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KPMG Women’s PGA Championship Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 7:14 PM

Sunday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Final Round

Hae-Ran Ryu 73-64-68-70—275
Ina Yoon 63-69-75-70—277
Brooke Henderson 69-68-69-72—278
Dewi Weber 70-70-68-70—278
Allisen Corpuz 71-70-70-70—281
Auston Kim 71-70-69-71—281
Alison Lee 69-72-68-72—281
A Lim Kim 67-70-71-74—282
Sei Young Kim 72-71-70-69—282
Nelly Korda 70-68-71-73—282
Jeeno Thitikul 69-71-72-70—282
Karis Davidson 65-74-71-73—283
Gaby Lopez 71-73-71-68—283
Miyu Yamashita 72-70-70-71—283
Nasa Hataoka 70-67-76-71—284
Esther Henseleit 69-74-69-72—284
Lydia Ko 76-69-69-70—284
Alexa Pano 67-76-71-71—285
Ayaka Furue 69-71-72-74—286
Aki Iwai 70-72-71-73—286
Somi Lee 71-71-73-71—286
Dongeun Lee 69-69-72-76—286
Amy Yang 69-72-71-74—286
Briana Chacon 73-72-73-69—287
Hye Jin Choi 68-77-72-70—287
In Gee Chun 73-71-71-72—287
Perrine Delacour 71-71-74-71—287
Nataliya Guseva 70-72-70-75—287
MinJi Kang 72-73-72-70—287
Grace Kim 72-71-72-72—287
Shiho Kuwaki 72-71-72-72—287
Andrea Lee 69-72-73-74—288
Carolina Melgrati 72-71-72-73—288
Mao Saigo 72-71-71-74—288
Jenny Shin 71-69-73-75—288
Shannon Tan 72-72-71-73—288
Pajaree Anannarukarn 71-72-71-75—289
Maja Stark 73-67-76-73—289
Patty Tavatanakit 71-68-74-76—289
Ruoning Yin 71-73-73-72—289
Weiwei Zhang 71-68-75-75—289
Anna Huang 73-70-73-74—290
Minami Katsu 72-72-71-75—290
Hyo Joo Kim 71-72-72-75—290
Jin Young Ko 72-71-73-74—290
Nanna Koerstz Madsen 69-76-71-74—290
Sung Hyun Park 72-73-71-74—290
Robyn Choi 72-71-73-75—291
Jiwon Jeon 72-71-77-71—291
Nastasia Nadaud 71-74-73-73—291
Jing Yan 69-71-73-78—291
Saki Baba 73-71-75-73—292
Manon De Roey 72-72-70-79—293
Wei-Ling Hsu 69-72-76-76—293
Leona Maguire 75-69-73-76—293
Anna Nordqvist 73-72-73-75—293
Pornanong Phatlum 74-71-71-77—293
Rose Zhang 73-72-73-75—293
Celine Boutier 75-69-76-74—294
Gemma Dryburgh 73-72-72-77—294
Yan Liu 74-71-74-75—294
Pauline Roussin-Bouchard 72-73-74-75—294
Isabella Fierro 72-72-68-83—295
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69-79-72—296
Hinako Shibuno 71-73-78-74—296
Megan Khang 68-73-79-77—297
Jessica Porvasnik 70-75-74-79—298
Nicole Felce 75-70-81-73—299
Aline Krauter 68-76-81-79—304

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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