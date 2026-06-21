Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

The Associated Press

June 21, 2026, 3:57 PM

Sunday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Lottie Woad 69-66-68-68—271 -17
x-Miyu Yamashita 72-68-67-64—271 -17
Wei-Ling Hsu 69-69-68-67—273 -15
Yan Liu 66-70-70-67—273 -15
MinJi Kang 68-68-72-66—274 -14
Cassie Porter 67-68-69-70—274 -14
Minami Katsu 69-69-70-67—275 -13
Grace Kim 73-67-69-66—275 -13
Jing Yan 68-66-68-73—275 -13
Somi Lee 72-67-71-67—277 -11
Rio Takeda 71-66-71-69—277 -11
Ana Belac 70-67-77-64—278 -10
In Gee Chun 69-72-65-72—278 -10
Karis Davidson 71-70-67-70—278 -10
Jin Hee Im 74-67-66-71—278 -10
Chizzy Iwai 70-70-71-67—278 -10
Riley Smyth 70-70-67-71—278 -10
Nataliya Guseva 74-68-67-70—279 -9
Nanna Koerstz Madsen 70-72-68-69—279 -9
Jennifer Kupcho 68-70-74-67—279 -9
Mary Liu 70-67-74-68—279 -9
Yu Liu 71-70-67-71—279 -9
Nastasia Nadaud 68-73-71-67—279 -9
Aditi Ashok 69-69-71-71—280 -8
Jenny Bae 70-67-71-72—280 -8
Alexa Pano 72-69-71-68—280 -8
Hannah Green 70-72-67-72—281 -7
You Min Hwang 68-72-73-68—281 -7
Jeongeun Lee6 71-70-71-69—281 -7
Azahara Munoz 69-71-71-70—281 -7
Yana Wilson 69-71-70-71—281 -7
Carlota Ciganda 72-69-70-71—282 -6
Allisen Corpuz 70-69-74-69—282 -6
Isi Gabsa 70-71-72-69—282 -6
Esther Henseleit 71-68-74-69—282 -6
Minjee Lee 74-68-73-67—282 -6
Julia Lopez Ramirez 71-69-69-73—282 -6
Morgane Metraux 70-72-70-70—282 -6
Jessica Porvasnik 67-73-72-70—282 -6
Chanettee Wannasaen 73-67-70-72—282 -6
Amy Yang 71-70-70-71—282 -6
Lindy Duncan 72-70-69-72—283 -5
Isabella Fierro 73-69-71-70—283 -5
Benedetta Moresco 68-70-75-70—283 -5
Sophia Schubert 70-72-73-68—283 -5
Chiara Tamburlini 73-67-74-69—283 -5
Yahui Zhang 72-67-70-74—283 -5
Na Rin An 74-68-73-69—284 -4
Pajaree Anannarukarn 70-70-72-72—284 -4
Helen Briem 70-72-69-73—284 -4
Olivia Cowan 72-68-74-70—284 -4
Daniela Darquea 68-71-71-74—284 -4
Brooke Henderson 73-66-74-71—284 -4
Jin Young Ko 69-73-70-72—284 -4
Jasmine Suwannapura 72-70-70-72—284 -4
Mi Hyang Lee 69-72-75-69—285 -3
Carolina Melgrati 69-69-74-73—285 -3
Yuka Saso 73-68-71-73—285 -3
Lauren Walsh 73-69-71-72—285 -3
Celine Herbin 70-72-70-74—286 -2
Paula Reto 71-71-73-71—286 -2
Sofia Garcia 70-72-73-72—287 -1
Maude-Aimee Leblanc 69-73-71-74—287 -1
Celine Borge 68-72-73-75—288 E
Emma McMyler 71-70-73-74—288 E
Jeong Eun Lee5 74-68-75-76—293 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up