J, 1900 GMT

2K vs. 2L, 2300 GMT

Friday, July 3

Switzerland vs. 3E/3F/3G/3I/3J, 0300 GMT

2D vs. 2G, 1800 GMT

Argentina vs. 2H, 2200 GMT

Saturday, July 4

1K vs. 3D/3E/3I/3J/3L, 0130 GMT

ROUND OF 16

Saturday, July 4

W73 vs. W75, 1700 GMT

W74 vs. W77, 2100 GMT

Sunday, July 5

W76 vs. W78, 2000 GMT

Monday, July 6

W79 vs. W80, 0000 GMT

W83 vs. W84, 1900 GMT

Tuesday, July 7

W81 vs. W82, 0000 GMT

W86 vs. W88, 1600 GMT

W85 vs. W87, 2000 GMT

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 vs. W90, 2000 GMT

Friday, July 10

W93 vs. W94, 1900 GMT

Saturday, July 11

W91 vs. W92, 2100 GMT

Sunday, July 12

W95 vs. W96, 0100 GMT

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 vs. W98, 1900 GMT

Wednesday, July 15

W99 vs. W100, 1900 GMT

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 vs. RU102, 2100 GMT

FINAL

Sunday, July 19

W101 vs. W102, 1900 GMT

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up