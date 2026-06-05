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KLM Open Par Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 6:44 AM

Thursday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

First Round

Julien Guerrier, France 34-31—65 -6
Joe Dean, England 31-35—66 -5
Marcel Siem, Germany 33-34—67 -4
Sebastian Soderberg, Sweden 32-35—67 -4
Maximilian Steinlechner, Austria 34-33—67 -4
Lars Van Der Vight, Netherlands 32-36—68 -3
Jordan Gumberg, United States 34-34—68 -3
Calum Hill, Scotland 37-31—68 -3
Alexander Levy, France 33-35—68 -3
Paul Waring, England 33-35—68 -3
Francesco Molinari, Italy 37-32—69 -2
Michael Hollick, South Africa 35-34—69 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 34-35—69 -2
Cameron Adam, Scotland 36-33—69 -2
Clement Charmasson, France 35-34—69 -2
Oliver Lindell, Finland 33-36—69 -2
Joost Luiten, Netherlands 35-34—69 -2
Daniel Rodrigues, Portugal 34-35—69 -2
Richard Sterne, South Africa 34-35—69 -2
Callum Tarren, England 36-33—69 -2
Bernd Wiesberger, Austria 36-33—69 -2
Adri Arnaus, Spain 35-34—69 -2
Dylan Frittelli, South Africa 36-33—69 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-32—69 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69 -2
Daniel Hillier, New Zealand 37-33—70 -1
Davis Bryant, United States 35-35—70 -1
Andreas Halvorsen, Norway 38-32—70 -1
Nathan Kimsey, England 35-35—70 -1
Marcus Kinhult, Sweden 35-35—70 -1
Niklas Lemke, Sweden 34-36—70 -1
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70 -1
Ryan Peake, Australia 37-33—70 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70 -1
Sami Valimaki, Finland 36-34—70 -1
Filippo Celli, Italy 37-33—70 -1
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70 -1
David Law, Scotland 35-35—70 -1
Pablo Larrazabal, Spain 35-36—71 E
James Morrison, England 39-32—71 E
Brandon Stone, South Africa 36-35—71 E
Marcus Armitage, England 33-38—71 E
Ross Fisher, England 38-33—71 E
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-36—71 E
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71 E
Marcus Helligkilde, Denmark 34-37—71 E
Ryggs Johnston, United States 37-34—71 E
Hunter Logan, United States 36-35—71 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-38—71 E
Renato Paratore, Italy 37-34—71 E
Johannes Veerman, United States 34-37—71 E
Danny Willett, England 36-35—71 E
Yanhan Zhou, China 35-36—71 E
Kazuma Kobori, New Zealand 35-36—71 E
Andy Sullivan, England 36-35—71 E
David Ravetto, France 37-35—72 +1
Matthew Baldwin, England 36-36—72 +1
Albin Bergstrom, Sweden 37-35—72 +1
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72 +1
Angel Hidalgo, Spain 37-35—72 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 38-34—72 +1
Frederic Lacroix, France 34-38—72 +1
Antoine Rozner, France 36-36—72 +1
Robin Williams, South Africa 35-37—72 +1
Jack Yule, England 38-34—72 +1
Scott Jamieson, Scotland 35-37—72 +1
Mikael Lindberg, Sweden 37-35—72 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 39-33—72 +1
Fred Biondi, Brazil 36-36—72 +1
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-36—73 +2
Ashun Wu, China 38-35—73 +2
Jorge Campillo, Spain 38-35—73 +2
Hennie Du Plessis, South Africa 36-37—73 +2
Nacho Elvira, Spain 36-37—73 +2
Pablo Ereno Perez, Spain 36-37—73 +2
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-35—73 +2
Rikuya Hoshino, Japan 39-34—73 +2
Mason Howell, United States 36-37—73 +2
Tobias Jonsson, Sweden 39-34—73 +2
Matteo Manassero, Italy 36-37—73 +2
Richard Mansell, England 37-36—73 +2
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73 +2
Eddie Pepperell, England 36-37—73 +2
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-36—73 +2
Marcel Schneider, Germany 34-39—73 +2
Connor Syme, Scotland 40-33—73 +2
Tom Vaillant, France 35-38—73 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-36—73 +2
Quentin Debove, France 35-38—73 +2
Jeong-Weon Ko, France 42-32—74 +3
Darius Van Driel, Netherlands 38-36—74 +3
Lars Van Meijel, Netherlands 39-35—74 +3
Sam Bairstow, England 39-35—74 +3
Dan Bradbury, England 40-34—74 +3
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-35—74 +3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-36—74 +3
Todd Clements, England 36-38—74 +3
Sean Crocker, United States 38-36—74 +3
Simon Forsstrom, Sweden 35-39—74 +3
Oihan Guillamoundeguy, France 37-37—74 +3
Joakim Lagergren, Sweden 35-39—74 +3
Stefano Mazzoli, Italy 40-34—74 +3
David Micheluzzi, Australia 35-39—74 +3
JC Ritchie, South Africa 38-36—74 +3
Nevill Ruiter, Netherlands 36-38—74 +3
Yuvraj Sandhu, India 40-34—74 +3
Benjamin Schmidt, England 36-38—74 +3
Hugo Townsend, Sweden 39-35—74 +3
Quim Vidal, Spain 33-41—74 +3
Pieter Werner, Netherlands 40-34—74 +3
Scott Woltering, Netherlands 37-37—74 +3
Daniel Young, Scotland 39-35—74 +3
Kevin Na, United States 42-32—74 +3
Yurav Premlall, South Africa 40-34—74 +3
Euan Walker, Scotland 38-37—75 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-40—75 +4
Jonathan Broomhead, South Africa 40-35—75 +4
Gregorio De Leo, Italy 38-37—75 +4
Wouter De Vries, Netherlands 40-35—75 +4
Wenyi Ding, China 39-36—75 +4
Michael Feuerstein, United States 36-39—75 +4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75 +4
Daan Huizing, Netherlands 39-36—75 +4
Matthew Jordan, England 37-38—75 +4
Zander Lombard, South Africa 39-36—75 +4
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-38—75 +4
Anthony Quayle, Australia 37-38—75 +4
Alvaro Quiros, Spain 39-36—75 +4
Jason Scrivener, Australia 37-38—75 +4
Alejandro Del Rey, Spain 39-36—75 +4
Bob Van Der Voort, Netherlands 40-35—75 +4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-38—76 +5
Martin Couvra, France 41-35—76 +5
Daniel Gavins, England 34-42—76 +5
Casey Jarvis, South Africa 39-37—76 +5
Felix Mory, France 37-39—76 +5
Andres Gallegos, Argentina 43-33—76 +5
Wil Besseling, Netherlands 37-40—77 +6
Yannik Paul, Germany 39-39—78 +7
Jeff Winther, Denmark 38-40—78 +7
Kristoffer Broberg, Sweden 38-40—78 +7
Grant Forrest, Scotland 41-37—78 +7
Jerry Ji, Netherlands 42-36—78 +7
Jack Senior, England 42-36—78 +7
Mike Toorop, Netherlands 42-36—78 +7
Tim Van Der Steen, Netherlands 40-38—78 +7
Romain Wattel, France 44-34—78 +7
Richie Ramsay, Scotland 37-41—78 +7
Floris De Haas, Netherlands 37-42—79 +8
Guus Lafeber, Netherlands 38-41—79 +8
Jack Buchanan, Australia 37-43—80 +9
Joel Girrbach, Switzerland 39-42—81 +10
Connor McKinney, Australia 42-43—85 +14
Romain Langasque, France WD
Joshua Berry, England WD
Francesco Laporta, Italy WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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