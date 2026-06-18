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Men’s World Cup Glance

The Associated Press

June 18, 2026, 10:05 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 1 1 0 0 2 0 3
South Korea 1 1 0 0 2 1 3
Czechia 1 0 0 1 1 2 0
South Africa 1 0 0 1 0 2 0

GROUP A

Thursday, June 11

Mexico 2, South Africa 0

South Korea 2, Czechia 1

Thursday, June 18

Czechia vs. South Africa, 12 p.m.

Mexico vs. South Korea, 9 p.m.

Wednesday, June 24

Czechia vs. Mexico, 9 p.m.

South Africa vs. South Korea, 9 p.m.

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Switzerland 1 0 1 0 1 1 1
Canada 1 0 1 0 1 1 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 1
Bosnia-Herzegovina 1 0 1 0 1 1 1

GROUP B

Friday, June 12

Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1

Saturday, June 13

Qatar 1, Switzerland 1

Thursday, June 18

Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, 3 p.m.

Canada vs. Qatar, 6 p.m.

Wednesday, June 24

Switzerland vs. Canada, 3 p.m.

Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, 3 p.m.

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Scotland 1 1 0 0 1 0 3
Morocco 1 0 1 0 1 1 1
Brazil 1 0 1 0 1 1 1
Haiti 1 0 0 1 0 1 0

GROUP C

Saturday, June 13

Brazil 1, Morocco 1

Haiti 0, Scotland 1

Friday, June 19

Scotland vs. Morocco, 6 p.m.

Brazil vs. Haiti, 8:30 p.m.

Wednesday, June 24

Scotland vs. Brazil, 6 p.m.

Morocco vs. Haiti, 6 p.m.

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 1 1 0 0 4 1 3
Australia 1 1 0 0 2 0 3
Turkey 1 0 0 1 0 2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 0

GROUP D

Friday, June 12

United States 4, Paraguay 1

Sunday, June 14

Australia 2, Turkey 0

Friday, June 19

United States vs. Australia, 3 p.m.

Turkey vs. Paraguay, 11 p.m.

Thursday, June 25

Turkey vs. United States, 10 p.m.

Paraguay vs. Australia, 10 p.m.

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 1 1 0 0 7 1 3
Ivory Coast 1 1 0 0 1 0 3
Ecuador 1 0 0 1 0 1 0
Curacao 1 0 0 1 1 7 0

GROUP E

Sunday, June 14

Germany 7, Curacao 1

Ivory Coast 1, Ecuador 0

Saturday, June 20

Germany vs. Ivory Coast, 4 p.m.

Ecuador vs. Curacao, 8 p.m.

Thursday, June 25

Ecuador vs. Germany, 4 p.m.

Curacao vs. Ivory Coast, 4 p.m.

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Sweden 1 1 0 0 5 1 3
Japan 1 0 1 0 2 2 1
Netherlands 1 0 1 0 2 2 1
Tunisia 1 0 0 1 1 5 0

GROUP F

Sunday, June 14

Netherlands 2, Japan 2

Sweden 5, Tunisia 1

Saturday, June 20

Netherlands vs. Sweden, 1 p.m.

Sunday, June 21

Tunisia vs. Japan, 12 a.m.

Thursday, June 25

Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.

Japan vs. Sweden, 7 p.m.

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
New Zealand 1 0 1 0 2 2 1
Iran 1 0 1 0 2 2 1
Belgium 1 0 1 0 1 1 1
Egypt 1 0 1 0 1 1 1

GROUP G

Monday, June 15

Belgium 1, Egypt 1

Iran 2, New Zealand 2

Sunday, June 21

Belgium vs. Iran, 3 p.m.

New Zealand vs. Egypt, 9 p.m.

Friday, June 26

New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.

Egypt vs. Iran, 11 p.m.

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Uruguay 1 0 1 0 1 1 1
Saudi Arabia 1 0 1 0 1 1 1
Spain 1 0 1 0 0 0 1
Cape Verde 1 0 1 0 0 0 1

GROUP H

Monday, June 15

Spain 0, Cape Verde 0

Saudi Arabia 1, Uruguay 1

Sunday, June 21

Spain vs. Saudi Arabia, 12 p.m.

Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m.

Friday, June 26

Uruguay vs. Spain, 8 p.m.

Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
Norway 1 1 0 0 4 1 3
France 1 1 0 0 3 1 3
Senegal 1 0 0 1 1 3 0
Iraq 1 0 0 1 1 4 0

GROUP I

Tuesday, June 16

France 3, Senegal 1

Iraq 1, Norway 4

Monday, June 22

France vs. Iraq, 5 p.m.

Norway vs. Senegal, 8 p.m.

Friday, June 26

Norway vs. France, 3 p.m.

Senegal vs. Iraq, 3 p.m.

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 1 1 0 0 3 0 3
Austria 1 1 0 0 3 1 3
Jordan 1 0 0 1 1 3 0
Algeria 1 0 0 1 0 3 0

GROUP J

Tuesday, June 16

Argentina 3, Algeria 0

Wednesday, June 17

Austria 3, Jordan 1

Monday, June 22

Argentina vs. Austria, 1 p.m.

Jordan vs. Algeria, 11 p.m.

Saturday, June 27

Jordan vs. Argentina, 10 p.m.

Algeria vs. Austria, 10 p.m.

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Colombia 1 1 0 0 3 1 3
Congo 1 0 1 0 1 1 1
Portugal 1 0 1 0 1 1 1
Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 0

GROUP K

Wednesday, June 17

Portugal 1, Congo 1

Uzbekistan 1, Colombia 3

Tuesday, June 23

Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.

Colombia vs. Congo, 10 p.m.

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.

Congo vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 1 1 0 0 4 2 3
Ghana 1 1 0 0 1 0 3
Panama 1 0 0 1 0 1 0
Croatia 1 0 0 1 2 4 0

GROUP L

Wednesday, June 17

England 4, Croatia 2

Ghana 1, Panama 0

Tuesday, June 23

England vs. Ghana, 4 p.m.

Panama vs. Croatia, 7 p.m.

Saturday, June 27

Panama vs. England, 5 p.m.

Croatia vs. Ghana, 5 p.m.

ROUND OF 32

Sunday, June 28

2A vs. 2B, 3 p.m.

Monday, June 29

1C vs. 2F, 1 p.m.

1E vs. 3A/3B/3C/3D/3F, 4:30 p.m.

1F vs. 2C, 9 p.m.

Tuesday, June 30

2E vs. 2I, 1 p.m.

1I vs. 3C/3D/3F/3G/3H, 5 p.m.

1A vs. 3C/3E/3F/3H/3I, 9 p.m.

Wednesday, July 1

1L vs. 3E/3H/3I/3J/3K, 12 p.m.

1G vs. 3A/3E/3H/3I/3J, 4 p.m.

1D vs. 3B/3E/3F/3I/3J, 8 p.m.

Thursday, July 2

1H vs. 2J, 3 p.m.

2K vs. 2L, 7 p.m.

1B vs. 3E/3F/3G/3I/3J, 11 p.m.

Friday, July 3

2D vs. 2G, 2 p.m.

1J vs. 2H, 6 p.m.

1K vs. 3D/3E/3I/3J/3L, 9:30 p.m.

ROUND OF 16

Saturday, July 4

W73 vs. W75, 1 p.m.

W74 vs. W77, 5 p.m.

Sunday, July 5

W76 vs. W78, 4 p.m.

W79 vs. W80, 8 p.m.

Monday, July 6

W83 vs. W84, 3 p.m.

W81 vs. W82, 8 p.m.

Tuesday, July 7

W86 vs. W88, 12 p.m.

W85 vs. W87, 4 p.m.

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 vs. W90, 4 p.m.

Friday, July 10

W93 vs. W94, 3 p.m.

Saturday, July 11

W91 vs. W92, 5 p.m.

W95 vs. W96, 9 p.m.

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 vs. W98, 3 p.m.

Wednesday, July 15

W99 vs. W100, 3 p.m.

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 vs. RU102, 5 p.m.

FINAL

Sunday, July 19

W101 vs. W102, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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