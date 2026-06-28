KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

Sunday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
Final Round
|Hae-Ran Ryu
|73-64-68-70—275
|-13
|Ina Yoon
|63-69-75-70—277
|-11
|Brooke Henderson
|69-68-69-72—278
|-10
|Dewi Weber
|70-70-68-70—278
|-10
|Allisen Corpuz
|71-70-70-70—281
|-7
|Auston Kim
|71-70-69-71—281
|-7
|Alison Lee
|69-72-68-72—281
|-7
|A Lim Kim
|67-70-71-74—282
|-6
|Sei Young Kim
|72-71-70-69—282
|-6
|Nelly Korda
|70-68-71-73—282
|-6
|Jeeno Thitikul
|69-71-72-70—282
|-6
|Karis Davidson
|65-74-71-73—283
|-5
|Gaby Lopez
|71-73-71-68—283
|-5
|Miyu Yamashita
|72-70-70-71—283
|-5
|Nasa Hataoka
|70-67-76-71—284
|-4
|Esther Henseleit
|69-74-69-72—284
|-4
|Lydia Ko
|76-69-69-70—284
|-4
|Alexa Pano
|67-76-71-71—285
|-3
|Ayaka Furue
|69-71-72-74—286
|-2
|Aki Iwai
|70-72-71-73—286
|-2
|Somi Lee
|71-71-73-71—286
|-2
|Dongeun Lee
|69-69-72-76—286
|-2
|Amy Yang
|69-72-71-74—286
|-2
|Briana Chacon
|73-72-73-69—287
|-1
|Hye Jin Choi
|68-77-72-70—287
|-1
|In Gee Chun
|73-71-71-72—287
|-1
|Perrine Delacour
|71-71-74-71—287
|-1
|Nataliya Guseva
|70-72-70-75—287
|-1
|MinJi Kang
|72-73-72-70—287
|-1
|Grace Kim
|72-71-72-72—287
|-1
|Shiho Kuwaki
|72-71-72-72—287
|-1
|Andrea Lee
|69-72-73-74—288
|E
|Carolina Melgrati
|72-71-72-73—288
|E
|Mao Saigo
|72-71-71-74—288
|E
|Jenny Shin
|71-69-73-75—288
|E
|Shannon Tan
|72-72-71-73—288
|E
|Pajaree Anannarukarn
|71-72-71-75—289
|+1
|Maja Stark
|73-67-76-73—289
|+1
|Patty Tavatanakit
|71-68-74-76—289
|+1
|Ruoning Yin
|71-73-73-72—289
|+1
|Weiwei Zhang
|71-68-75-75—289
|+1
|Anna Huang
|73-70-73-74—290
|+2
|Minami Katsu
|72-72-71-75—290
|+2
|Hyo Joo Kim
|71-72-72-75—290
|+2
|Jin Young Ko
|72-71-73-74—290
|+2
|Nanna Koerstz Madsen
|69-76-71-74—290
|+2
|Sung Hyun Park
|72-73-71-74—290
|+2
|Robyn Choi
|72-71-73-75—291
|+3
|Jiwon Jeon
|72-71-77-71—291
|+3
|Nastasia Nadaud
|71-74-73-73—291
|+3
|Jing Yan
|69-71-73-78—291
|+3
|Saki Baba
|73-71-75-73—292
|+4
|Manon De Roey
|72-72-70-79—293
|+5
|Wei-Ling Hsu
|69-72-76-76—293
|+5
|Leona Maguire
|75-69-73-76—293
|+5
|Anna Nordqvist
|73-72-73-75—293
|+5
|Pornanong Phatlum
|74-71-71-77—293
|+5
|Rose Zhang
|73-72-73-75—293
|+5
|Celine Boutier
|75-69-76-74—294
|+6
|Gemma Dryburgh
|73-72-72-77—294
|+6
|Yan Liu
|74-71-74-75—294
|+6
|Pauline Roussin-Bouchard
|72-73-74-75—294
|+6
|Isabella Fierro
|72-72-68-83—295
|+7
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|76-69-79-72—296
|+8
|Hinako Shibuno
|71-73-78-74—296
|+8
|Megan Khang
|68-73-79-77—297
|+9
|Jessica Porvasnik
|70-75-74-79—298
|+10
|Nicole Felce
|75-70-81-73—299
|+11
|Aline Krauter
|68-76-81-79—304
|+16
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