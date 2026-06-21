Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

The Associated Press

June 21, 2026, 3:57 PM

Sunday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Lottie Woad 69-66-68-68—271
x-Miyu Yamashita 72-68-67-64—271
Wei-Ling Hsu 69-69-68-67—273
Yan Liu 66-70-70-67—273
MinJi Kang 68-68-72-66—274
Cassie Porter 67-68-69-70—274
Minami Katsu 69-69-70-67—275
Grace Kim 73-67-69-66—275
Jing Yan 68-66-68-73—275
Somi Lee 72-67-71-67—277
Rio Takeda 71-66-71-69—277
Ana Belac 70-67-77-64—278
In Gee Chun 69-72-65-72—278
Karis Davidson 71-70-67-70—278
Jin Hee Im 74-67-66-71—278
Chizzy Iwai 70-70-71-67—278
Riley Smyth 70-70-67-71—278
Nataliya Guseva 74-68-67-70—279
Nanna Koerstz Madsen 70-72-68-69—279
Jennifer Kupcho 68-70-74-67—279
Mary Liu 70-67-74-68—279
Yu Liu 71-70-67-71—279
Nastasia Nadaud 68-73-71-67—279
Aditi Ashok 69-69-71-71—280
Jenny Bae 70-67-71-72—280
Alexa Pano 72-69-71-68—280
Hannah Green 70-72-67-72—281
You Min Hwang 68-72-73-68—281
Jeongeun Lee6 71-70-71-69—281
Azahara Munoz 69-71-71-70—281
Yana Wilson 69-71-70-71—281
Carlota Ciganda 72-69-70-71—282
Allisen Corpuz 70-69-74-69—282
Isi Gabsa 70-71-72-69—282
Esther Henseleit 71-68-74-69—282
Minjee Lee 74-68-73-67—282
Julia Lopez Ramirez 71-69-69-73—282
Morgane Metraux 70-72-70-70—282
Jessica Porvasnik 67-73-72-70—282
Chanettee Wannasaen 73-67-70-72—282
Amy Yang 71-70-70-71—282
Lindy Duncan 72-70-69-72—283
Isabella Fierro 73-69-71-70—283
Benedetta Moresco 68-70-75-70—283
Sophia Schubert 70-72-73-68—283
Chiara Tamburlini 73-67-74-69—283
Yahui Zhang 72-67-70-74—283
Na Rin An 74-68-73-69—284
Pajaree Anannarukarn 70-70-72-72—284
Helen Briem 70-72-69-73—284
Olivia Cowan 72-68-74-70—284
Daniela Darquea 68-71-71-74—284
Brooke Henderson 73-66-74-71—284
Jin Young Ko 69-73-70-72—284
Jasmine Suwannapura 72-70-70-72—284
Mi Hyang Lee 69-72-75-69—285
Carolina Melgrati 69-69-74-73—285
Yuka Saso 73-68-71-73—285
Lauren Walsh 73-69-71-72—285
Celine Herbin 70-72-70-74—286
Paula Reto 71-71-73-71—286
Sofia Garcia 70-72-73-72—287
Maude-Aimee Leblanc 69-73-71-74—287
Celine Borge 68-72-73-75—288
Emma McMyler 71-70-73-74—288
Jeong Eun Lee5 74-68-75-76—293

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up