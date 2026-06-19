Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

The Associated Press

June 19, 2026, 7:14 PM

Friday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Second Round

Jing Yan 68-66—134
Cassie Porter 67-68—135
Lottie Woad 69-66—135
MinJi Kang 68-68—136
Yan Liu 66-70—136
Jenny Bae 70-67—137
Ana Belac 70-67—137
Mary Liu 70-67—137
Rio Takeda 71-66—137
Aditi Ashok 69-69—138
Wei-Ling Hsu 69-69—138
Minami Katsu 69-69—138
Jennifer Kupcho 68-70—138
Carolina Melgrati 69-69—138
Benedetta Moresco 68-70—138
Allisen Corpuz 70-69—139
Daniela Darquea 68-71—139
Brooke Henderson 73-66—139
Esther Henseleit 71-68—139
Somi Lee 72-67—139
Yahui Zhang 72-67—139
Pajaree Anannarukarn 70-70—140
Celine Borge 68-72—140
Olivia Cowan 72-68—140
You Min Hwang 68-72—140
Chizzy Iwai 70-70—140
Grace Kim 73-67—140
Julia Lopez Ramirez 71-69—140
Azahara Munoz 69-71—140
Jessica Porvasnik 67-73—140
Riley Smyth 70-70—140
Chiara Tamburlini 73-67—140
Chanettee Wannasaen 73-67—140
Yana Wilson 69-71—140
Miyu Yamashita 72-68—140
In Gee Chun 69-72—141
Carlota Ciganda 72-69—141
Karis Davidson 71-70—141
Isi Gabsa 70-71—141
Jin Hee Im 74-67—141
Mi Hyang Lee 69-72—141
Jeongeun Lee6 71-70—141
Yu Liu 71-70—141
Emma McMyler 71-70—141
Nastasia Nadaud 68-73—141
Alexa Pano 72-69—141
Yuka Saso 73-68—141
Amy Yang 71-70—141
Na Rin An 74-68—142
Helen Briem 70-72—142
Lindy Duncan 72-70—142
Isabella Fierro 73-69—142
Sofia Garcia 70-72—142
Hannah Green 70-72—142
Nataliya Guseva 74-68—142
Celine Herbin 70-72—142
Jin Young Ko 69-73—142
Nanna Koerstz Madsen 70-72—142
Maude-Aimee Leblanc 69-73—142
Minjee Lee 74-68—142
Jeong Eun Lee5 74-68—142
Morgane Metraux 70-72—142
Paula Reto 71-71—142
Sophia Schubert 70-72—142
Jasmine Suwannapura 72-70—142
Lauren Walsh 73-69—142
Ashleigh Buhai 71-72—143
Briana Chacon 74-69—143
Anne Chen 71-72—143
Manon De Roey 73-70—143
Megan Khang 70-73—143
Dongeun Lee 72-71—143
Ingrid Lindblad 75-68—143
Yuna Nishimura 73-70—143
Kum Kang Park 71-72—143
Hinako Shibuno 74-69—143
Jenny Shin 71-72—143
Yani Tseng 74-69—143
Yuri Yoshida 69-74—143
Weiwei Zhang 74-69—143
Chella Choi 72-72—144
Robyn Choi 71-73—144
Lauren Coughlin 73-71—144
Savannah Grewal 72-72—144
Aki Iwai 73-71—144
Frida Kinhult 73-71—144
Hira Naveed 73-71—144
Anna Nordqvist 72-72—144
Ryann O’Toole 73-71—144
Natasha Andrea Oon 72-72—144
Linnea Strom 72-72—144
Jeeno Thitikul 74-70—144
Suvichaya Vinijchaitham 71-73—144
Nicole Broch Estrup 75-70—145
Erika Hara 73-72—145
Jiwon Jeon 75-70—145
Leah John 72-73—145
Soo Bin Joo 71-74—145
Gurleen Kaur 75-70—145
Leona Maguire 72-73—145
Brooke Matthews 75-70—145
Pornanong Phatlum 72-73—145
Mimi Rhodes 73-72—145
Kiara Romero 72-73—145
Gabriela Ruffels 74-71—145
Gigi Stoll 72-73—145
Dewi Weber 69-76—145
Laetitia Beck 72-74—146
Hailee Cooper 72-74—146
Gemma Dryburgh 73-73—146
Alison Lee 73-73—146
Brittany Lincicome 72-74—146
Carolina Lopez-Chacarra Coto 71-75—146
Caley McGinty 72-74—146
Pauline Roussin 72-74—146
Carla Tejedo Mulet 72-74—146
Alana Uriell 71-75—146
Lilia Vu 71-75—146
Xiaowen Yin 74-72—146
Camille Boyd 72-75—147
Adela Cernousek 73-74—147
Amanda Doherty 73-74—147
Austin Ernst 73-74—147
Gina Kim 78-69—147
Mina Kreiter 72-75—147
Stephanie Kyriacou 72-75—147
Katie Lu 73-74—147
Michelle Zhang 74-73—147
Laney Frye 73-75—148
Muni He 75-73—148
Kokona Sakurai 74-74—148
Lizette Salas 76-72—148
Saki Baba 76-73—149
Perrine Delacour 73-76—149
Taylor Kehoe 77-72—149
Arpichaya Yubol 74-75—149
Juniper Jang 73-77—150
Emily Pedersen 75-75—150
Madison Young 76-74—150
Moriya Jutanugarn 75-76—151
Polly Mack 74-77—151
Ssu-Chia Cheng 77-76—153
Ruixin Liu 72-WD
Jodi Ewart Shadoff 71-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up