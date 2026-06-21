Japan 4, Tunisia 0

|Japan
|2
|2
|—
|4
|Tunisia
|0
|0
|—
|0
First Half_1, Japan, Kamada, (Nakamura), 4th minute; 2, Japan, Ueda, (Itakura), 31st.
Second Half_3, Japan, Ito, (Ueda), 69th; 4, Japan, Ueda, (Sano), 83rd.
Goalies_Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Tunisia, Aymen Dahmen, Mouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen.
Yellow Cards_None.
Referee_Istvan Kovacs. Assistant Referees_Mihai Marius Marica, Ferencz Tunyogi, Fedayi San. 4th Official_Juan Calderon.
A_51,243.
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