Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Thursday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
First Round
|Yan Liu
|33-33—66
|-6
|Cassie Porter
|34-33—67
|-5
|Jessica Porvasnik
|33-34—67
|-5
|Celine Borge
|35-33—68
|-4
|Daniela Darquea
|34-34—68
|-4
|You Min Hwang
|33-35—68
|-4
|MinJi Kang
|36-32—68
|-4
|Jennifer Kupcho
|35-33—68
|-4
|Benedetta Moresco
|34-34—68
|-4
|Nastasia Nadaud
|32-36—68
|-4
|Jing Yan
|33-35—68
|-4
|Aditi Ashok
|35-34—69
|-3
|In Gee Chun
|35-34—69
|-3
|Wei-Ling Hsu
|35-34—69
|-3
|Minami Katsu
|34-35—69
|-3
|Jin Young Ko
|36-33—69
|-3
|Maude-Aimee Leblanc
|35-34—69
|-3
|Mi Hyang Lee
|35-34—69
|-3
|Carolina Melgrati
|35-34—69
|-3
|Azahara Munoz
|35-34—69
|-3
|Dewi Weber
|35-34—69
|-3
|Yana Wilson
|35-34—69
|-3
|Lottie Woad
|34-35—69
|-3
|Yuri Yoshida
|35-34—69
|-3
|Pajaree Anannarukarn
|33-37—70
|-2
|Jenny Bae
|37-33—70
|-2
|Ana Belac
|36-34—70
|-2
|Helen Briem
|36-34—70
|-2
|Allisen Corpuz
|34-36—70
|-2
|Isi Gabsa
|35-35—70
|-2
|Sofia Garcia
|36-34—70
|-2
|Hannah Green
|36-34—70
|-2
|Celine Herbin
|33-37—70
|-2
|Chizzy Iwai
|35-35—70
|-2
|Megan Khang
|34-36—70
|-2
|Nanna Koerstz Madsen
|37-33—70
|-2
|Mary Liu
|35-35—70
|-2
|Morgane Metraux
|34-36—70
|-2
|Sophia Schubert
|36-34—70
|-2
|Riley Smyth
|35-35—70
|-2
|Ashleigh Buhai
|34-37—71
|-1
|Anne Chen
|35-36—71
|-1
|Robyn Choi
|34-37—71
|-1
|Karis Davidson
|34-37—71
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|35-36—71
|-1
|Esther Henseleit
|36-35—71
|-1
|Soo Bin Joo
|36-35—71
|-1
|Jeongeun Lee6
|38-33—71
|-1
|Yu Liu
|36-35—71
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|36-35—71
|-1
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-35—71
|-1
|Emma McMyler
|35-36—71
|-1
|Kum Kang Park
|36-35—71
|-1
|Paula Reto
|35-36—71
|-1
|Jenny Shin
|36-35—71
|-1
|Rio Takeda
|34-37—71
|-1
|Alana Uriell
|34-37—71
|-1
|Suvichaya Vinijchaitham
|35-36—71
|-1
|Lilia Vu
|37-34—71
|-1
|Amy Yang
|37-34—71
|-1
|Laetitia Beck
|38-34—72
|E
|Camille Boyd
|37-35—72
|E
|Chella Choi
|36-36—72
|E
|Carlota Ciganda
|36-36—72
|E
|Hailee Cooper
|38-34—72
|E
|Olivia Cowan
|36-36—72
|E
|Lindy Duncan
|35-37—72
|E
|Savannah Grewal
|36-36—72
|E
|Leah John
|39-33—72
|E
|Mina Kreiter
|35-37—72
|E
|Stephanie Kyriacou
|36-36—72
|E
|Dongeun Lee
|37-35—72
|E
|Somi Lee
|38-34—72
|E
|Brittany Lincicome
|36-36—72
|E
|Ruixin Liu
|36-36—72
|E
|Leona Maguire
|36-36—72
|E
|Caley McGinty
|38-34—72
|E
|Anna Nordqvist
|36-36—72
|E
|Natasha Andrea Oon
|34-38—72
|E
|Alexa Pano
|37-35—72
|E
|Pornanong Phatlum
|35-37—72
|E
|Kiara Romero
|34-38—72
|E
|Pauline Roussin
|35-37—72
|E
|Gigi Stoll
|36-36—72
|E
|Linnea Strom
|36-36—72
|E
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|E
|Carla Tejedo Mulet
|36-36—72
|E
|Miyu Yamashita
|38-34—72
|E
|Yahui Zhang
|36-36—72
|E
|Adela Cernousek
|37-36—73
|+1
|Lauren Coughlin
|38-35—73
|+1
|Manon De Roey
|37-36—73
|+1
|Perrine Delacour
|37-36—73
|+1
|Amanda Doherty
|37-36—73
|+1
|Gemma Dryburgh
|38-35—73
|+1
|Austin Ernst
|37-36—73
|+1
|Isabella Fierro
|38-35—73
|+1
|Laney Frye
|35-38—73
|+1
|Erika Hara
|38-35—73
|+1
|Brooke Henderson
|33-40—73
|+1
|Aki Iwai
|34-39—73
|+1
|Juniper Jang
|38-35—73
|+1
|Grace Kim
|36-37—73
|+1
|Frida Kinhult
|38-35—73
|+1
|Alison Lee
|37-36—73
|+1
|Katie Lu
|37-36—73
|+1
|Hira Naveed
|39-34—73
|+1
|Yuna Nishimura
|36-37—73
|+1
|Ryann O’Toole
|40-33—73
|+1
|Mimi Rhodes
|34-39—73
|+1
|Yuka Saso
|38-35—73
|+1
|Chiara Tamburlini
|38-35—73
|+1
|Lauren Walsh
|38-35—73
|+1
|Chanettee Wannasaen
|37-36—73
|+1
|Na Rin An
|37-37—74
|+2
|Briana Chacon
|36-38—74
|+2
|Nataliya Guseva
|38-36—74
|+2
|Jin Hee Im
|36-38—74
|+2
|Minjee Lee
|39-35—74
|+2
|Jeong Eun Lee5
|34-40—74
|+2
|Polly Mack
|39-35—74
|+2
|Gabriela Ruffels
|38-36—74
|+2
|Kokona Sakurai
|35-39—74
|+2
|Hinako Shibuno
|37-37—74
|+2
|Jeeno Thitikul
|38-36—74
|+2
|Yani Tseng
|38-36—74
|+2
|Xiaowen Yin
|38-36—74
|+2
|Arpichaya Yubol
|36-38—74
|+2
|Weiwei Zhang
|37-37—74
|+2
|Michelle Zhang
|36-38—74
|+2
|Nicole Broch Estrup
|36-39—75
|+3
|Muni He
|37-38—75
|+3
|Jiwon Jeon
|39-36—75
|+3
|Moriya Jutanugarn
|36-39—75
|+3
|Gurleen Kaur
|38-37—75
|+3
|Ingrid Lindblad
|39-36—75
|+3
|Brooke Matthews
|38-37—75
|+3
|Emily Pedersen
|36-39—75
|+3
|Saki Baba
|41-35—76
|+4
|Lizette Salas
|39-37—76
|+4
|Madison Young
|39-37—76
|+4
|Ssu-Chia Cheng
|40-37—77
|+5
|Taylor Kehoe
|39-38—77
|+5
|Gina Kim
|39-39—78
|+6
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