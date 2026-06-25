KPMG Women’s PGA Championship Scores

Thursday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
First Round
|Ina Yoon
|31-32—63
|Karis Davidson
|33-32—65
|A Lim Kim
|34-33—67
|Alexa Pano
|36-31—67
|Hye Jin Choi
|33-35—68
|Megan Khang
|34-34—68
|Aline Krauter
|34-34—68
|Ayaka Furue
|35-34—69
|Brooke Henderson
|36-33—69
|Esther Henseleit
|34-35—69
|Wei-Ling Hsu
|35-34—69
|Nanna Koerstz Madsen
|35-34—69
|Alison Lee
|34-35—69
|Dongeun Lee
|33-36—69
|Andrea Lee
|35-34—69
|Jeeno Thitikul
|37-32—69
|Jing Yan
|37-32—69
|Amy Yang
|33-36—69
|Isi Gabsa
|34-36—70
|Nataliya Guseva
|34-36—70
|Nasa Hataoka
|37-33—70
|Aki Iwai
|35-35—70
|Nelly Korda
|35-35—70
|Jessica Porvasnik
|35-35—70
|Suvichaya Vinijchaitham
|37-33—70
|Dewi Weber
|34-36—70
|Pajaree Anannarukarn
|36-35—71
|Allisen Corpuz
|36-35—71
|Olivia Cowan
|34-37—71
|Perrine Delacour
|35-36—71
|Hyo Joo Kim
|37-34—71
|Auston Kim
|36-35—71
|Somi Lee
|34-37—71
|Minjee Lee
|36-35—71
|Gaby Lopez
|37-34—71
|Nastasia Nadaud
|35-36—71
|Yuna Nishimura
|37-34—71
|Lizette Salas
|34-37—71
|Hinako Shibuno
|33-38—71
|Jenny Shin
|33-38—71
|Patty Tavatanakit
|38-33—71
|Angel Yin
|35-36—71
|Ruoning Yin
|38-33—71
|Weiwei Zhang
|36-35—71
|Robyn Choi
|36-36—72
|Manon De Roey
|38-34—72
|Amanda Doherty
|39-33—72
|Isabella Fierro
|34-38—72
|Hannah Green
|37-35—72
|Jiwon Jeon
|38-34—72
|Soo Bin Joo
|36-36—72
|Moriya Jutanugarn
|34-38—72
|MinJi Kang
|37-35—72
|Minami Katsu
|37-35—72
|Grace Kim
|36-36—72
|Sei Young Kim
|36-36—72
|Jin Young Ko
|37-35—72
|Shiho Kuwaki
|35-37—72
|Maude-Aimee Leblanc
|36-36—72
|Brooke Matthews
|34-38—72
|Carolina Melgrati
|35-37—72
|Sung Hyun Park
|37-35—72
|Pauline Roussin-Bouchard
|38-34—72
|Mao Saigo
|34-38—72
|Yuka Saso
|37-35—72
|Rio Takeda
|33-39—72
|Shannon Tan
|38-34—72
|Lottie Woad
|35-37—72
|Miyu Yamashita
|36-36—72
|Na Rin An
|35-38—73
|Aditi Ashok
|37-36—73
|Saki Baba
|36-37—73
|Laetitia Beck
|37-36—73
|Ana Belac
|40-33—73
|Briana Chacon
|36-37—73
|In Gee Chun
|37-36—73
|Carlota Ciganda
|39-34—73
|Gemma Dryburgh
|38-35—73
|Melanie Green
|37-36—73
|Anna Huang
|40-33—73
|Charley Hull
|38-35—73
|Chizzy Iwai
|35-38—73
|Ariya Jutanugarn
|37-36—73
|Mary Liu
|36-37—73
|Polly Mack
|36-37—73
|Anna Nordqvist
|35-38—73
|Mimi Rhodes
|37-36—73
|Gabriela Ruffels
|38-35—73
|Hae-Ran Ryu
|37-36—73
|Sophia Schubert
|36-37—73
|Maja Stark
|36-37—73
|Chiara Tamburlini
|35-38—73
|Yani Tseng
|36-37—73
|Lauren Walsh
|38-35—73
|Yuri Yoshida
|40-33—73
|Arpichaya Yubol
|37-36—73
|Rose Zhang
|37-36—73
|Casandra Alexander
|38-36—74
|Helen Briem
|37-37—74
|Nicole Broch Estrup
|36-38—74
|Ashleigh Buhai
|37-37—74
|Chella Choi
|37-37—74
|Brianna Do
|37-37—74
|Yan Liu
|37-37—74
|Ryann O’Toole
|36-38—74
|Natasha Andrea Oon
|36-38—74
|Pornanong Phatlum
|36-38—74
|Cassie Porter
|36-38—74
|Celine Boutier
|37-38—75
|Lauren Coughlin
|36-39—75
|Lindy Duncan
|34-41—75
|Nicole Felce
|38-37—75
|Laney Frye
|37-38—75
|Sofia Garcia
|38-37—75
|Linn Grant
|34-41—75
|Erika Hara
|38-37—75
|Jin Hee Im
|35-40—75
|Danielle Kang
|36-39—75
|Gina Kim
|36-39—75
|Mi Hyang Lee
|35-40—75
|Yu Liu
|37-38—75
|Leona Maguire
|36-39—75
|Yealimi Noh
|38-37—75
|Kim Paez
|37-38—75
|Carla Tejedo Mulet
|40-35—75
|Yahui Zhang
|39-36—75
|Amari Avery
|37-39—76
|Jennifer Chang
|39-37—76
|Muni He
|38-38—76
|Lydia Ko
|39-37—76
|Jennifer Kupcho
|38-38—76
|Julia Lopez Ramirez
|39-37—76
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|37-39—76
|Jasmine Suwannapura
|36-40—76
|Jenny Bae
|38-39—77
|Gurleen Kaur
|37-40—77
|Frida Kinhult
|41-36—77
|Lucy Li
|38-39—77
|Ingrid Lindblad
|37-40—77
|Morgane Metraux
|39-38—77
|Linnea Strom
|39-38—77
|Chanettee Wannasaen
|37-40—77
|Allie White
|40-37—77
|Sandra Changkija
|39-39—78
|Miranda Wang
|41-37—78
|Loretta Giovannettone
|40-39—79
|Azahara Munoz
|38-41—79
|Yana Wilson
|40-39—79
|Kate Smith-Stroh
|41-39—80
|Lilia Vu
|41-39—80
|Joanna Coe
|43-38—81
|Dani Holmqvist
|41-40—81
|You Min Hwang
|42-39—81
|Allie Knight
|41-40—81
|Natalie Vivaldi
|41-40—81
|Stephanie Meadow
|41-41—82
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