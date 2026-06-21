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Japan 4, Tunisia 0

The Associated Press

June 21, 2026, 2:07 AM

Japan 2 2 4
Tunisia 0 0 0

First Half_1, Japan, Kamada, (Nakamura), 4th minute; 2, Japan, Ueda, (Itakura), 31st.

Second Half_3, Japan, Ito, (Ueda), 69th; 4, Japan, Ueda, (Sano), 83rd.

Goalies_Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Tunisia, Aymen Dahmen, Mouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen.

Yellow Cards_None.

Referee_Istvan Kovacs. Assistant Referees_Mihai Marius Marica, Ferencz Tunyogi, Fedayi San. 4th Official_Juan Calderon.

A_51,243.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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