Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

Sunday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Lottie Woad
|69-66-68-68—271
|x-Miyu Yamashita
|72-68-67-64—271
|Wei-Ling Hsu
|69-69-68-67—273
|Yan Liu
|66-70-70-67—273
|MinJi Kang
|68-68-72-66—274
|Cassie Porter
|67-68-69-70—274
|Minami Katsu
|69-69-70-67—275
|Grace Kim
|73-67-69-66—275
|Jing Yan
|68-66-68-73—275
|Somi Lee
|72-67-71-67—277
|Rio Takeda
|71-66-71-69—277
|Ana Belac
|70-67-77-64—278
|In Gee Chun
|69-72-65-72—278
|Karis Davidson
|71-70-67-70—278
|Jin Hee Im
|74-67-66-71—278
|Chizzy Iwai
|70-70-71-67—278
|Riley Smyth
|70-70-67-71—278
|Nataliya Guseva
|74-68-67-70—279
|Nanna Koerstz Madsen
|70-72-68-69—279
|Jennifer Kupcho
|68-70-74-67—279
|Mary Liu
|70-67-74-68—279
|Yu Liu
|71-70-67-71—279
|Nastasia Nadaud
|68-73-71-67—279
|Aditi Ashok
|69-69-71-71—280
|Jenny Bae
|70-67-71-72—280
|Alexa Pano
|72-69-71-68—280
|Hannah Green
|70-72-67-72—281
|You Min Hwang
|68-72-73-68—281
|Jeongeun Lee6
|71-70-71-69—281
|Azahara Munoz
|69-71-71-70—281
|Yana Wilson
|69-71-70-71—281
|Carlota Ciganda
|72-69-70-71—282
|Allisen Corpuz
|70-69-74-69—282
|Isi Gabsa
|70-71-72-69—282
|Esther Henseleit
|71-68-74-69—282
|Minjee Lee
|74-68-73-67—282
|Julia Lopez Ramirez
|71-69-69-73—282
|Morgane Metraux
|70-72-70-70—282
|Jessica Porvasnik
|67-73-72-70—282
|Chanettee Wannasaen
|73-67-70-72—282
|Amy Yang
|71-70-70-71—282
|Lindy Duncan
|72-70-69-72—283
|Isabella Fierro
|73-69-71-70—283
|Benedetta Moresco
|68-70-75-70—283
|Sophia Schubert
|70-72-73-68—283
|Chiara Tamburlini
|73-67-74-69—283
|Yahui Zhang
|72-67-70-74—283
|Na Rin An
|74-68-73-69—284
|Pajaree Anannarukarn
|70-70-72-72—284
|Helen Briem
|70-72-69-73—284
|Olivia Cowan
|72-68-74-70—284
|Daniela Darquea
|68-71-71-74—284
|Brooke Henderson
|73-66-74-71—284
|Jin Young Ko
|69-73-70-72—284
|Jasmine Suwannapura
|72-70-70-72—284
|Mi Hyang Lee
|69-72-75-69—285
|Carolina Melgrati
|69-69-74-73—285
|Yuka Saso
|73-68-71-73—285
|Lauren Walsh
|73-69-71-72—285
|Celine Herbin
|70-72-70-74—286
|Paula Reto
|71-71-73-71—286
|Sofia Garcia
|70-72-73-72—287
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73-71-74—287
|Celine Borge
|68-72-73-75—288
|Emma McMyler
|71-70-73-74—288
|Jeong Eun Lee5
|74-68-75-76—293
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.