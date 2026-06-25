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KPMG Women’s PGA Championship Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 9:05 PM

Thursday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

First Round

Ina Yoon 31-32—63
Karis Davidson 33-32—65
A Lim Kim 34-33—67
Alexa Pano 36-31—67
Hye Jin Choi 33-35—68
Megan Khang 34-34—68
Aline Krauter 34-34—68
Ayaka Furue 35-34—69
Brooke Henderson 36-33—69
Esther Henseleit 34-35—69
Wei-Ling Hsu 35-34—69
Nanna Koerstz Madsen 35-34—69
Alison Lee 34-35—69
Dongeun Lee 33-36—69
Andrea Lee 35-34—69
Jeeno Thitikul 37-32—69
Jing Yan 37-32—69
Amy Yang 33-36—69
Isi Gabsa 34-36—70
Nataliya Guseva 34-36—70
Nasa Hataoka 37-33—70
Aki Iwai 35-35—70
Nelly Korda 35-35—70
Jessica Porvasnik 35-35—70
Suvichaya Vinijchaitham 37-33—70
Dewi Weber 34-36—70
Pajaree Anannarukarn 36-35—71
Allisen Corpuz 36-35—71
Olivia Cowan 34-37—71
Perrine Delacour 35-36—71
Hyo Joo Kim 37-34—71
Auston Kim 36-35—71
Somi Lee 34-37—71
Minjee Lee 36-35—71
Gaby Lopez 37-34—71
Nastasia Nadaud 35-36—71
Yuna Nishimura 37-34—71
Lizette Salas 34-37—71
Hinako Shibuno 33-38—71
Jenny Shin 33-38—71
Patty Tavatanakit 38-33—71
Angel Yin 35-36—71
Ruoning Yin 38-33—71
Weiwei Zhang 36-35—71
Robyn Choi 36-36—72
Manon De Roey 38-34—72
Amanda Doherty 39-33—72
Isabella Fierro 34-38—72
Hannah Green 37-35—72
Jiwon Jeon 38-34—72
Soo Bin Joo 36-36—72
Moriya Jutanugarn 34-38—72
MinJi Kang 37-35—72
Minami Katsu 37-35—72
Grace Kim 36-36—72
Sei Young Kim 36-36—72
Jin Young Ko 37-35—72
Shiho Kuwaki 35-37—72
Maude-Aimee Leblanc 36-36—72
Brooke Matthews 34-38—72
Carolina Melgrati 35-37—72
Sung Hyun Park 37-35—72
Pauline Roussin-Bouchard 38-34—72
Mao Saigo 34-38—72
Yuka Saso 37-35—72
Rio Takeda 33-39—72
Shannon Tan 38-34—72
Lottie Woad 35-37—72
Miyu Yamashita 36-36—72
Na Rin An 35-38—73
Aditi Ashok 37-36—73
Saki Baba 36-37—73
Laetitia Beck 37-36—73
Ana Belac 40-33—73
Briana Chacon 36-37—73
In Gee Chun 37-36—73
Carlota Ciganda 39-34—73
Gemma Dryburgh 38-35—73
Melanie Green 37-36—73
Anna Huang 40-33—73
Charley Hull 38-35—73
Chizzy Iwai 35-38—73
Ariya Jutanugarn 37-36—73
Mary Liu 36-37—73
Polly Mack 36-37—73
Anna Nordqvist 35-38—73
Mimi Rhodes 37-36—73
Gabriela Ruffels 38-35—73
Hae-Ran Ryu 37-36—73
Sophia Schubert 36-37—73
Maja Stark 36-37—73
Chiara Tamburlini 35-38—73
Yani Tseng 36-37—73
Lauren Walsh 38-35—73
Yuri Yoshida 40-33—73
Arpichaya Yubol 37-36—73
Rose Zhang 37-36—73
Casandra Alexander 38-36—74
Helen Briem 37-37—74
Nicole Broch Estrup 36-38—74
Ashleigh Buhai 37-37—74
Chella Choi 37-37—74
Brianna Do 37-37—74
Yan Liu 37-37—74
Ryann O’Toole 36-38—74
Natasha Andrea Oon 36-38—74
Pornanong Phatlum 36-38—74
Cassie Porter 36-38—74
Celine Boutier 37-38—75
Lauren Coughlin 36-39—75
Lindy Duncan 34-41—75
Nicole Felce 38-37—75
Laney Frye 37-38—75
Sofia Garcia 38-37—75
Linn Grant 34-41—75
Erika Hara 38-37—75
Jin Hee Im 35-40—75
Danielle Kang 36-39—75
Gina Kim 36-39—75
Mi Hyang Lee 35-40—75
Yu Liu 37-38—75
Leona Maguire 36-39—75
Yealimi Noh 38-37—75
Kim Paez 37-38—75
Carla Tejedo Mulet 40-35—75
Yahui Zhang 39-36—75
Amari Avery 37-39—76
Jennifer Chang 39-37—76
Muni He 38-38—76
Lydia Ko 39-37—76
Jennifer Kupcho 38-38—76
Julia Lopez Ramirez 39-37—76
Carolina Lopez-Chacarra Coto 37-39—76
Jasmine Suwannapura 36-40—76
Jenny Bae 38-39—77
Gurleen Kaur 37-40—77
Frida Kinhult 41-36—77
Lucy Li 38-39—77
Ingrid Lindblad 37-40—77
Morgane Metraux 39-38—77
Linnea Strom 39-38—77
Chanettee Wannasaen 37-40—77
Allie White 40-37—77
Sandra Changkija 39-39—78
Miranda Wang 41-37—78
Loretta Giovannettone 40-39—79
Azahara Munoz 38-41—79
Yana Wilson 40-39—79
Kate Smith-Stroh 41-39—80
Lilia Vu 41-39—80
Joanna Coe 43-38—81
Dani Holmqvist 41-40—81
You Min Hwang 42-39—81
Allie Knight 41-40—81
Natalie Vivaldi 41-40—81
Stephanie Meadow 41-41—82

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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