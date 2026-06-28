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KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 7:14 PM

Sunday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Final Round

Hae-Ran Ryu 73-64-68-70—275 -13
Ina Yoon 63-69-75-70—277 -11
Brooke Henderson 69-68-69-72—278 -10
Dewi Weber 70-70-68-70—278 -10
Allisen Corpuz 71-70-70-70—281 -7
Auston Kim 71-70-69-71—281 -7
Alison Lee 69-72-68-72—281 -7
A Lim Kim 67-70-71-74—282 -6
Sei Young Kim 72-71-70-69—282 -6
Nelly Korda 70-68-71-73—282 -6
Jeeno Thitikul 69-71-72-70—282 -6
Karis Davidson 65-74-71-73—283 -5
Gaby Lopez 71-73-71-68—283 -5
Miyu Yamashita 72-70-70-71—283 -5
Nasa Hataoka 70-67-76-71—284 -4
Esther Henseleit 69-74-69-72—284 -4
Lydia Ko 76-69-69-70—284 -4
Alexa Pano 67-76-71-71—285 -3
Ayaka Furue 69-71-72-74—286 -2
Aki Iwai 70-72-71-73—286 -2
Somi Lee 71-71-73-71—286 -2
Dongeun Lee 69-69-72-76—286 -2
Amy Yang 69-72-71-74—286 -2
Briana Chacon 73-72-73-69—287 -1
Hye Jin Choi 68-77-72-70—287 -1
In Gee Chun 73-71-71-72—287 -1
Perrine Delacour 71-71-74-71—287 -1
Nataliya Guseva 70-72-70-75—287 -1
MinJi Kang 72-73-72-70—287 -1
Grace Kim 72-71-72-72—287 -1
Shiho Kuwaki 72-71-72-72—287 -1
Andrea Lee 69-72-73-74—288 E
Carolina Melgrati 72-71-72-73—288 E
Mao Saigo 72-71-71-74—288 E
Jenny Shin 71-69-73-75—288 E
Shannon Tan 72-72-71-73—288 E
Pajaree Anannarukarn 71-72-71-75—289 +1
Maja Stark 73-67-76-73—289 +1
Patty Tavatanakit 71-68-74-76—289 +1
Ruoning Yin 71-73-73-72—289 +1
Weiwei Zhang 71-68-75-75—289 +1
Anna Huang 73-70-73-74—290 +2
Minami Katsu 72-72-71-75—290 +2
Hyo Joo Kim 71-72-72-75—290 +2
Jin Young Ko 72-71-73-74—290 +2
Nanna Koerstz Madsen 69-76-71-74—290 +2
Sung Hyun Park 72-73-71-74—290 +2
Robyn Choi 72-71-73-75—291 +3
Jiwon Jeon 72-71-77-71—291 +3
Nastasia Nadaud 71-74-73-73—291 +3
Jing Yan 69-71-73-78—291 +3
Saki Baba 73-71-75-73—292 +4
Manon De Roey 72-72-70-79—293 +5
Wei-Ling Hsu 69-72-76-76—293 +5
Leona Maguire 75-69-73-76—293 +5
Anna Nordqvist 73-72-73-75—293 +5
Pornanong Phatlum 74-71-71-77—293 +5
Rose Zhang 73-72-73-75—293 +5
Celine Boutier 75-69-76-74—294 +6
Gemma Dryburgh 73-72-72-77—294 +6
Yan Liu 74-71-74-75—294 +6
Pauline Roussin-Bouchard 72-73-74-75—294 +6
Isabella Fierro 72-72-68-83—295 +7
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69-79-72—296 +8
Hinako Shibuno 71-73-78-74—296 +8
Megan Khang 68-73-79-77—297 +9
Jessica Porvasnik 70-75-74-79—298 +10
Nicole Felce 75-70-81-73—299 +11
Aline Krauter 68-76-81-79—304 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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