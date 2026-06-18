Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

The Associated Press

June 18, 2026, 7:21 PM

Thursday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

First Round

Yan Liu 33-33—66 -6
Cassie Porter 34-33—67 -5
Jessica Porvasnik 33-34—67 -5
Celine Borge 35-33—68 -4
Daniela Darquea 34-34—68 -4
You Min Hwang 33-35—68 -4
MinJi Kang 36-32—68 -4
Jennifer Kupcho 35-33—68 -4
Benedetta Moresco 34-34—68 -4
Nastasia Nadaud 32-36—68 -4
Jing Yan 33-35—68 -4
Aditi Ashok 35-34—69 -3
In Gee Chun 35-34—69 -3
Wei-Ling Hsu 35-34—69 -3
Minami Katsu 34-35—69 -3
Jin Young Ko 36-33—69 -3
Maude-Aimee Leblanc 35-34—69 -3
Mi Hyang Lee 35-34—69 -3
Carolina Melgrati 35-34—69 -3
Azahara Munoz 35-34—69 -3
Dewi Weber 35-34—69 -3
Yana Wilson 35-34—69 -3
Lottie Woad 34-35—69 -3
Yuri Yoshida 35-34—69 -3
Pajaree Anannarukarn 33-37—70 -2
Jenny Bae 37-33—70 -2
Ana Belac 36-34—70 -2
Helen Briem 36-34—70 -2
Allisen Corpuz 34-36—70 -2
Isi Gabsa 35-35—70 -2
Sofia Garcia 36-34—70 -2
Hannah Green 36-34—70 -2
Celine Herbin 33-37—70 -2
Chizzy Iwai 35-35—70 -2
Megan Khang 34-36—70 -2
Nanna Koerstz Madsen 37-33—70 -2
Mary Liu 35-35—70 -2
Morgane Metraux 34-36—70 -2
Sophia Schubert 36-34—70 -2
Riley Smyth 35-35—70 -2
Ashleigh Buhai 34-37—71 -1
Anne Chen 35-36—71 -1
Robyn Choi 34-37—71 -1
Karis Davidson 34-37—71 -1
Jodi Ewart Shadoff 35-36—71 -1
Esther Henseleit 36-35—71 -1
Soo Bin Joo 36-35—71 -1
Jeongeun Lee6 38-33—71 -1
Yu Liu 36-35—71 -1
Julia Lopez Ramirez 36-35—71 -1
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-35—71 -1
Emma McMyler 35-36—71 -1
Kum Kang Park 36-35—71 -1
Paula Reto 35-36—71 -1
Jenny Shin 36-35—71 -1
Rio Takeda 34-37—71 -1
Alana Uriell 34-37—71 -1
Suvichaya Vinijchaitham 35-36—71 -1
Lilia Vu 37-34—71 -1
Amy Yang 37-34—71 -1
Laetitia Beck 38-34—72 E
Camille Boyd 37-35—72 E
Chella Choi 36-36—72 E
Carlota Ciganda 36-36—72 E
Hailee Cooper 38-34—72 E
Olivia Cowan 36-36—72 E
Lindy Duncan 35-37—72 E
Savannah Grewal 36-36—72 E
Leah John 39-33—72 E
Mina Kreiter 35-37—72 E
Stephanie Kyriacou 36-36—72 E
Dongeun Lee 37-35—72 E
Somi Lee 38-34—72 E
Brittany Lincicome 36-36—72 E
Ruixin Liu 36-36—72 E
Leona Maguire 36-36—72 E
Caley McGinty 38-34—72 E
Anna Nordqvist 36-36—72 E
Natasha Andrea Oon 34-38—72 E
Alexa Pano 37-35—72 E
Pornanong Phatlum 35-37—72 E
Kiara Romero 34-38—72 E
Pauline Roussin 35-37—72 E
Gigi Stoll 36-36—72 E
Linnea Strom 36-36—72 E
Jasmine Suwannapura 35-37—72 E
Carla Tejedo Mulet 36-36—72 E
Miyu Yamashita 38-34—72 E
Yahui Zhang 36-36—72 E
Adela Cernousek 37-36—73 +1
Lauren Coughlin 38-35—73 +1
Manon De Roey 37-36—73 +1
Perrine Delacour 37-36—73 +1
Amanda Doherty 37-36—73 +1
Gemma Dryburgh 38-35—73 +1
Austin Ernst 37-36—73 +1
Isabella Fierro 38-35—73 +1
Laney Frye 35-38—73 +1
Erika Hara 38-35—73 +1
Brooke Henderson 33-40—73 +1
Aki Iwai 34-39—73 +1
Juniper Jang 38-35—73 +1
Grace Kim 36-37—73 +1
Frida Kinhult 38-35—73 +1
Alison Lee 37-36—73 +1
Katie Lu 37-36—73 +1
Hira Naveed 39-34—73 +1
Yuna Nishimura 36-37—73 +1
Ryann O’Toole 40-33—73 +1
Mimi Rhodes 34-39—73 +1
Yuka Saso 38-35—73 +1
Chiara Tamburlini 38-35—73 +1
Lauren Walsh 38-35—73 +1
Chanettee Wannasaen 37-36—73 +1
Na Rin An 37-37—74 +2
Briana Chacon 36-38—74 +2
Nataliya Guseva 38-36—74 +2
Jin Hee Im 36-38—74 +2
Minjee Lee 39-35—74 +2
Jeong Eun Lee5 34-40—74 +2
Polly Mack 39-35—74 +2
Gabriela Ruffels 38-36—74 +2
Kokona Sakurai 35-39—74 +2
Hinako Shibuno 37-37—74 +2
Jeeno Thitikul 38-36—74 +2
Yani Tseng 38-36—74 +2
Xiaowen Yin 38-36—74 +2
Arpichaya Yubol 36-38—74 +2
Weiwei Zhang 37-37—74 +2
Michelle Zhang 36-38—74 +2
Nicole Broch Estrup 36-39—75 +3
Muni He 37-38—75 +3
Jiwon Jeon 39-36—75 +3
Moriya Jutanugarn 36-39—75 +3
Gurleen Kaur 38-37—75 +3
Ingrid Lindblad 39-36—75 +3
Brooke Matthews 38-37—75 +3
Emily Pedersen 36-39—75 +3
Saki Baba 41-35—76 +4
Lizette Salas 39-37—76 +4
Madison Young 39-37—76 +4
Ssu-Chia Cheng 40-37—77 +5
Taylor Kehoe 39-38—77 +5
Gina Kim 39-39—78 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up